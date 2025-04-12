Детская косметика

Беби-попа крем (Baby-popa cream)

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БЕБИ-ПОПА" 75 г №1
Цены в Киев
от 126,70 грн
в 283 аптеках
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Характеристики
Производитель
Красная звезда
Условия продажи
Без рецепта
Вес
75 г
Косметические средства
Регистрация
602-123-20-1/22183 от 12.07.2017

Беби-попа крем инструкция по применению

Состав

Вода очищенная, Д-пантенол, изопропилмиристат, цетиловый спирт, стеариловый спирт, моноглицерида стеарат, пропиленгликоль, ланолин безводный, феноксиэтанол.

Способ применения

Уход за малышом: небольшое количество крема наносят тонким слоем на чистую кожу малыша 1-2 раза в день или по мере необходимости (смена подгузника или пеленки). Уход за молочными железами у женщин, кормящих грудью: наносят крем на соски после каждого кормления грудью. Уход за поврежденной кожей: применять крем «Бэби-попа» один или несколько раз в сутки при необходимости.

Срок годности

24 месяца.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 75 г.

ДСТУ 4765: 2007