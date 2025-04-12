Фармакодинамика.

Раствор оральный Капли Береш® Экстра содержит минералы и микроэлементы, соединенные посредством координационных связей с молекулами органических веществ в водном растворе. Микроэлементы играют немаловажную роль в поддержании биологического равновесия организма. Большинство из них, в первую очередь, находятся в клетках в виде кофакторов ферментов, которые обеспечивают их каталитическую активность, а также способствуют стабилизации структур макромолекул неферментного типа и нормализации уровня витаминов и гормонов в организме человека, а также окислительно-восстановительных процессов.

Бор способствует регуляции формирования скелета, он необходим для работы некоторых ферментов, например алкогольдегидрогеназы и химотрипсина, а также бор участвует в функционировании нервной и иммунной систем. Хром играет важную роль в регуляции углеводного и липидного обмена. Кобальт является составной частью витамина В12 и участвует в метаболизме фолиевой кислоты и жирных кислот, а также играет роль в функционировании иммунной системы. Медь участвует в работе антиоксидантных ферментов, она необходима для формирования структуры соединительной ткани, участвует в регуляции синтеза окиси азота и способствует правильной работе иммунной системы. Фтор участвует в формировании костей и зубов. Железо содержится в гемоглобине и обеспечивает работу многих ферментов. Магний является минералом, необходимым для формирования скелета, одним из важных элементов для регуляции сердечно-сосудистой системы, а также способствует функционированию иммунной системы. Марганец необходим для функционирования антиоксидантных ферментов, способствует поддержанию обмена аминокислот и липидов, цитратного цикла, а также функционированию иммунной системы. Молибден является компонентом многих ферментов-оксидоредуктаз и участвует в регуляции окислительного стресса, метаболизме ДНК и РНК, а также в расщеплении серосодержащих аминокислот. Селен необходим для работы нескольких антиоксидантных ферментов, а также способствует надлежащей регуляции иммунной системы. Ванадий принимает участие в углеводном обмене и регуляции антиоксидантной и иммунной систем. Цинк является компонентом нескольких сотен ферментов и необходим для синтеза и стабилизации ДНК, поддержания должной работы иммунной системы и для функционирования антиоксидантной системы.

Дефицит микроэлементов может также развиваться и у здоровых людей, например в определенном возрасте (подростки, пожилые люди) или в результате использования значительного количества микроэлементов во время особых физиологических состояний (в период беременности или кормления грудью). Некоторые заболевания и методы лечения также часто приводят к дефициту микроэлементов, что может приводить к появлению большого количества различных клинических симптомов. Даже незначительный дефицит микроэлементов может оказать негативное влияние, среди прочего, на состояние иммунной системы, физическое состояние, общее состояние, выздоровление и восстановление после заболеваний или хирургических вмешательств.

Раствор оральный Капли Береш® Экстра содержит наибольшее количество необходимых для организма микроэлементов. Целью применения препарата является обеспечение потребностей организма в микроэлементах, необходимых для нормального течения биохимических процессов, пероральное попадание которых в организм другим путем невозможно.

Действующие вещества орального раствора Капли Береш® Экстра хорошо всасываются из желудочно-кишечного тракта, поэтому биологическое применение микроэлементов обеспечено. Фармакокинетические исследования были проведены на животных с применением изотопов с использованием подобного препарата, содержащего микроэлементы. Через 72 часа задержка микроэлементов в организме показала, что из всех действующих веществ, содержащихся в препарате, определялись следующие микроэлементы:

очень высокое количество железа (около 30% от задержки микроэлементов в организме в целом);

значительное количество цинка, кобальта и молибдена (около 5, 6 и 4% от задержки микроэлементов в организме в целом соответственно);

незначительное количество марганца (около 2% от задержки микроэлементов в организме в целом).