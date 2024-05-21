Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовГаммафертил (Gammafertil) Гаммафертил (Gammafertil) (330374) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 1238,54 грн Без рецепта 60 шт от 1238,54 грн 60 шт Нет в наличии В наличии в 13 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Gricar Chemical S.r.l. Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов