в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник инулина, марганца, серы для потребления детьми с целью улучшения функционального состояния ЖКТ при:

отсутствии аппетита;

расстройствах пищеварения;

диспепсии.

Способ употребления и рекомедуемая суточная доза. Детям в возрасте 3 лет и старше — по 5 мл на 10 кг массы тела за 15 мин до еды 2 раза в сутки в чистом или разведенном в небольшом количестве питьевой воды виде, перед употреблением сироп следует взболтать.

Для дозирования сиропа используют мерный стаканчик, градуированный на 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 7,5 мл, 10 мл, 15 мл. Курс употребления определяется врачом индивидуально. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.