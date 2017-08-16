внутрь. Разовая доза для взрослых составляет 0,25 мг (1 таблетка). В первые сутки лечения препарат принимают 4–5 раз с равными интервалами между приемами, т.е. суточная доза составляет 1–1,25 мг. В последующие сутки Дигоксин принимают в той же разовой дозе 1–3 раза. Эффективность и доза препарата зависят от показателей ЭКГ, дыхания и диуреза. По достижении лечебного эффекта Дигоксин применяют в поддерживающих дозах 0,125–0,5 мг (1/2–2 таблетки) в сутки.

Высшая суточная доза для взрослых при приеме внутрь составляет 0,0015 г (1,5 мг).

Для детей дозы подбирают строго индивидуально. Доза насыщения ориентировочно составляет 0,05–0,08 мг на 1 кг массы тела; указанное количество препарата вводят за 1–2 дня (быстрая дигитализация), за 3–5 дней или за 6–7 дней (медленное насыщение).