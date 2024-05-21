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Гиалуроновая кислота Бьюти (Hyaluronic acid Beauty) (330429) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Гиалуроновая кислота Бьюти (Hyaluronic acid Beauty)
Цена в городе Киев
Без рецепта
30 шт, 140 мг Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
140 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
15.3. Диетические добавки для улучшения состояния кожи, ногтей, волос

Гиалуроновая кислота Бьюти инструкция по применению

Состав

активные компоненты: гиалуроновая кислота — 140 мг;

вспомогательные компоненты: масло рисовых отрубей или масло кукурузное; оболочка капсулы: желатин (Е441), глицерин (глицерол) (Е422), воск пчелиный (Е901), вода очищенная, краситель при необходимости.

Способ применения

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды в течение первых трех недель, далее по 1 капсуле в день во время еды.

Не является лекарственным средством.