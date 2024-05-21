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Апивита лосьон против выпадения волос (Apivita lotion against hair loss) (332044) - инструкция по применению Косметические средства

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Апивита лосьон против выпадения волос (Apivita lotion against hair loss)
Цена в городе Киев
от 1069,54 грн
Без рецепта
1 шт от 1069,54 грн
В наличии в 5 аптеках других городов
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Производитель
Объем
150 мл
Косметические средства
3.4.2. Дополнительные средства