Киев
О товаре
Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания
Бронхо плюс (Broncho plus)
2 препарата
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ФИТОСИРОП "БРОНХО ПЛЮС С ПЛЮЩОМ" серия БРОНХО-МИКС
100 мл №1
Фитопродукт
Нет в наличии
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ФИТОСИРОП "БРОНХО ПЛЮС С ПОДОРОЖНИКОМ" серия БРОНХО-МИКС
100 мл №1
Фитопродукт
Нет в наличии
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Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Фитопродукт
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания
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