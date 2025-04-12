Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания

Бронхифит противовирусный (Bronhifit antiviral)

ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "БРОНХИФИТ ПРОТИВОВИРУСНЫЙ" таблетки 0,4 г банка №90
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
0,4 г
Количество штук в упаковке
90 шт.
Диетические добавки