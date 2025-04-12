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Дыши форте (Breath forte)

СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ ФОРТЕ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Цены в Киев
от 82,43 грн
в 3 аптеках
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Характеристики
Производитель
Ключи Здоровья
Условия продажи
Без рецепта
Объем
50 мл
Косметические средства
Регистрация
602-123-20-1/22195 от 12.07.2017

Дыши форте инструкция по применению

Показания

Рекомендуется как профилактическое средство для ежедневной гигиены полости носа. Оказывает противовоспалительное и увлажняющее действие, снимает раздражение, облегчает дыхание (размягчает и удаляет корочки), дезинфицирует носоглотку, разжижает и удаляет гнойные пробки. Усиливает эффективность противоаллергических и противовоспалительных лекарств. Повышает иммунитет на местном уровне, уменьшает восприимчивость носоглотки к внешним раздражителям.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам спрея.

Способ применения и дозы

1–3 раза в день по 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в упаковке производителя в сухом помещении при температуре не выше 25 ° С, при относительной влажности воздуха не более 75%

Состав

Вода очищенная, соль морская.