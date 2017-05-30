Аква ринолор (Aqua rhinolor) (332986) - инструкция по применению Косметические средства
Аква ринолор инструкция по применению
Показания к применению
Аква Ринолор: Аква Ринолор (водно-солевой раствор) спрей предназначен для ухода за носовой полостью, увлажнения слизистой. Успокаивает и обеспечивает слизистую оболочку необходимыми минеральными солями, способствует ее очищению от слизи, аллергенов, уличной и комнатной пыли. Рекомендуется для часто болеющих детей и взрослых, для профилактики инфекционных заболеваний (ОРВИ, грипп и т.д.) в период эпидемий респираторных заболеваний, в комплексной терапии у детей с увеличенными аденоидами.
Состав
Аква Ринолор: вода подготовленная, морская соль, бензалкония хлорид.
Описание действующих веществ
Морская соль размягчает загустевшую слизь и способствует быстрому и безболезненному ее выведению. Свойства морской соли помогают заживлению слизистой оболочки носа, а также помогают от насморка и заложенности носа.
Бензалкония хлорид — антисептическое лекарственное средство. Проявляет бактерицидную активность в отношении стафилококков, стрептококков.
Способ применения
1 доза — одно впрыскивание. Взрослым и детям старше 12 лет — по 2 дозы в каждый носовой проход 4 — 5 раз в сутки, детям с 7 до 12 лет — по 1 — 2 дозы в каждый носовой проход 3 раза в сутки, детям с 3 до 7 лет — по 1 дозе в каждый носовой проход 3 раза в сутки. Детям до 12 лет использовать в присутствии взрослых.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам. Не рекомендуется детям до 3 лет (возможно использование под присмотром врача).
Форма выпуска
Спрей 50 мл
Срок годности
24 месяца