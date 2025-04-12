Рекомендуется как профилактическое средство для ежедневной гигиены полости носа. Оказывает противовоспалительное и увлажняющее действие, снимает раздражение, облегчает дыхание (размягчает и удаляет корочки), дезинфицирует носоглотку, разжижает и удаляет гнойные пробки. Усиливает эффективность противоаллергических и противовоспалительных лекарств. Повышает иммунитет на местном уровне, уменьшает восприимчивость носоглотки к внешним раздражителям.