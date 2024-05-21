глюкозамин и хондроитин являются натуральными компонентами, содержащимися в организме человека. Они участвуют в синтезе соединительной ткани, играют важную роль в ее восстановлении, улучшают амортизирующие свойства хряща, увеличивают подвижность суставов.

Хондроитина сульфат натрия является дополнительным субстратом для образования здорового хрящевого матрикса, входит в состав синовиальной жидкости, которая обеспечивает скольжение суставных поверхностей, а также осуществляет питание хряща. Хрящ, в котором содержится необходимое количество хондроитина, имеет правильную эластичность и механические свойства.

В здоровом организме в достаточном количестве имеется глюкозамин, который способствует образованию синовиальной жидкости и поддержанию ее необходимого уровня. Глюкозамин является структурным компонентом для образования (синтеза) других компонентов хрящевых структур, тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию. Введение экзогенного глюкозамина усиливает выработку хрящевого матрикса.

L-цистеин — это серосодержащая аминокислота, которая естественным путем синтезируется в организме и способствует формированию коллагена — основы соединительной ткани организма.

С возрастом синтез глюкозамина и хондроитина ухудшается, а такой важный элемент, как метилсульфонилметан, попадает в организм в незначительном количестве.

Метилсульфонилметан является источником биологически доступной для организма серы — компонента белков, входящих в состав всех соединительных тканей. Метилсульфонилметан снижает риск развития воспалительных процессов, ускоряет синтез коллагеновых белков и помогает поддерживать суставы в здоровом состоянии.

Гиалуроновая кислота входит в состав суставной жидкости, выполняя роль смазочного вещества, уменьшая трение между суставными поверхностями; входит в состав хряща, где выполняет «рессорную» функцию (поддерживает устойчивость хрящевой ткани к компрессии); является важным компонентом синовиальной жидкости, определяя ее вязко-эластические свойства. Она формирует на всей внутренней поверхности покровный слой, который защищает суставные хрящи и синовиальную оболочку от механических повреждений, а также свободных радикалов и факторов воспаления. На поверхности слизистой оболочки гиалуроновая кислота формирует тонкий полупроницаемый защитный слой, покрывая нервные окончания и предотвращая раздражение; стимулирует образование коллагена.