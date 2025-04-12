Киев
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Диагнозы
Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания
Бронхифит противовирусный (Bronhifit antiviral)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
0,4 г
Количество штук в упаковке
90 шт.
Диетические добавки
7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
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