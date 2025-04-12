Другие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте

Ахромин крем отбеливающий (Achromin whitening cream)

КРЕМ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ АХРОМИН (ACHROMIN) С УФ-ФИЛЬТРАМИ 45 мл №1
Цены в Киев
от 75,49 грн
в 3 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
KOZAS KOZMETIK KIMYA END. VE TIC. A.S.
Условия продажи
Без рецепта
Объем
45 мл
Косметические средства

Ахромин крем отбеливающий инструкция по применению

Состав

Экстракт арбутина; Молочная кислота глицерин ланолин; Солнцезащитные фильтры.

В качестве актива выступает экстракт арбутина. Это очень эффективное и многофункциональное вещество, которое используется для создания лекарственных препаратов и косметических средств. Экстракт арбутина обладает выраженным отбеливающим действием, помогает выровнять тон кожного покрова.

Преимущество данного экстракта также заключается в том, что он дополнительно ухаживает за кожей, оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие. Кроме того, это вещество отлично смягчает кожный покров, придает ему свежий и отдохнувший вид.

Молочная кислота, входящая в рецептуру, оказывает дополнительное очищающее действие. Она очищает поверхность от омертвевших клеток, в том числе пораженных пигментацией.