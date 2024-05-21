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Витаминно-минеральный комплекс для диабетиков (Vitamin and mineral complex for diabetics) (330342) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витаминно-минеральный комплекс для диабетиков (Vitamin and mineral complex for diabetics)
Цена в городе Киев
от 113,41 грн
Без рецепта
30 шт, 0,5 г от 113,41 грн
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
0,5 г
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
12.2. Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена

Витаминно-минеральный комплекс для диабетиков инструкция по применению

Показания к применению

Качественный и количественный состав «ВМК для диабетиков» специально разработан с учетом потребностей людей, страдающих нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Сбалансированный состав средства пополняет повышенную потребность в жизненно важных элементах, недостаток которых наблюдается при сахарном диабете, и направлен на: улучшение обмена веществ; укрепление иммунитета; облегчения течения сопутствующих заболеваний; восстановление организма после перенесенных травм и болезней; повышение антиоксидантной защиты организма; с целью снижения риска развития осложнений сахарного диабета, таких как: поражение сосудов сетчатки глаза, кровеносных сосудов, нарушение функций почек, центральной и периферической нервных систем и др.

Состав

Лактоза — 226,15 мг, МКЦ — 80,0 мг, сорбит — 60,0 мг, витамин С — 35,0 мг, витамин Е — 15,0 мг, магния оксид — 15,0 мг, витамин Р — 15, 0 мг, кальция стеарат — 15,0 мг, цинка оксид — 12,0 мг, витамин В5 — 8,0 мг, краситель «Тартразин» — 5,0 мг, аэросил — 5,0 мг, витамин А — 4,0 мг, витамин В6 — 1,6 мг, витамин В2 — 1,6 мг, витамин В1 — 1,25 мг, фолиевая кислота — 0,25 мг, хрома оксид — 0,06 мг, селена оксид — 0,055 мг, биотин — 0,04 мг, витамин В12 — 0,0024 мг.

Способ применения

Взрослым по 1 таблетке в сутки во время еды, запивая водой. Курс приема — один месяц, в дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом.

Противопоказания

Чувствительность к компонентам, беременность, период лактации, дети до 14 лет.

Форма выпуска

Таблетки по 500 мг № 30.

Срок годности

36 месяцев.

ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ таблетки 0,5 г, №30
от 113,41 грн
В наличии в 27 аптеках
Цены в аптеках
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ таблетки 0,5 г, №30
от 113,41 грн
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