1 доза — одно впрыскивание. Взрослым и детям старше 12 лет — по 2 дозы в каждый носовой проход 4 — 5 раз в сутки, детям с 7 до 12 лет — по 1 — 2 дозы в каждый носовой проход 3 раза в сутки, детям с 3 до 7 лет — по 1 дозе в каждый носовой проход 3 раза в сутки. Детям до 12 лет использовать в присутствии взрослых.