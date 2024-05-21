Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиСредства для укрепления и профилактики выпадения волосДополнительные средстваАпивита лосьон против выпадения волос (Apivita lotion against hair loss) Апивита лосьон против выпадения волос (Apivita lotion against hair loss) (332044) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 1069,54 грн Без рецепта 1 шт от 1069,54 грн В наличии в 5 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Apivita Объем 150 мл Косметические средства 3.4.2. Дополнительные средства