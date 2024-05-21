Виадор (Viador) (330351) - инструкция по применению Диетические добавки
- Инструкция
Виадор инструкция по применению
Характеристика
Виадор — комбинированная диетическая добавка растительного происхождения, которая повышает аппетит за счет улучшения секреции желудка. Механизм воздействия обусловлен компонентами, входящими в состав.
Сухие экстракты травы настурции лекарственной (Nasturtium officinale), горечавки шероховатой (Gentiana scabra) и цикория обыкновенного (Cichorium intybus L.) действуют синергически, улучшают работу пищеварительной системы и способствуют пищеварению.
Сухой экстракт травы настурции лекарственной (Nasturtium officinale) содержит в больших концентрациях (благодаря содержанию в растении углеводов и родственных им соединений) фруктозу, глюкозу, сахарозу, генцианозу и генциобиозу.
Сухой экстракт травы цикория обыкновенного (Cichorium intybus L.) стимулирует аппетит и устраняет диспептические явления; помогает вырабатывать желудочный сок, переваривать пищу. Обладает желчегонными и диуретическими свойствами. Содержит инулин, который способствует восстановлению баланса кишечной флоры, нормализации обменных процессов, выведению из ЖКТ токсинов и шлаков, что в целом положительно влияет на пищеварение.
Марганец (в форме марганца сульфата гидрата) проявляет регулирующее действие на усвоение железа. Он является главным катализатором в метаболизме глюкозы и жиров, обеспечивает преобразование этих питательных веществ в энергию. Помогает активизировать ферменты, необходимые для правильного использования организмом биотина, витаминов В и С. Необходим для нормальной структуры костей, усвоения тироксина — главного гормона щитовидной железы. Необходим для правильного пищеварения и усвоения пищи. Марганец важен и для нормальной работы ЦНС.
Марганец помогает устранить бессилие, улучшает мышечные рефлексы, улучшает память, уменьшает раздражительность. Обладает выраженной антиоксидантной активностью. Влияет на развитие скелета, участвуя в процессе остеогенеза, а потому необходим для нормального роста ребенка. Марганец участвует в реакциях иммунитета, в кроветворении и тканевом дыхании, поддерживает репродуктивные функции.
Рекомендации по употреблению
в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник инулина, марганца, серы для потребления детьми с целью улучшения функционального состояния ЖКТ при:
- отсутствии аппетита;
- расстройствах пищеварения;
- диспепсии.
Способ употребления и рекомедуемая суточная доза. Детям в возрасте 3 лет и старше — по 5 мл на 10 кг массы тела за 15 мин до еды 2 раза в сутки в чистом или разведенном в небольшом количестве питьевой воды виде, перед употреблением сироп следует взболтать.
Для дозирования сиропа используют мерный стаканчик, градуированный на 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 7,5 мл, 10 мл, 15 мл. Курс употребления определяется врачом индивидуально. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам диетической добавки; беременность и период лактации; заболевания ЖКТ в стадии обострения (такие как гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки).
Особые указания
возможно образование осадка из-за наличия натуральных компонентов в составе сиропа. При употреблении в дозах, превышающих рекомендуемые, возможна тошнота, аллергические реакции.
Чрезмерное употребление может вызвать слабительный эффект.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу (20 мл); с осторожностью употреблять при наличии аллергии на растения семейства зонтичных.
Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке.