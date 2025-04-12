Дыши форте (Breath forte)
Характеристики
Производитель
Ключи Здоровья
Условия продажи
Без рецепта
Объем
50 мл
Косметические средства
Регистрация
602-123-20-1/22195 от 12.07.2017
Дыши форте инструкция по применению
Показания
Рекомендуется как профилактическое средство для ежедневной гигиены полости носа. Оказывает противовоспалительное и увлажняющее действие, снимает раздражение, облегчает дыхание (размягчает и удаляет корочки), дезинфицирует носоглотку, разжижает и удаляет гнойные пробки. Усиливает эффективность противоаллергических и противовоспалительных лекарств. Повышает иммунитет на местном уровне, уменьшает восприимчивость носоглотки к внешним раздражителям.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам спрея.
Способ применения и дозы
1–3 раза в день по 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в упаковке производителя в сухом помещении при температуре не выше 25 ° С, при относительной влажности воздуха не более 75%
Состав
Вода очищенная, соль морская.