Киев
О товаре
Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
Закваска Йогурт витамин D (Ferment Yogurt vitamin D)
2 препарата
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ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ "GOODFOOD ЙОГУРТ ВИТАМИН D"
1 г №5
Гудфуд
Нет в наличии
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ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ "GOODFOOD ЙОГУРТ ВИТАМИН D"
1 г №1
Гудфуд
Нет в наличии
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Количество штук в упаковке
1
5
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Гудфуд
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1 г
Количество штук в упаковке
5 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
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