Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВитаген витамин К2 (Vitagen vitamin K2) Витаген витамин К2 (Vitagen vitamin K2) (330481) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 60 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Vita Sun Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ