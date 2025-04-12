Диетические добавки — сорбенты

Ди сорб (Di sorb)

2 препарата
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DI SORB ГЕЛЬ
DI SORB ГЕЛЬ
Гель стик 20 г №20
Аптека Гаевского
Нет в наличии
DI SORB ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ
DI SORB ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ
Таблетки 700 мг контурная ячейковая упаковка №10
Здравофарм
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Аптека Гаевского
Форма выпуска
Гель
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки