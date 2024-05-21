Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Апивита кондиционер для волос (Apivita hair conditioner) Апивита кондиционер для волос (Apivita hair conditioner) (332039) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 461,10 грн Без рецепта 1 шт от 461,10 грн 1 шт от 469,80 грн 1 шт от 469,03 грн В наличии в 9 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Apivita Объем 150 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)