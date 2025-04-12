Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата

Доппельгерц актив глюкозамин форте (Doppelherz active glucosamine forte)

ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ ГЛЮКОЗАМИН ФОРТЕ таблетки №30
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки