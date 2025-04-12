В начале лечения препаратом могут кратковременно обостряться симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно временная. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции, лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу. Если симптомы нарастают или не наблюдается улучшение состояния (в течение 7 дней), необходимо проконсультироваться с врачом по поводу дальнейшего применения препарата.