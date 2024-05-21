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АДЕНОФИТ®-форте (ADENOFIT®-forte) (328919) - инструкция по применению Диетические добавки

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АДЕНОФИТ<sup>&reg;</sup>-форте (ADENOFIT<sup>&reg;</sup>-forte)
Цена в городе Киев
от 720,47 грн
Без рецепта
60 шт, 420 мг от 720,47 грн
В наличии в 520 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
420 мг
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
10.2. Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска заболеваний предстательной железы

АДЕНОФИТ -форте инструкция по применению

Характеристика

Аденофит®-форте рекомендуется для нормализации функционирования мочеполовой системы у мужчин. Комплекс биологически активных веществ натурального происхождения, входящих в состав Аденофит®-форте, способствует нормализации гормонального баланса у мужчин, предупреждению гиперпролиферативных состояний предстательной железы, торможению процессов преждевременного старения организма. Обладает антиоксидантными, антипролиферативными, противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами.
Экстракт пальмы пилящей содержит фитостеролы, каротин, жирные кислоты, танин, проявляет антиандрогенные свойства за счет угнетения фермента 5-альфа-редуктазы и ароматазы (в свою очередь 5-альфа-редуктаза катализирует превращение тестостерона в дигидротестостерон, который играет важную роль в патогенезе доброкачественной гиперплазии предстательной железы). Улучшает абсорбцию ХС и выведение его из организма.
3,3’-дииндолилметан (ДИМ) — один из активных метаболитов индол-3-карбинола, что образуется из двух его молекул, имеет более стабильную структуру, обладает свойством подавлять чувствительность андрогеновых и эстрогеновых рецепторов, играющих важную роль в развитии доброкачественной гиперплазии предстательной железы. ДИМ способствует усилению и поддержке активности природных систем организма при хронических воспалительных процессах, утилизируя токсические продукты распада. Обладает антиоксидантными и антипролиферативными свойствами.
Ресвератрол — природный полифенол, который способствует здоровому долголетию, подавляет процессы окисления, нейтрализует действие свободных радикалов, которые могут привести к поражению органов и систем, мутации и трансформации клеток. В сочетании с ДИМ усиливает его действие.
Экстракт семян тыквы содержит аминосоединение кукурбитин и жирные масла, которые характеризуются восстановительными, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. Семена тыквы также являются источником цинка, который играет важную роль в функционировании мочеполовой системы у мужчин, способствует нормализации функционального состояния предстательной железы при аденоме и усилению половой функции.
Ликопин — это пигмент, который относится к группе каротиноидов и является мощным антиоксидантом, защищает клетки организма человека от воздействия свободных радикалов. Именно он придает красный цвет томатам. Организм человека не может синтезировать данное вещество и получает его исключительно с пищей. Установлено, что ликопин и ликопинсодержащие продукты способствуют снижению риска злокачественной трансформации клеток предстательной железы и развития гиперпролиферативных процессов в предстательной железе.

Рекомендации по употреблению

употреблять взрослым по 1 капсуле 2 раза в сутки после еды, запивая достаточным количеством воды.
Рекомендуемый курс употребления 1–3 мес. При необходимости курс можно повторить.
Не является лекарственным средством.
Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Противопоказания

индивидуальная непереносимость компонентов, возраст, период беременности и кормления грудью.

Условия хранения

в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре 4–25 °С.

Аденофит-форте
Аденофит-форте капсулы 420 мг, №60
от 720,47 грн
В наличии в 520 аптеках
Цены в аптеках
Аденофит-форте
Аденофит-форте капсулы 420 мг, №60
от 720,47 грн
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