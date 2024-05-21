Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Апивита защита цвета кондиционер для волос (Apivita color protect hair conditioner) Апивита защита цвета кондиционер для волос (Apivita color protect hair conditioner) (332042) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 435,04 грн Без рецепта 1 шт от 435,04 грн 1 шт от 508,54 грн В наличии в 10 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Apivita Объем 150 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры) 3.4.2. Дополнительные средства