Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания

Бронхотоник с плющом сироп от кашля детский (Bronchotonic with ivy syrup from coughing for kids)

СИРОП ОТ КАШЛЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ "БРОНХОТОНИК С ПЛЮЩОМ" сироп флакон 100 мл с мерным стаканчиком №1
Цены в Киев
от 66,53 грн
в 3 аптеках
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Характеристики
Производитель
Ключи Здоровья
Форма выпуска
Сироп
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
Диетические добавки