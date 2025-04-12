Беби-попа крем (Baby-popa cream)
Характеристики
Производитель
Красная звезда
Условия продажи
Без рецепта
Вес
75 г
Косметические средства
Регистрация
602-123-20-1/22183 от 12.07.2017
Беби-попа крем инструкция по применению
Состав
Вода очищенная, Д-пантенол, изопропилмиристат, цетиловый спирт, стеариловый спирт, моноглицерида стеарат, пропиленгликоль, ланолин безводный, феноксиэтанол.
Способ применения
Уход за малышом: небольшое количество крема наносят тонким слоем на чистую кожу малыша 1-2 раза в день или по мере необходимости (смена подгузника или пеленки). Уход за молочными железами у женщин, кормящих грудью: наносят крем на соски после каждого кормления грудью. Уход за поврежденной кожей: применять крем «Бэби-попа» один или несколько раз в сутки при необходимости.
Срок годности
24 месяца.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 75 г.
ДСТУ 4765: 2007