Гамма мазь для растираний и ингаляций (Gamma ointment for rubbing and inhalation) (333002) - инструкция по применению Косметические средства
Гамма мазь для растираний и ингаляций инструкция по применению
Состав
(100 г): масло цветков камфарного коричника (Cinnamomum camphora) — 5,0 г, масло мяты полевой (Mentha arvensis) — 2,5 г, масло эвкалипта шаровидного (Eucalyptus globulus) — 1,5 мл, масло мускатного ореха (Myristica fragrans Houtt.) — 0,5 мл, масло цветков индийского тмина (Trachyspermum ammi) — 0,12 г;
вспомогательные вещества:
легкое вазелиновое масло, твердый парафин, микрокристаллический воск, скипидар, ионол, краситель.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам; повышенная реактивность бронхов, бронхиальная астма, коклюш, ложный круп, история заболеваний дыхательной системы; эпилепсия, склонность к развитию судорожных приступов; не наносить на поврежденные участки кожи (в том числе при открытых ранах, ожогах, воспалениях кожи и дерматозах), не использовать для детей с заболеваниями, которые сопровождаются кожными высыпаниями; не использовать для детей в возврате до 2 лет; не применять в качестве ингаляции детям в возврате до 12 лет.
Способ применения
Взрослым и детям от 2 лет втирать в грудь, горло и спину несколько раз в сутки. Для ингаляций взрослым и детям от 12 лет растворить две чайные ложки мази в 0,5–1 л горячей воды. Вдыхать пары на протяжении 5–10 минут.
Форма выпуска
мазь в банках по 10 г, 20 г, 50 г.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С.
Срок годности
3 года от даты изготовления.