ВИАЛЬ® ВИТАМИНЫ ДЛЯ ГЛАЗ (VIAL VITAMINS FOR THE EYES) (331139) - инструкция по применению Диетические добавки
- Инструкция
- Диагнозы
ВИАЛЬ ВИТАМИНЫ ДЛЯ ГЛАЗ инструкция по применению
Характеристика
Виале витамины для глаз является оригинальной и качественной диетической добавкой к питанию, содержащей омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты и цинк, которые способствуют сохранению остроты зрения и снижению риска развития дегенеративных изменений в сетчатке.
Каротиноиды. Каротиноиды имеющиеся в макуле и в других тканях глаза (в сосудистой оболочке и в цилиарной теле) и называются макулярной пигментами, обеспечивают защиту сетчатки и предотвращают усилению процесса окислительного повреждения клеток глаза. Каротиноиды фильтруют вредные высокоэнергетические синие длинные волны света (ультрафиолет), тем самым защищая глаза. Лютеин и зеаксантин помогают сохранить остроту зрения.
Лютеин является важнейшей составляющей диетической добавки Виале витамины для глаз, поскольку организм человека не может синтезировать его самостоятельно, и при определенных условиях (нерегулярное питание, недостаточное содержание в рационе фруктов, овощей, рыбы, растительных масел и т.д.) возникает риск дефицита лютеина в организме человека, что негативно влияет на зрительную функцию. Лютеин и зеаксантин, входящих в состав Виале витамины для глаз, получают из натурального экстракта цветков бархатцев прямостоячих.
Лютеин способствует:
– укреплению кровеносных сосудов глаза;
– реализации антиоксидантных процессов - способствует уменьшению повреждения тканей глаза свободными радикалами;
– защиты сетчатки глаза от агрессивного ультрафиолетового излучения;
– защиты тканей глаза при кислородной недостаточности;
– предотвращению возникновения так называемой куриной слепоты;
– снижению негативных последствий профессиональной усталости глаз.
Зеаксантин способствует:
– правильному функционированию органа зрения;
– дополняет и усиливает действия лютеина, как антиоксидант — нейтрализуэт свободные радикалы в сетчатке глаза;
– укреплению тонких капилляров сетчатки;
– защите желтого пятна (макулы) глаза от дегенерации;
– уменьшению выраженности симптомов усталости глаз
- улучшению способности видеть в темноте.
Как антиоксиданты, каротиноиды способны нейтрализовать свободные радикалы (нестабильные молекулы), которые окисляют и повреждают сетчатку глаза. Лютеин и зеаксантин способствуют снижению риска повреждения хрусталика глаза и возникновения возрастной макулярной дегенерации.
Полиненасыщенные жирные омега-3 кислоты (ДГК и ЭПК) — это незаменимые жирные кислоты, которые должны поступать с пищей или диетическими добавками в случае несбалансированной диеты. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты играют важную роль в поддержании жизнедеятельности нервных клеток сетчатки глаза. Омега-3 кислоты способствуют сохранению нормальной функции и остроты зрения, защищают клетки от разрушения, предотвращают развитие синдрома сухого глаза, усиливают и пролонгируют эффекты препаратов искусственной слезы. Применение омега-3 кислот помогает предотвратить дегенерацию желтого пятна, что может привести к ухудшению зрения. Одним из самых простых путей получить большее количество омега-3 жирных кислот является потребление жирных сортов рыбы 2 раза в неделю, но если человек по каким-то причинам не может обеспечить себе регулярного употребления рыбы, можно дополнить свой рацион диетическими добавками.
Витамин В2 регулирует окислительно-восстановительные процессы, участвует в процессах белкового, жирового и углеводного обмена, поддержании нормальной функции органа зрения. Дополнительно Витамин В2 участвует в синтезе гемоглобина и эритропоэтина, повышает содержание гликогена в печени и улучшает ее антитоксическую функцию.
Витамин А способствует омоложению популяции всех клеток организма, стимулирует синтез родопсина в сетчатке глаза, улучшает процесс регенерации, обладает антиоксидантными, иммуномодулирующими свойствами.
Витамин С является одним из основных веществ человеческого рациона, которая необходима для нормального функционирования всех органов и систем. Витамин С является сильным антиоксидантом, который способен осуществлять быстрые и обратные окислительно-восстановительные превращения. Способствует сохранению родопсина в сетчатке, уменьшению проницаемости и ломкости капилляров, что особенно важно при диабетической ретинопатии.
Цинк способствует поддержанию здорового зрения. Этот микроэлемент является постоянной составной частью тканей глаза и обеспечивает нормальный метаболизм и восстановление клеточных структур. Цинк необходим для усвоения организмом витамина Е. Он действует как антиоксидант путем сложных механизмов. Цинк — это естественный активатор более 200 ферментов.
Виале витамины для глаз содержит сбалансированный состав витаминов: витамин А улучшает регенерацию сетчатки и цветовое восприятие, витамин В2 регулирует окислительно-восстановительные процессы в глазу, а витамин С усиливает эффективность действия всех антиоксидантов и препятствует повышению ломкости капилляров.
Рекомендации по употреблению
диетическая добавка Виале витамины для глаз помогает дополнить рацион человека биологически активными веществами, необходимыми для нормального функционирования тканей глаза. Виале витамины для глаз может использоваться:
– с целью создания оптимальных диетологических условий, способствующих сохранению остроты зрения и здоровья глаз;
– при необходимости дополнить рацион питания активными веществами, которые помогают защитить организм от чрезмерного количества свободных радикалов;
– при применении контактных линз;
– во время периода восстановления после офтальмологических операций;
– при нарушениях адаптации зрения к условиям недостаточного освещения;
– при усталости глаз вследствие их перегрузки (длительного чтения, длительной работы с персональным компьютером, длительного управления автотранспортом, влияния яркого освещения).
Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 капсуле в сутки, желательно во время приема пищи, с небольшим количеством воды. Продолжительность потребления — по рекомендации врача.
Особые указания
повышенная чувствительность к компонентам продукта, аллергия на растения семейства астровых (Asteraceae). Не употреблять беременным женщинам и женщинам, которые кормят грудью. В связи с недостаточностью опыта не рекомендуется употреблять детям до
12 лет.
Этот продукт не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Не превышайте рекомендованную суточную дозу.
Не употребляйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Перед применением рекомендуется консультация врача.
Условия хранения
при комнатной температуре в сухом месте.