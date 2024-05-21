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Витаген D3 макс (Vitagen D3 max) (330453) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Витаген D3 макс (Vitagen D3 max)
Цена в городе Киев
Без рецепта
60 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ