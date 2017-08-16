Дигоксин (Digoxin) (33023) - инструкция по применению ATC-классификация
Дигоксин инструкция по применению
Фармакологические свойства
сердечный гликозид. Обладает селективным влиянием на сердце, обусловленным присутствием в молекуле бессахаристой части — агликона. Имеет сложный механизм действия, обусловленный транспортом Са2+/Na+, влиянием на катехоламиновую систему и другие системы регуляции. Дигоксину присущи выраженный положительный инотропный и относительно сильные отрицательный хронотропный и диуретический эффекты. Специфическое кардиотоническое действие при приеме per os, как правило, проявляется через 1–2 ч и достигает максимума в пределах 8 ч. Дигоксин хорошо вcаcывается в пищеварительном тракте. Относительно слабо связывается с белками плазмы крови. Значительная часть (30%) выделяется через почки.
Показания Дигоксин
хроническая недостаточность кровообращения I–IIА и IIБ стадии, тахиаритмическое мерцание предсердий, пароксизмальная мерцательная аритмия и суправентрикулярная тахикардия.
Применение Дигоксин
внутрь. Разовая доза для взрослых составляет 0,25 мг (1 таблетка). В первые сутки лечения препарат принимают 4–5 раз с равными интервалами между приемами, т.е. суточная доза составляет 1–1,25 мг. В последующие сутки Дигоксин принимают в той же разовой дозе 1–3 раза. Эффективность и доза препарата зависят от показателей ЭКГ, дыхания и диуреза. По достижении лечебного эффекта Дигоксин применяют в поддерживающих дозах 0,125–0,5 мг (1/2–2 таблетки) в сутки.
Высшая суточная доза для взрослых при приеме внутрь составляет 0,0015 г (1,5 мг).
Для детей дозы подбирают строго индивидуально. Доза насыщения ориентировочно составляет 0,05–0,08 мг на 1 кг массы тела; указанное количество препарата вводят за 1–2 дня (быстрая дигитализация), за 3–5 дней или за 6–7 дней (медленное насыщение).
Противопоказания
различные блокады сердца, стенокардия (применение возможно только при сердечной недостаточности), интоксикация применявшимися ранее препаратами наперстянки.
Побочные эффекты
при передозировке препарата возможны тошнота, рвота, анорексия, диарея, замедление проводимости в сердце, бигеминия, головная боль, бессонница, беспокойство, депрессия, нарушения зрения. При ИБС с атеросклеротическим поражением коронарных сосудов возможны приступы стенокардии или ухудшение состояния пациента, обусловленное увеличением ударного объема сердца и повышением потребности миокарда в кислороде, что устраняется антиангинальными средствами из группы антагонистов ионов кальция. При желудочковой тахикардии прием Дигоксина повышает опасность фибрилляции желудочков. В случае интоксикации, обусловленной передозировкой препарата, но при необходимости продолжительного его применения делают перерыв, длительность которого зависит от выраженности клинической картины интоксикации.
Особые указания
с осторожностью применяют при активном миокардите, выраженной брадикардии, острой коронарной недостаточности (прежде всего при остром инфаркте миокарда с желудочковой экстрасистолией).
При лечении Дигоксином больной должен находиться под тщательным контролем врача. Для длительной терапии оптимальную индивидуальную дозу препарата обычно подбирают в течение 7–10 дней. В случае необходимости применения строфантина последний назначают не ранее чем через 24 ч после отмены Дигоксина. При одновременном применении Дигоксина и салуретиков показано назначение препаратов калия. При почечной недостаточности дозу Дигоксина снижают приблизительно в 2 раза.
Взаимодействия
при приеме внутрь несовместим с препаратами, содержащими соли металлов, дубильные вещества, кислоты и щелочи.
Передозировка
в случае отравления проводят промывание желудка взвесью активированного угля или других энтеросорбентов, назначают эти средства внутрь, а также дают солевое слабительное. При возникновении аритмии в/в капельно вводят 2–2,4 г калия хлорида с 10 ЕД инсулина в 500 мл 5% р-ра декстрозы (введение прекращают при концентрации калия в плазме крови 3 мэкв/л). Калийсодержащие средства противопоказаны при нарушении AV-проводимости. При отсутствии антиаритмического эффекта препаратов калия в/в медленно вводят фенитоин (0,0005 г на 1 кг массы тела) с 1–2 - часовыми интервалами. При резко выраженной брадикардии вводят р-р атропина сульфата. Показана оксигенотерапия. В качестве дезинтоксикационного средства применяют также унитиол. При понижении АД — трансфузионная терапия.
Условия хранения
в защищенном от света месте.