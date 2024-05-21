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Гилоба форте (Giloba forte) (331154) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гилоба форте (Giloba forte)
Цена в городе Киев
от 260,80 грн
Без рецепта
30 шт, 120 мг от 260,80 грн
В наличии в 3 аптеках других городов
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
120 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
6.3. Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного