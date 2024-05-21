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Бьютивит (Butyvit) (335442) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бьютивит (Butyvit)
Цена в городе Киев
от 266,40 грн
Без рецепта
30 шт от 266,40 грн
В наличии в 33 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов