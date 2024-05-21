Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминных комплексовВитаген B12 макс (Vitagen B12 max) Витаген B12 макс (Vitagen B12 max) (330446) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 60 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Vita Sun Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 2.2. Диетические добавки — источники витаминных комплексов