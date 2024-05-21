Виале витамины для глаз является оригинальной и качественной диетической добавкой к питанию, содержащей омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты и цинк, которые способствуют сохранению остроты зрения и снижению риска развития дегенеративных изменений в сетчатке.

Каротиноиды. Каротиноиды имеющиеся в макуле и в других тканях глаза (в сосудистой оболочке и в цилиарной теле) и называются макулярной пигментами, обеспечивают защиту сетчатки и предотвращают усилению процесса окислительного повреждения клеток глаза. Каротиноиды фильтруют вредные высокоэнергетические синие длинные волны света (ультрафиолет), тем самым защищая глаза. Лютеин и зеаксантин помогают сохранить остроту зрения.

Лютеин является важнейшей составляющей диетической добавки Виале витамины для глаз, поскольку организм человека не может синтезировать его самостоятельно, и при определенных условиях (нерегулярное питание, недостаточное содержание в рационе фруктов, овощей, рыбы, растительных масел и т.д.) возникает риск дефицита лютеина в организме человека, что негативно влияет на зрительную функцию. Лютеин и зеаксантин, входящих в состав Виале витамины для глаз, получают из натурального экстракта цветков бархатцев прямостоячих.

Лютеин способствует:

– укреплению кровеносных сосудов глаза;

– реализации антиоксидантных процессов - способствует уменьшению повреждения тканей глаза свободными радикалами;

– защиты сетчатки глаза от агрессивного ультрафиолетового излучения;

– защиты тканей глаза при кислородной недостаточности;

– предотвращению возникновения так называемой куриной слепоты;

– снижению негативных последствий профессиональной усталости глаз.

Зеаксантин способствует:

– правильному функционированию органа зрения;

– дополняет и усиливает действия лютеина, как антиоксидант — нейтрализуэт свободные радикалы в сетчатке глаза;

– укреплению тонких капилляров сетчатки;

– защите желтого пятна (макулы) глаза от дегенерации;

– уменьшению выраженности симптомов усталости глаз

- улучшению способности видеть в темноте.

Как антиоксиданты, каротиноиды способны нейтрализовать свободные радикалы (нестабильные молекулы), которые окисляют и повреждают сетчатку глаза. Лютеин и зеаксантин способствуют снижению риска повреждения хрусталика глаза и возникновения возрастной макулярной дегенерации.

Полиненасыщенные жирные омега-3 кислоты (ДГК и ЭПК) — это незаменимые жирные кислоты, которые должны поступать с пищей или диетическими добавками в случае несбалансированной диеты. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты играют важную роль в поддержании жизнедеятельности нервных клеток сетчатки глаза. Омега-3 кислоты способствуют сохранению нормальной функции и остроты зрения, защищают клетки от разрушения, предотвращают развитие синдрома сухого глаза, усиливают и пролонгируют эффекты препаратов искусственной слезы. Применение омега-3 кислот помогает предотвратить дегенерацию желтого пятна, что может привести к ухудшению зрения. Одним из самых простых путей получить большее количество омега-3 жирных кислот является потребление жирных сортов рыбы 2 раза в неделю, но если человек по каким-то причинам не может обеспечить себе регулярного употребления рыбы, можно дополнить свой рацион диетическими добавками.

Витамин В 2 регулирует окислительно-восстановительные процессы, участвует в процессах белкового, жирового и углеводного обмена, поддержании нормальной функции органа зрения. Дополнительно Витамин В 2 участвует в синтезе гемоглобина и эритропоэтина, повышает содержание гликогена в печени и улучшает ее антитоксическую функцию.

Витамин А способствует омоложению популяции всех клеток организма, стимулирует синтез родопсина в сетчатке глаза, улучшает процесс регенерации, обладает антиоксидантными, иммуномодулирующими свойствами.

Витамин С является одним из основных веществ человеческого рациона, которая необходима для нормального функционирования всех органов и систем. Витамин С является сильным антиоксидантом, который способен осуществлять быстрые и обратные окислительно-восстановительные превращения. Способствует сохранению родопсина в сетчатке, уменьшению проницаемости и ломкости капилляров, что особенно важно при диабетической ретинопатии.

Цинк способствует поддержанию здорового зрения. Этот микроэлемент является постоянной составной частью тканей глаза и обеспечивает нормальный метаболизм и восстановление клеточных структур. Цинк необходим для усвоения организмом витамина Е. Он действует как антиоксидант путем сложных механизмов. Цинк — это естественный активатор более 200 ферментов.

Виале витамины для глаз содержит сбалансированный состав витаминов: витамин А улучшает регенерацию сетчатки и цветовое восприятие, витамин В 2 регулирует окислительно-восстановительные процессы в глазу, а витамин С усиливает эффективность действия всех антиоксидантов и препятствует повышению ломкости капилляров.