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Витаген глицин макс (Vitagen glycine max) (330461) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Витаген глицин макс (Vitagen glycine max)
Цена в городе Киев
Без рецепта
60 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
1.3. Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга