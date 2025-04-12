Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ

Диаретон (Diareton)

3 препаратаНайти все в аптеках
Сортировка: По популярности
Диаретон
Диаретон
Капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
от 190,00 грн
в 4 аптеках
Найти в аптеках
Диаретон
Диаретон
Сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
от 158,00 грн
в 4 аптеках
Найти в аптеках
Диаретон
Диаретон
Капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
от 133,00 грн
в 4 аптеках
Найти в аптеках
Цены в Киев
от 133,00 грн
Найти все в аптеках
Характеристики
Производитель
Красота и Здоровье
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
400 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки