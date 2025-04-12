Инфрагил спаг. Пека (Infragil spag. Peka)
Инфрагил спаг. Пека инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 г препарата содержит: Ailanthus altissima D3 — 0,120 г, Argentum nitricum D6 — 0,120 г, Cinchona succirubra (China) spag. Peka D8 — 0,120 г, Lachesis mutus D12 — 0,120 г, Vincetoxicum hirundinaria D6 — 0,120 г, Echinacea spag. Peka D12 — 0,140 г, Marrubium vulgare D6 — 0,160 г, Nasturtium officinale D6 — 0,100 г;
вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.
Препарат содержит 22% об. этанола 96%.
1 г равен 1,03 мл раствора и содержит 31 каплю.
Лекарственная форма
Капли оральные.
Основные физико-химические свойства: бесцветный, прозрачный раствор со слабым запахом и привкусом этилового спирта.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Показания
Поддерживающее лечение при острых и хронических воспалительных и инфекционных заболеваниях слизистых, внутренних органов и кожи, протекающих с выраженной интоксикацией и частыми рецидивами.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к любым компонентам лекарственного средства.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Данные отсутствуют. Следует сообщить врачу, если Вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие лекарственные средства, включая лекарства, приобретенные без рецепта.
Особенности применения
В начале лечения препаратом могут кратковременно обостряться симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно временная. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции, лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу. Если симптомы нарастают или не наблюдается улучшение состояния (в течение 7 дней), необходимо проконсультироваться с врачом по поводу дальнейшего применения препарата.
Способ применения и дозы
Взрослые: по 20 капель разводят в небольшом количестве жидкости и принимают 3 раза в день после еды. Продолжительность лечения устанавливает врач индивидуально.
Дети
Не рекомендуется применять «Инфрагил спаг. Пека» детям, поскольку нет достаточных данных.
Побочные реакции
Пока не сообщалось о побочных эффектах. Если у вас возникли побочные эффекты, сообщите об этом врачу или фармацевту.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Во флаконе из коричневого стекла с капельным дозатором, белой завинчивающейся крышкой. По 30 или 50 мл в картонной упаковке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМИТЕЛЬ ГмбХ.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Райфайсенштрассе 15, 88353 Кисслег, Германия.