Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга

Доппельгерц актив гинкго билоба форте (Doppelgerz active ginkgo biloba forte)

ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ ГИНКГО БИЛОБА ФОРТЕ капсулы №30
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки