Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияВитаген анемия (Vitagen anemia) Витаген анемия (Vitagen anemia) (330440) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 60 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Vita Sun Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия