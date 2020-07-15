Фармакодинамика.

Комбинированное противоотечное лекарственное средство для местного применения, содержащее мометазона фуроат и азеластина гидрохлорид.

Азеластина гидрохлорид — производное фталазинона. Оказывает пролонгированное противоаллергическое действие. Обладает выраженными селективные свойства антагониста Н1-рецепторов. Азеластин подавляет синтез или высвобождение химических медиаторов, участвующих в развитии ранних и поздних стадий аллергических реакций, таких как лейкотриены, гистамин, ингибиторы РАF и серотонин. Основной метаболит азеластина — дезметилазеластин, который также является антагонистом Н1-рецепторов.

Мометазона фуроат — синтетический кортикостероид для местного применения, оказывает выраженное противовоспалительное действие. Точный механизм действия кортикостероидов при аллергическом рините пока неизвестен. Кортикостероиды демонстрируют широкий диапазон воздействия на клетки, а именно на гепариноциты, эозинофилы, нейтрофилы, макрофаги, лимфоциты, а также на медиаторы воспаления (гистамин, эйкозаноиды, лейкотриены и цитокины). Механизм противовоспалительного и противоаллергического действия мометазона фуроат в основном связан с его способностью подавлять высвобождение медиаторов аллергических реакций.

Исследования показали, что мометазона фуроат в виде назального спрея 50 мкг/доза при местном применении снижает уровень некоторых медиаторов ранней и поздней фазы аллергической реакции, уменьшает (по сравнению с плацебо) уровень гистамина и эозинофильного катионного протеина и снижает (по сравнению с базовым значением) количество эозинофилов, нейтрофилов и адгезивных протеинов эпителиальных клеток.

Фармакокинетика.

Отдельного фармакокинетического исследования назального спрея с содержанием азеластина гидрохлорида и мометазона фуроат (140 мкг/50 мкг) не проводилось.

Абсорбция

После интраназального применения 2 впрыскиваний в каждую ноздрю назального спрея азеластина (общая доза 548 мкг) средняя максимальная концентрация азеластина в плазме крови (Cmax) составляет 200 пг/мл, средняя системная экспозиция (AUC) — 5122 пг×ч/мл, среднее время (Tmax) для достижения Cmax составляет 3 часа. Системная биодоступность азеластина гидрохлорида после интраназального применения составляет около 40%.

Суспензия мометазона фуроат при применении в виде назального спрея имеет очень низкую биодоступность (<1%), что продемонстрировал чувствительный количественный анализ с нижней границей количественного определения (LOQ) 0,25 пг/мл.

Распределение

При внутривенном и пероральном применении равновесный объем распределения азеластина составляет 14,5 л/кг. In vitro связывание с белками плазмы крови азеластина и его активного метаболита дезметилазеластина составляет соответственно 88% и 97%.

In vitro связывание с белками плазмы крови мометазона фуроат находится в пределах от 98 до 99% при диапазоне концентраций от 5 до 500 нг/мл.

Метаболизм

Азеластин метаболизируется путем окисления ферментной системой цитохрома P450 до основного активного метаболита — дезметилазеластина. Специфические изоформы P450, ответственные за биотрансформацию азеластина не были идентифицированы. После однократного интраназального применения назального спрея азеластина (общая доза 548 мкг) среднее значение Cmax дезметилазеластина составляет 23 пг/мл, AUC — 2131 пг × ч/мл, средний Tmax составляет 24 часа. После достижения равновесной концентрации азеластина при интраназальном применении плазменные концентрации дезметилазеластина находились в диапазоне 20–50% от концентраций азеластина.

Исследования показали, что часть дозы мометазона фуроата, что проглатывается и всасывается, подвергается активному метаболизму. В плазме крови основных метаболитов обнаружено не было. После инкубации in vitro одним из второстепенных метаболитов, который образовался, был 6β-гидроксимометазона фуроат. В микросомах печени человека формирование метаболита регулируется цитохрома Р450 3А4 (CYP3A4).

Выведение

После интраназального применения назального спрея азеластина период полувыведения азеластина составлял 22 часов, дезметилазеластина — 52 часа. Около 75% пероральной дозы азеластина гидрохлорида, меченого радиоактивным изотопом, выводилось из организма с калом, причем менее 10% — в виде неизмененного азеластина.

После внутривенного применения период полувыведения мометазона фуроат составляет 5,8 часа. Выводится из организма в виде метаболитов в основном с желчью и в ограниченном количестве — с мочой.

Фармакокинетика в отдельных группах пациентов.

Печеночная недостаточность

После перорального применения азеластина печеночная недостаточность не влияла на фармакокинетические параметры.

Введение однократной ингаляционной дозы 400 мкг мометазона фуроат пациентам с печеночной недостаточностью легкой, средней и тяжелой степени только у 1 или 2 пациентов из каждой группы способствовало появлению пиковых плазменных концентраций мометазона фуроат (от 50 до 105 пг/мл), которые определялись. Наблюдаемые пиковые плазменные концентрации увеличиваются с ростом выраженности печеночной недостаточности.

Почечная недостаточность

Исследование перорального применения однократных доз азеластина пациентам с почечной недостаточностью (клиренс креатинина Cmax и AUC на 70–75% по сравнению со здоровыми добровольцами. Время достижения максимальной концентрации не изменилось.

Влияние почечной недостаточности на фармакокинетику мометазона фуроат не исследовали.

Возраст

Возраст не влиял на фармакокинетику азеластина при его пероральном применении. Фармакокинетика мометазона фуроат не исследовалась в педиатрической популяции.

Пол

В случае перорального применения азеластина, пол человека не влияет на его фармакокинетику. Влияние пола на фармакокинетику мометазона фуроата не исследовали.