Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата
Витаген поддержка и защита суставов (Vitagen arthro support complex)
Цены в
Киев
от
440,26
грн
в 57 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата
Цены в
Киев
от
440,26
грн
в 57 аптеках
Найти в аптеках
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню