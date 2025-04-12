Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника

Закваска Сметана (Ferment Sour cream)

ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "СМЕТАНА VIVO" 0.5 г №4
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Виво-Актив
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
4 шт.
Диетические добавки