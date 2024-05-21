Индивидуальная чувствительность к компонентам; повышенная реактивность бронхов, бронхиальная астма, коклюш, ложный круп, история заболеваний дыхательной системы; эпилепсия, склонность к развитию судорожных приступов; не наносить на поврежденные участки кожи (в том числе при открытых ранах, ожогах, воспалениях кожи и дерматозах), не использовать для детей с заболеваниями, которые сопровождаются кожными высыпаниями; не использовать для детей в возврате до 2 лет; не применять в качестве ингаляции детям в возврате до 12 лет.