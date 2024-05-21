Гиалуроновая кислота Бьюти (Hyaluronic acid Beauty) (330429) - инструкция по применению Диетические добавки
- Инструкция
Цена в городе Киев
Без рецепта
Производитель
Вертекс
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
140 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
Гиалуроновая кислота Бьюти инструкция по применению
Состав
активные компоненты: гиалуроновая кислота — 140 мг;
вспомогательные компоненты: масло рисовых отрубей или масло кукурузное; оболочка капсулы: желатин (Е441), глицерин (глицерол) (Е422), воск пчелиный (Е901), вода очищенная, краситель при необходимости.
Способ применения
Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды в течение первых трех недель, далее по 1 капсуле в день во время еды.
Не является лекарственным средством.