Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотВитаген муд баланс (Vitagen mood balance) Витаген муд баланс (Vitagen mood balance) (330497) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 60 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Vita Sun Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 2.5. Диетические добавки — источники аминокислот