Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТВитаген дигестив энзимс (Vitagen digestive enzymes) Витаген дигестив энзимс (Vitagen digestive enzymes) (330492) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 60 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Vita Sun Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ