Киев
О товаре
Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга
Доппельгерц актив гинкго билоба форте (Doppelgerz active ginkgo biloba forte)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
1.3. Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
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