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Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ
Диаретон (Diareton)
3 препарата
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Диаретон
Капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
от
190,00
грн
в 4 аптеках
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Диаретон
Сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
от
158,00
грн
в 4 аптеках
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Диаретон
Капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
от
133,00
грн
в 4 аптеках
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Форма выпуска
кап.
капс.
сироп
Дозировка
400 мг
Упаковка
30 мл
200 мл
блистер
Количество штук в упаковке
1
10
Цены в
Киев
от
133,00
грн
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Характеристики
Производитель
Красота и Здоровье
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
400 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ
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