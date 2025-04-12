Киев
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Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания
Алтейка фарм (Althaeyka pharm)
3 препарата
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СИРОП "АЛТЕЙКА ФАРМ"
Сироп флакон 200 мл с мерным стаканчиком №1
Ключи Здоровья
от
108,06
грн
в 288 аптеках
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Фиточай "Ключи Здоровья"
1,5 г фильтр-пакет "алтейка фарм" №20
Ключи Здоровья
от
56,40
грн
в 42 аптеках
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СИРОП "АЛТЕЙКА ФАРМ"
Сироп стик 10 мл №20
Ключи Здоровья
от
123,38
грн
в 2 аптеках других городов
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Форма выпуска
сироп
Дозировка
1.5 г
Упаковка
стик 10 мл
фильтр-пакет
фл. 200 мл
Количество штук в упаковке
1
20
Цены в
Киев
от
56,40
грн
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Характеристики
Производитель
Ключи Здоровья
Форма выпуска
Сироп
Условия продажи
Без рецепта
Объем
200 мл
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания
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