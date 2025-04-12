Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника

Закваска Йогурт витамин D (Ferment Yogurt vitamin D)

2 препарата
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ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ "GOODFOOD ЙОГУРТ ВИТАМИН D"
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ "GOODFOOD ЙОГУРТ ВИТАМИН D"
1 г №5
Гудфуд
Нет в наличии
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ "GOODFOOD ЙОГУРТ ВИТАМИН D"
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ "GOODFOOD ЙОГУРТ ВИТАМИН D"
1 г №1
Гудфуд
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Гудфуд
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1 г
Количество штук в упаковке
5 шт.
Диетические добавки