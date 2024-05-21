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Гамма мазь для растираний и ингаляций (Gamma ointment for rubbing and inhalation) (333002) - инструкция по применению Косметические средства

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Гамма мазь для растираний и ингаляций (Gamma ointment for rubbing and inhalation)
Цена в городе Киев
от 60,31 грн
Без рецепта
1 шт от 60,31 грн
В наличии в 184 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Мазь
Вес
20 г
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья

Гамма мазь для растираний и ингаляций инструкция по применению

Состав

(100 г): масло цветков камфарного коричника (Cinnamomum camphora) — 5,0 г, масло мяты полевой (Mentha arvensis) — 2,5 г, масло эвкалипта шаровидного (Eucalyptus globulus) — 1,5 мл, масло мускатного ореха (Myristica fragrans Houtt.) — 0,5 мл, масло цветков индийского тмина (Trachyspermum ammi) — 0,12 г;

вспомогательные вещества:

легкое вазелиновое масло, твердый парафин, микрокристаллический воск, скипидар, ионол, краситель.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам; повышенная реактивность бронхов, бронхиальная астма, коклюш, ложный круп, история заболеваний дыхательной системы; эпилепсия, склонность к развитию судорожных приступов; не наносить на поврежденные участки кожи (в том числе при открытых ранах, ожогах, воспалениях кожи и дерматозах), не использовать для детей с заболеваниями, которые сопровождаются кожными высыпаниями; не использовать для детей в возврате до 2 лет; не применять в качестве ингаляции детям в возврате до 12 лет.

Способ применения

Взрослым и детям от 2 лет втирать в грудь, горло и спину несколько раз в сутки. Для ингаляций взрослым и детям от 12 лет растворить две чайные ложки мази в 0,5–1 л горячей воды. Вдыхать пары на протяжении 5–10 минут.

Форма выпуска

мазь в банках по 10 г, 20 г, 50 г.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С.

Срок годности

3 года от даты изготовления.

ГАММА МАЗЬ КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РАСТИРАНИЯ И ИНГАЛЯЦИЙ
ГАММА МАЗЬ КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РАСТИРАНИЯ И ИНГАЛЯЦИЙ мазь банка 20 г
от 60,31 грн
В наличии в 184 аптеках
Цены в аптеках
ГАММА МАЗЬ КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РАСТИРАНИЯ И ИНГАЛЯЦИЙ
ГАММА МАЗЬ КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РАСТИРАНИЯ И ИНГАЛЯЦИЙ мазь банка 20 г
от 60,31 грн
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