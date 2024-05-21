Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияГемоглобин нектар плюс (Hemoglobin nectar plus)

Гемоглобин нектар плюс (Hemoglobin nectar plus) (331042) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Гемоглобин нектар плюс (Hemoglobin nectar plus)
Цена в городе Киев
от 250,00 грн
Без рецепта
1 шт от 250,00 грн 1 шт Нет в наличии
В наличии в 4 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Объем
250 мл
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия 3.1.1. Диетические добавки, содержащие железо