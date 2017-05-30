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Аква ринолор (Aqua rhinolor) (332986) - инструкция по применению Косметические средства

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Аква ринолор (Aqua rhinolor)
Цена в городе Киев
от 50,94 грн
Без рецепта
1 шт от 50,94 грн
В наличии в 2 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Спрей для носа
Объем
50 мл
Косметические средства
4.2. Другие средства по уходу за слизистыми оболочками
Регистрационное удостоверение
602-123-20-1/16941 от 30.05.2017

Аква ринолор инструкция по применению

Показания к применению

Аква Ринолор: Аква Ринолор (водно-солевой раствор) спрей предназначен для ухода за носовой полостью, увлажнения слизистой. Успокаивает и обеспечивает слизистую оболочку необходимыми минеральными солями, способствует ее очищению от слизи, аллергенов, уличной и комнатной пыли. Рекомендуется для часто болеющих детей и взрослых, для профилактики инфекционных заболеваний (ОРВИ, грипп и т.д.) в период эпидемий респираторных заболеваний, в комплексной терапии у детей с увеличенными аденоидами.

Состав

Аква Ринолор: вода подготовленная, морская соль, бензалкония хлорид.

Описание действующих веществ

Морская соль размягчает загустевшую слизь и способствует быстрому и безболезненному ее выведению. Свойства морской соли помогают заживлению слизистой оболочки носа, а также помогают от насморка и заложенности носа.

Бензалкония хлорид — антисептическое лекарственное средство. Проявляет бактерицидную активность в отношении стафилококков, стрептококков.

Способ применения

1 доза — одно впрыскивание. Взрослым и детям старше 12 лет — по 2 дозы в каждый носовой проход 4 — 5 раз в сутки, детям с 7 до 12 лет — по 1 — 2 дозы в каждый носовой проход 3 раза в сутки, детям с 3 до 7 лет — по 1 дозе в каждый носовой проход 3 раза в сутки. Детям до 12 лет использовать в присутствии взрослых.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам. Не рекомендуется детям до 3 лет (возможно использование под присмотром врача).

Форма выпуска

Спрей 50 мл

Срок годности

24 месяца

АКВА РИНОЛОР
АКВА РИНОЛОР спрей для носа флакон 50 мл
от 50,94 грн
В наличии в 2 аптеках
Цены в аптеках
АКВА РИНОЛОР
АКВА РИНОЛОР спрей для носа флакон 50 мл
от 50,94 грн
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