1 таблетка содержит:

Активные ингредиенты: L-тирозин — 200 mg, SАМе (S-аденозил-L-метионин) — 200 mg, таурин — 200 mg, кальций (в форме карбоната кальция) — 180 mg, витамин С (аскорбиновая кислота) — 100 mg, магний (в форме оксида магния) — 80 mg, никотинамид — 30 mg, железо (в форме фумарата железа) — 14 mg, пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция)– 12 mg, цинк (в форме оксида цинка) — 10 mg, витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид) — 4,1 mg, витамин В2 (рибофлавин) — 3,4 mg, витамин В1 (тиамин гидрохлорид) — 3,2 mg, витамин Е (D-альфа-токоферил ацетат) — 2 mg, марганец (в форме сульфата марганца) — 2 mg, медь (в форме глюконата меди) — 1000 μg, витамин А (ретинилацетат) — 400 μg, фолиевая кислота — 200 μg, йод (в виде ламинарии (что содержит 0,1% йода)) — 150 μg, молибден (в форме молибдата натрия) — 50 μg, селен (в форме аминохелатного комплекса селенита натрія) — 50 μg, биотин — 30 μg, витамин D (холекальциферол) — 5 μg, витамин В12 (цианокобаламин) — 3 μg.

Вспомогательные вещества: наполнители: дикальция фосфат, целлюлоза микрокристаллическая, кислота стеариновая, натрия кроскармелоза, магния стеарат, двуокись кремния аморфный; оболочка таблетки: этилцеллюлоза, олеиновая кислота, триглицериды средней цепочки, натрия альгинат, гидроксипропилметилцеллюлоза, триацетин, краситель: титана диоксид.

Питательная (пищевая) и энергетическая ценность (калорийность) в 100 g (г): белки — 1g (г), углеводы — 8g (г), жиры — 1g (г); 190 kJ (кДж) / 45 kcal (ккал).

Без ГМО.