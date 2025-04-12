Уход за малышом: небольшое количество крема наносят тонким слоем на чистую кожу малыша 1-2 раза в день или по мере необходимости (смена подгузника или пеленки). Уход за молочными железами у женщин, кормящих грудью: наносят крем на соски после каждого кормления грудью. Уход за поврежденной кожей: применять крем «Бэби-попа» один или несколько раз в сутки при необходимости.