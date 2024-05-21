Артрон® КомплексПлюс/Артрон®ТриактивПлюс (Arthron® Complex Plus/Arthron® Triactive Plus) (335857) - инструкция по применению Диетические добавки
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Артрон КомплексПлюс/Артрон ТриактивПлюс инструкция по применению
Характеристика
глюкозамин и хондроитин являются натуральными компонентами, содержащимися в организме человека. Они участвуют в синтезе соединительной ткани, играют важную роль в ее восстановлении, улучшают амортизирующие свойства хряща, увеличивают подвижность суставов.
Хондроитина сульфат натрия является дополнительным субстратом для образования здорового хрящевого матрикса, входит в состав синовиальной жидкости, которая обеспечивает скольжение суставных поверхностей, а также осуществляет питание хряща. Хрящ, в котором содержится необходимое количество хондроитина, имеет правильную эластичность и механические свойства.
В здоровом организме в достаточном количестве имеется глюкозамин, который способствует образованию синовиальной жидкости и поддержанию ее необходимого уровня. Глюкозамин является структурным компонентом для образования (синтеза) других компонентов хрящевых структур, тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию. Введение экзогенного глюкозамина усиливает выработку хрящевого матрикса.
L-цистеин — это серосодержащая аминокислота, которая естественным путем синтезируется в организме и способствует формированию коллагена — основы соединительной ткани организма.
С возрастом синтез глюкозамина и хондроитина ухудшается, а такой важный элемент, как метилсульфонилметан, попадает в организм в незначительном количестве.
Метилсульфонилметан является источником биологически доступной для организма серы — компонента белков, входящих в состав всех соединительных тканей. Метилсульфонилметан снижает риск развития воспалительных процессов, ускоряет синтез коллагеновых белков и помогает поддерживать суставы в здоровом состоянии.
Гиалуроновая кислота входит в состав суставной жидкости, выполняя роль смазочного вещества, уменьшая трение между суставными поверхностями; входит в состав хряща, где выполняет «рессорную» функцию (поддерживает устойчивость хрящевой ткани к компрессии); является важным компонентом синовиальной жидкости, определяя ее вязко-эластические свойства. Она формирует на всей внутренней поверхности покровный слой, который защищает суставные хрящи и синовиальную оболочку от механических повреждений, а также свободных радикалов и факторов воспаления. На поверхности слизистой оболочки гиалуроновая кислота формирует тонкий полупроницаемый защитный слой, покрывая нервные окончания и предотвращая раздражение; стимулирует образование коллагена.
Рекомендации по употреблению
диетическая добавка Артрон Комплекс Плюс может быть рекомендована для коррекции рациона питания взрослых в качестве дополнительного источника хондроитина, глюкозамина и L-цистеина.
Взрослым — по 2 таблетки в сутки, запивая стаканом воды.
Срок употребления согласовывается с врачом.
Лицам с заболеваниями щитовидной железы следует проконсультироваться с эндокринологом.
Диетическая добавка Артрон Триактив Плюс содержит оптимальные для усвоения концентрации глюкозамина, хондроитина, гиалуроновой кислоты и метилсульфонилметана, которые в комбинации имеют синергетический эффект, дополняя и усиливая эффекты друг друга. Компоненты Артрон Триактив Плюс снижают риск воспаления суставов; способствуют увеличению подвижности суставов, регенерации хрящевой ткани, защите суставного хряща, улучшая свойства синовиальной жидкости; являются источником образования хрящевого матрикса и соединительной ткани, способствуя их восстановлению. Диетическая добавка Артрон Триактив Плюс может быть рекомендована в качестве дополнительного источника глюкозамина, хондроитина сульфата, гиалуроновой кислоты и серы, содержащейся в метилсульфонилметане.
Взрослым по 2 таблетки 1 раз в сутки во время еды. Срок потребления — 2 мес.
Диетические добавки Артрон Триактив Плюс и Артрон Комплекс Плюс не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания.
Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения или предотвращения любых болезней, не должны употребляться в качестве заменителей различных диет.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Не является лекарственным средством.
Противопоказания
Артрон Комплекс Плюс не следует употреблять людям, имеющим индивидуальную непереносимость компонентов продукта, детям, беременным или кормящим грудью.
Артрон Триактив Плюс не следует употреблять при индивидуальной непереносимости компонентов продукта, детям, беременным или кормящим грудью, людям с почечной недостаточностью.
Условия хранения
в защищенном от влаги и недоступном для детей месте. Артрон Комплекс Плюс — при температуре не выше 25 ° С, Артрон Триактив Плюс — при температуре 15–25 °C.