Экстракт арбутина; Молочная кислота глицерин ланолин; Солнцезащитные фильтры.

В качестве актива выступает экстракт арбутина. Это очень эффективное и многофункциональное вещество, которое используется для создания лекарственных препаратов и косметических средств. Экстракт арбутина обладает выраженным отбеливающим действием, помогает выровнять тон кожного покрова.

Преимущество данного экстракта также заключается в том, что он дополнительно ухаживает за кожей, оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие. Кроме того, это вещество отлично смягчает кожный покров, придает ему свежий и отдохнувший вид.

Молочная кислота, входящая в рецептуру, оказывает дополнительное очищающее действие. Она очищает поверхность от омертвевших клеток, в том числе пораженных пигментацией.