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Диетические добавки — сорбенты
Ди сорб (Di sorb)
2 препарата
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DI SORB ГЕЛЬ
Гель стик 20 г №20
Аптека Гаевского
Нет в наличии
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DI SORB ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ
Таблетки 700 мг контурная ячейковая упаковка №10
Здравофарм
Нет в наличии
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Форма выпуска
гель
табл.
Дозировка
700 мг
Упаковка
контурн. ячейк. уп.
стик 20 г
Количество штук в упаковке
10
20
Производитель
Аптека Гаевского
Здравофарм
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Аптека Гаевского
Форма выпуска
Гель
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
14.1. Диетические добавки — сорбенты
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