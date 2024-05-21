Аденофит®-форте рекомендуется для нормализации функционирования мочеполовой системы у мужчин. Комплекс биологически активных веществ натурального происхождения, входящих в состав Аденофит®-форте, способствует нормализации гормонального баланса у мужчин, предупреждению гиперпролиферативных состояний предстательной железы, торможению процессов преждевременного старения организма. Обладает антиоксидантными, антипролиферативными, противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами.

Экстракт пальмы пилящей содержит фитостеролы, каротин, жирные кислоты, танин, проявляет антиандрогенные свойства за счет угнетения фермента 5-альфа-редуктазы и ароматазы (в свою очередь 5-альфа-редуктаза катализирует превращение тестостерона в дигидротестостерон, который играет важную роль в патогенезе доброкачественной гиперплазии предстательной железы). Улучшает абсорбцию ХС и выведение его из организма.

3,3’-дииндолилметан (ДИМ) — один из активных метаболитов индол-3-карбинола, что образуется из двух его молекул, имеет более стабильную структуру, обладает свойством подавлять чувствительность андрогеновых и эстрогеновых рецепторов, играющих важную роль в развитии доброкачественной гиперплазии предстательной железы. ДИМ способствует усилению и поддержке активности природных систем организма при хронических воспалительных процессах, утилизируя токсические продукты распада. Обладает антиоксидантными и антипролиферативными свойствами.

Ресвератрол — природный полифенол, который способствует здоровому долголетию, подавляет процессы окисления, нейтрализует действие свободных радикалов, которые могут привести к поражению органов и систем, мутации и трансформации клеток. В сочетании с ДИМ усиливает его действие.

Экстракт семян тыквы содержит аминосоединение кукурбитин и жирные масла, которые характеризуются восстановительными, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. Семена тыквы также являются источником цинка, который играет важную роль в функционировании мочеполовой системы у мужчин, способствует нормализации функционального состояния предстательной железы при аденоме и усилению половой функции.

Ликопин — это пигмент, который относится к группе каротиноидов и является мощным антиоксидантом, защищает клетки организма человека от воздействия свободных радикалов. Именно он придает красный цвет томатам. Организм человека не может синтезировать данное вещество и получает его исключительно с пищей. Установлено, что ликопин и ликопинсодержащие продукты способствуют снижению риска злокачественной трансформации клеток предстательной железы и развития гиперпролиферативных процессов в предстательной железе.