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Витаген витамин К2 (Vitagen vitamin K2) (330481) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Витаген витамин К2 (Vitagen vitamin K2)
Цена в городе Киев
Без рецепта
60 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ