Качественный и количественный состав «ВМК для диабетиков» специально разработан с учетом потребностей людей, страдающих нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Сбалансированный состав средства пополняет повышенную потребность в жизненно важных элементах, недостаток которых наблюдается при сахарном диабете, и направлен на: улучшение обмена веществ; укрепление иммунитета; облегчения течения сопутствующих заболеваний; восстановление организма после перенесенных травм и болезней; повышение антиоксидантной защиты организма; с целью снижения риска развития осложнений сахарного диабета, таких как: поражение сосудов сетчатки глаза, кровеносных сосудов, нарушение функций почек, центральной и периферической нервных систем и др.