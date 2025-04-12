Киев
О товаре
Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата
Доппельгерц актив глюкозамин форте (Doppelherz active glucosamine forte)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
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