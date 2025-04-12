Береш экстра (Beresh extra)
Береш экстра инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 мл (18 капель) препарата содержит молибдена 0,1902 мг (в форме аммония молибдата тетрагидрата 0,3500 мг); ванадия 0,1219 мг (в форме аммония монованадата 0,2800 мг); бора 0,1049 мг (в форме борной кислоты 0,6000 мг); хрома 0,0178 мг (в форме хрома (III) хлорида гексагидрата 0,0913 мг); кобальта 0,0248 мг (в форме кобальта (II) хлорида гексагидрата 0,1000 мг); меди 0,2545 мг (в форме меди сульфата пентагидрата 1,000 мг); железа 2,009 мг (в форме железа сульфата гептагидрат 10,00 мг); магния 0,4044 мг (в форме магния сульфата гептагидрата 4,100 мг); марганца 0,3055 мг (в форме марганца сульфата моногидрата 0,9400 мг); фтора 0,0904 мг (в форме натрия фторида 0,2000 мг); селена 0,0119 мг (в форме натрия селенита 0,0260 мг); цинка 2,227 мг (в форме цинка сульфата гептагидрата 9,7900 мг);
вспомогательные вещества: глицерин (85%), глицин, кислота янтарная, кислота винная, калия-натрия тартрат, кислота серная (96%), вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли оральные, раствор.
Основные физико-химические свойства: светло-зеленый или желтовато-зеленый раствор без осадка.
Фармакотерапевтическая группа
Минеральные средства. Остальные препараты минералов.
Код АТС А12С Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Раствор оральный Капли Береш® Экстра содержит минералы и микроэлементы, соединенные посредством координационных связей с молекулами органических веществ в водном растворе. Микроэлементы играют немаловажную роль в поддержании биологического равновесия организма. Большинство из них, в первую очередь, находятся в клетках в виде кофакторов ферментов, которые обеспечивают их каталитическую активность, а также способствуют стабилизации структур макромолекул неферментного типа и нормализации уровня витаминов и гормонов в организме человека, а также окислительно-восстановительных процессов.
Бор способствует регуляции формирования скелета, он необходим для работы некоторых ферментов, например алкогольдегидрогеназы и химотрипсина, а также бор участвует в функционировании нервной и иммунной систем. Хром играет важную роль в регуляции углеводного и липидного обмена. Кобальт является составной частью витамина В12 и участвует в метаболизме фолиевой кислоты и жирных кислот, а также играет роль в функционировании иммунной системы. Медь участвует в работе антиоксидантных ферментов, она необходима для формирования структуры соединительной ткани, участвует в регуляции синтеза окиси азота и способствует правильной работе иммунной системы. Фтор участвует в формировании костей и зубов. Железо содержится в гемоглобине и обеспечивает работу многих ферментов. Магний является минералом, необходимым для формирования скелета, одним из важных элементов для регуляции сердечно-сосудистой системы, а также способствует функционированию иммунной системы. Марганец необходим для функционирования антиоксидантных ферментов, способствует поддержанию обмена аминокислот и липидов, цитратного цикла, а также функционированию иммунной системы. Молибден является компонентом многих ферментов-оксидоредуктаз и участвует в регуляции окислительного стресса, метаболизме ДНК и РНК, а также в расщеплении серосодержащих аминокислот. Селен необходим для работы нескольких антиоксидантных ферментов, а также способствует надлежащей регуляции иммунной системы. Ванадий принимает участие в углеводном обмене и регуляции антиоксидантной и иммунной систем. Цинк является компонентом нескольких сотен ферментов и необходим для синтеза и стабилизации ДНК, поддержания должной работы иммунной системы и для функционирования антиоксидантной системы.
Дефицит микроэлементов может также развиваться и у здоровых людей, например в определенном возрасте (подростки, пожилые люди) или в результате использования значительного количества микроэлементов во время особых физиологических состояний (в период беременности или кормления грудью). Некоторые заболевания и методы лечения также часто приводят к дефициту микроэлементов, что может приводить к появлению большого количества различных клинических симптомов. Даже незначительный дефицит микроэлементов может оказать негативное влияние, среди прочего, на состояние иммунной системы, физическое состояние, общее состояние, выздоровление и восстановление после заболеваний или хирургических вмешательств.
Раствор оральный Капли Береш® Экстра содержит наибольшее количество необходимых для организма микроэлементов. Целью применения препарата является обеспечение потребностей организма в микроэлементах, необходимых для нормального течения биохимических процессов, пероральное попадание которых в организм другим путем невозможно.
Действующие вещества орального раствора Капли Береш® Экстра хорошо всасываются из желудочно-кишечного тракта, поэтому биологическое применение микроэлементов обеспечено. Фармакокинетические исследования были проведены на животных с применением изотопов с использованием подобного препарата, содержащего микроэлементы. Через 72 часа задержка микроэлементов в организме показала, что из всех действующих веществ, содержащихся в препарате, определялись следующие микроэлементы:
очень высокое количество железа (около 30% от задержки микроэлементов в организме в целом);
значительное количество цинка, кобальта и молибдена (около 5, 6 и 4% от задержки микроэлементов в организме в целом соответственно);
незначительное количество марганца (около 2% от задержки микроэлементов в организме в целом).
Показания
Дефицит микроэлементов или патологические состояния, при которых необходимо дополнительное применение минеральных веществ:
- для поддержания деятельности иммунной системы, сопротивляемости организму или в случаях снижения последней, например при простуде, гриппе;
- в случае недостаточного питания (например специальные диеты, в том числе диеты для похудения, в случае вегетарианского или веганского питания), а также при повышенной физической нагрузке;
- в случае повышенной утомляемости, отсутствия аппетита, вялости, слабости, бессонницы, а также для ускорения реабилитации после заболеваний, хирургических вмешательств;
- как дополнительная терапия для улучшения общего состояния и самочувствия пациентов с онкологическими заболеваниями.
Противопоказания
Известны случаи повышенной чувствительности к действующим веществам или любым вспомогательным веществам (аллергия на металлы), тяжелая почечная недостаточность, а также заболевания, связанные с нарушением обмена железа и меди (включая гемохроматоз, гемосидероз, болезнь Вильсона).
Особенности применения
Не рекомендуется применять препарат вместе с молоком или кофе, поскольку при этом ухудшается всасываемость действующих веществ. При добавлении препарата в некоторые сорта чая раствор может потемнеть. Это явление безвредно; его вызывает таниновая кислота, содержащаяся в чае. Если к чаю добавить несколько капель лимонного сока, заменителя лимонного сока или аскорбиновую кислоту, можно предотвратить потемнение раствора.
Учитывая, что некоторые микроэлементы выводятся с желчью, у пациентов с заболеваниями печени или желчных путей выведение может быть нарушено.
Препарат не содержит углеводов, консервантов и искусственных красителей.
Способ применения и дозы
Применять внутрь во время еды. Разовую дозу капель добавлять до минимум 50 мл жидкости (например воды, фруктового сока, сиропа или чая). Рекомендуется применять вместе с витамином С (50 мг) в каждый прием препарата.
В случае профилактического применения
При массе тела 10–20 кг — 5 капель 2 раза в сутки или 2 нажатия на насос 2 раза в сутки.
При массе тела 20–40 кг — 10 капель 2 раза в сутки или 4 нажатия на насос 2 раза в сутки.
При массе тела более 40 кг — 20 капель 2 раза в сутки или 8 нажатий на насос 2 раза в сутки.
В случае применения с целью лечения состояний, перечисленных в показаниях
При массе тела 10–20 кг — 10 капель 2 раза в сутки или 4 нажатия на насос 2 раза в сутки.
При массе тела 20–40 кг — 20 капель 2 раза в сутки или 8 нажатий на насос 2 раза в сутки.
При массе тела более 40 кг — 20 капель 3 раза в сутки или 8 нажатий на насос 3 раза в сутки.
В случае применения для улучшения общего состояния и самочувствия пациентов с онкологическими заболеваниями, масса тела которых превышает 40 кг, по рекомендации врача могут быть применены суточные дозы, превышающие вышеупомянутые, но не более 120 капель (эквивалентно 48 нажатиям на насос) в сутки. В таких случаях суточную дозу рекомендуется распределить на 4 приема в равных частях.
Кроме упаковок с капельницей по 1×30 мл, 4×30 мл, 1×100 мл, раствор оральный Капли Береш® Экстра также доступен в упаковках с дозирующим насосом по 1×30 мл, 4×30 мл, 1×100 мл.
Следует помнить, что при применении упаковок с дозирующими насосами содержание действующих веществ в объеме раствора, полученном при одном нажатии на насос, не соответствует содержанию одной капли, полученной из флакона-капельницы.
|Количество нажатий на насос
|Количество капель, которое соответствует полученному объему
|2 нажатия
|5 капель
|4 нажатия
|10 капель
|8 нажатия
|20 капель
|48 нажатия
|120 капель
На основе существующего опыта в случае применения препарата в целях профилактики в рекомендуемых дозах достижение оптимального эффекта ожидается примерно через 6 недель непрерывной терапии. При дальнейшем применении препарата в профилактических дозах это действие может поддерживаться в течение желаемого периода (например в период зимних катаральных и гриппозных заболеваний).
Препарат непрерывно применять в рекомендованных дозах при наличии жалоб и симптомов заболевания. При повторном возникновении жалоб курс лечения можно повторить. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.
При применении раствора орального капли Береш® Экстра в качестве вспомогательного средства (например при опухолевых заболеваниях) продолжительность лечения и способ применения должны определяться для каждого пациента индивидуально, с учетом состояния здоровья пациента и его текущего лечения.
Дети
Дети в возрасте старше 2 лет с массой тела 10 кг и подростки могут принимать лекарственное средство в рекомендуемых дозах.
Побочные реакции
Частота побочных реакций обозначается следующим образом: редко (≥ 1/10 000 — < 1/1 000), очень редко (< 1/10 000).
Со стороны желудочно-кишечного тракта: редко — умеренные временные нарушения желудка, не требующие лечения, могут фиксироваться, если препарат принимают до еды или с недостаточным количеством жидкости.
Со стороны кожи и подкожных тканей: очень редко — реакции гиперчувствительности (крапивница, сыпь, зуд).
Срок годности
3 года.
После первого вскрытия флакона препарат пригоден к применению в течение 6 месяцев.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 30 мл во флаконе с пробкой-капельницей; по 1 или по 4 флакона в картонной коробке;
по 100 мл во флаконе с пробкой-капельницей; по 1 флакону в картонной коробке;
по 30 мл во флаконе; по 1 или по 4 флакона в комплекте с отдельным дозирующим насосом в картонной коробке;
по 100 мл во флаконе; по 1 флакону в комплекте с отдельным насосом в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЗАО “Береш Фарма”.