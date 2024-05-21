Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Апивита баланс кондиционер для волос (Apivita balance of hair conditioner) Апивита баланс кондиционер для волос (Apivita balance of hair conditioner) (332040) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 461,10 грн Без рецепта 1 шт от 461,10 грн В наличии в 15 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Apivita Объем 150 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)