Киев
О товаре
Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания
Бронхотоник с первоцветом сироп от кашля детский (Bronchotonic with primrose syrup from coughing for kids)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Ключи Здоровья
Форма выпуска
Сироп
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
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