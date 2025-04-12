Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата

Витаген поддержка и защита суставов (Vitagen arthro support complex)

ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА СУСТАВОВ (VITAGEN КОМПЛЕКС №06) таблетки №60
Цены в Киев
от 440,26 грн
в 57 аптеках
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Характеристики
Производитель
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки