Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки, способствующие нормализации липидного обменаВитаген омега-3 (Vitagen omega-3) Витаген омега-3 (Vitagen omega-3) (330471) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 60 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Vita Sun Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 6.2. Диетические добавки, способствующие нормализации липидного обмена