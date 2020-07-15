Гленспрей актив (Glenspray active) (326661) - инструкция по применению ATC-классификация
Гленспрей актив инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: мометазона фуроат и азеластина гидрохлорид;
1 доза содержит мометазона фуроата50 мкг и азеластина гидрохлорида 140 мкг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая и натрия карбоксиметилцеллюлоза; натрия кармеллоза; глюкоза безводная; полисорбат 80; бензалкония хлорид, динатрия эдетат; неотам; кислота лимонная моногидрат; натрия цитрат; вода для инъекций.
Лекарственная форма
Спрей назальный, дозированный, суспензия.
Основные физико-химические свойства: белая или почти белая суспензия.
Фармакотерапевтическая группа
Противоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости носа. Кортикостероиды.
Код ATС R01A D.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комбинированное противоотечное лекарственное средство для местного применения, содержащее мометазона фуроат и азеластина гидрохлорид.
Азеластина гидрохлорид — производное фталазинона. Оказывает пролонгированное противоаллергическое действие. Обладает выраженными селективные свойства антагониста Н1-рецепторов. Азеластин подавляет синтез или высвобождение химических медиаторов, участвующих в развитии ранних и поздних стадий аллергических реакций, таких как лейкотриены, гистамин, ингибиторы РАF и серотонин. Основной метаболит азеластина — дезметилазеластин, который также является антагонистом Н1-рецепторов.
Мометазона фуроат — синтетический кортикостероид для местного применения, оказывает выраженное противовоспалительное действие. Точный механизм действия кортикостероидов при аллергическом рините пока неизвестен. Кортикостероиды демонстрируют широкий диапазон воздействия на клетки, а именно на гепариноциты, эозинофилы, нейтрофилы, макрофаги, лимфоциты, а также на медиаторы воспаления (гистамин, эйкозаноиды, лейкотриены и цитокины). Механизм противовоспалительного и противоаллергического действия мометазона фуроат в основном связан с его способностью подавлять высвобождение медиаторов аллергических реакций.
Исследования показали, что мометазона фуроат в виде назального спрея 50 мкг/доза при местном применении снижает уровень некоторых медиаторов ранней и поздней фазы аллергической реакции, уменьшает (по сравнению с плацебо) уровень гистамина и эозинофильного катионного протеина и снижает (по сравнению с базовым значением) количество эозинофилов, нейтрофилов и адгезивных протеинов эпителиальных клеток.
Фармакокинетика.
Отдельного фармакокинетического исследования назального спрея с содержанием азеластина гидрохлорида и мометазона фуроат (140 мкг/50 мкг) не проводилось.
Абсорбция
После интраназального применения 2 впрыскиваний в каждую ноздрю назального спрея азеластина (общая доза 548 мкг) средняя максимальная концентрация азеластина в плазме крови (Cmax) составляет 200 пг/мл, средняя системная экспозиция (AUC) — 5122 пг×ч/мл, среднее время (Tmax) для достижения Cmax составляет 3 часа. Системная биодоступность азеластина гидрохлорида после интраназального применения составляет около 40%.
Суспензия мометазона фуроат при применении в виде назального спрея имеет очень низкую биодоступность (<1%), что продемонстрировал чувствительный количественный анализ с нижней границей количественного определения (LOQ) 0,25 пг/мл.
Распределение
При внутривенном и пероральном применении равновесный объем распределения азеластина составляет 14,5 л/кг. In vitro связывание с белками плазмы крови азеластина и его активного метаболита дезметилазеластина составляет соответственно 88% и 97%.
In vitro связывание с белками плазмы крови мометазона фуроат находится в пределах от 98 до 99% при диапазоне концентраций от 5 до 500 нг/мл.
Метаболизм
Азеластин метаболизируется путем окисления ферментной системой цитохрома P450 до основного активного метаболита — дезметилазеластина. Специфические изоформы P450, ответственные за биотрансформацию азеластина не были идентифицированы. После однократного интраназального применения назального спрея азеластина (общая доза 548 мкг) среднее значение Cmax дезметилазеластина составляет 23 пг/мл, AUC — 2131 пг × ч/мл, средний Tmax составляет 24 часа. После достижения равновесной концентрации азеластина при интраназальном применении плазменные концентрации дезметилазеластина находились в диапазоне 20–50% от концентраций азеластина.
Исследования показали, что часть дозы мометазона фуроата, что проглатывается и всасывается, подвергается активному метаболизму. В плазме крови основных метаболитов обнаружено не было. После инкубации in vitro одним из второстепенных метаболитов, который образовался, был 6β-гидроксимометазона фуроат. В микросомах печени человека формирование метаболита регулируется цитохрома Р450 3А4 (CYP3A4).
Выведение
После интраназального применения назального спрея азеластина период полувыведения азеластина составлял 22 часов, дезметилазеластина — 52 часа. Около 75% пероральной дозы азеластина гидрохлорида, меченого радиоактивным изотопом, выводилось из организма с калом, причем менее 10% — в виде неизмененного азеластина.
После внутривенного применения период полувыведения мометазона фуроат составляет 5,8 часа. Выводится из организма в виде метаболитов в основном с желчью и в ограниченном количестве — с мочой.
Фармакокинетика в отдельных группах пациентов.
Печеночная недостаточность
После перорального применения азеластина печеночная недостаточность не влияла на фармакокинетические параметры.
Введение однократной ингаляционной дозы 400 мкг мометазона фуроат пациентам с печеночной недостаточностью легкой, средней и тяжелой степени только у 1 или 2 пациентов из каждой группы способствовало появлению пиковых плазменных концентраций мометазона фуроат (от 50 до 105 пг/мл), которые определялись. Наблюдаемые пиковые плазменные концентрации увеличиваются с ростом выраженности печеночной недостаточности.
Почечная недостаточность
Исследование перорального применения однократных доз азеластина пациентам с почечной недостаточностью (клиренс креатинина Cmax и AUC на 70–75% по сравнению со здоровыми добровольцами. Время достижения максимальной концентрации не изменилось.
Влияние почечной недостаточности на фармакокинетику мометазона фуроат не исследовали.
Возраст
Возраст не влиял на фармакокинетику азеластина при его пероральном применении. Фармакокинетика мометазона фуроат не исследовалась в педиатрической популяции.
Пол
В случае перорального применения азеластина, пол человека не влияет на его фармакокинетику. Влияние пола на фармакокинетику мометазона фуроата не исследовали.
Показания
Сезонный аллергический ринит.
Круглогодичный аллергический ринит.
Противопоказания
Гиперчувствительность к азеластина гидрохлориду, мометазона фуроату или другим компонентам препарата.
Нелеченная локальная инфекция слизистой оболочки носа.
Травма носа или недавно перенесенная операция на носу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Специальных исследований лекарственного взаимодействия комбинации в фиксированных дозах азеластина гидрохлорида и мометазона фуроат в виде назального спрея не проводилось. Ниже приведены данные по отдельным компонентам, которые входят в состав препарата. Поскольку мометазон и азеластин влияют на различные виды рецепторов, лекарственное взаимодействие при применении этой комбинации не ожидается.
Азеластина гидрохлорид
Депрессанты центральной нервной системы
При одновременном применении азеластина с алкоголем или другими депрессантами центральной нервной системы возможно снижение концентрации внимания и ухудшение функций центральной нервной системы.
Эритромицин и кетоконазол
Оценка ЭКГ пациентов, одновременно принимающих перорально азеластина гидрохлорид и эритромицин или кетоконазол, показывает, что клинически значимое влияние на QT-интервал (или величину QTc) отсутствует. Пероральное применение эритромицина в дозе 500 мг 3 раза в день в течение 7 дней не влияло на фармакокинетику азеластина и величину QTc. Кетоконазол при применении в дозе 200 мг 2 раза в день в течение 7 дней препятствовал измерению плазменных концентраций азеластина методом аналитической высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) однако влияния на величину QTc не наблюдалось.
Циметидин
Циметидин в дозе 400 мг 2 раза в день при одновременном пероральном применении с азеластина гидрохлоридом в дозе 4 мг 2 раза в день повышает среднее значение Cmax и AUC последнего примерно на 65%.
Мометазона фуроат
Ингибиторы цитохрома P450 3A4
Кетоконазол
Мометазона фуроат главным образом метаболизируется в печени. Исследования in vitro подтвердили первостепенную роль цитохрома CYP3A4 в метаболизме этого соединения. Одновременное применение с кетоконазолом, мощным ингибитором CYP3A4, может увеличить плазменные концентрации мометазона фуроата.
Ритонавир
Ритонавир как ингибитор протеазы может подавлять метаболизм мометазона фуроата при одновременном применении, что приводит к увеличению системного воздействия последнего и увеличению риска возникновения побочных эффектов.
Лоратадин
Клинические исследования лекарственного взаимодействия были проведены с лоратадином. Взаимодействия не наблюдалось.
Особенности применения
Азеластина гидрохлорид
В клинических исследованиях сообщалось о появлении сонливости у некоторых пациентов, которые применяли азеластина гидрохлорид в виде назального спрея. Во время лечения пациентам следует воздерживаться от работы, требующей повышенной концентрации внимания и скорости реакций.
Следует избегать одновременного применения назального спрея азеластина с алкоголем или другими депрессантами центральной нервной системы из-за возможного угнетения функций центральной нервной системы.
Мометазона фуроат
Локальное воздействие на нос
Носовое кровотечение
В клинических исследованиях носовое кровотечение наблюдалось чаще у пациентов с аллергическим ринитом, получавших мометазона фуроат в виде назального спрея, чем те, кто получал плацебо.
Грибковая инфекция
В клинических исследованиях мометазона фуроат в виде назального спрея 50 мкг/доза в отдельных случаях наблюдалось развитие локализованной грибковой инфекции носа и глотки (Candida albicans). В случае возникновения грибковой инфекции препарат следует отменить и начать соответствующее лечение.
Перфорация носовой перегородки
Единичные случаи перфорации носовой перегородки были зарегистрированы после применения кортикостероидов. Как и в любой период длительного лечения, пациентам, которые применяют назальный спрей с мометазона фуроатом в течение нескольких месяцев и дольше, необходимо периодически проходить осмотр относительно возможных изменений слизистой оболочки носа.
Ухудшение заживления ран
Из-за тормозящего влияния кортикостероидов на заживление ран, пациенты, которые недавно перенесли язвы носовой перегородки, хирургическое вмешательство на носу или травму носа, не должны применять назальные кортикостероиды до полного выздоровления.
Нарушение зрения
При применении кортикостероидов системного и местного действия (включая интраназальное, ингаляционное и внутриглазной введения) могут возникнуть нарушения зрения. Если возникают такие симптомы, как нечеткость зрения или другие нарушения зрения, пациенту следует пройти обследование у офтальмолога для оценки возможных причин нарушения зрения, которые могут включать катаракту, глаукому или такие редкие заболевания, как центральная серозная хориоретинопатия, о чем сообщалось после применения кортикостероидов системной и местного действия.
Реакции гиперчувствительности
Реакции гиперчувствительности, включая случаи свистящего дыхания, могут возникать после интраназального применения мометазона фуроата. В таком случае терапию следует прекратить.
Иммуносупрессия
Пациенты, которые лечатся препаратами, угнетающими иммунную систему, более восприимчивы к инфекциям, чем здоровые люди. Например, ветряная оспа и корь имеют более тяжелое течение у детей и взрослых с пониженным иммунитетом, которые применяют кортикостероиды. Такие пациенты требуют особого внимания и применения противовирусных препаратов или вакцинации. Влияние дозы, способа и длительности применения кортикостероидов на риск развития генерализованной инфекции пока неизвестно.
Назальный спрей мометазона фуроат следует применять с осторожностью или не применять совсем больным с активной или латентной туберкулезной инфекцией, а также при нелеченой грибковой, бактериальной, системной вирусной инфекции или при инфекции herpes simplex с поражением глаз.
Влияние на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему
Гиперадренокортицизм и адренальная супрессия
При длительном применении интраназальных кортикостероидов, особенно в высоких дозах, могут отмечаться системные эффекты, такие как гиперадренокортицизм и адренальная супрессия. Важно, чтобы при достижении терапевтического эффекта доза интраназальных кортикостероидов была снижена до минимальной эффективной дозы, контролирующей течение заболевания, чтобы избежать развития системных побочных эффектов.
В случае появления признаков развития нежелательного системного воздействия, лечение назальным спреем с мометазона фуроатом следует постепенно прекратить.
Влияние на динамику роста у детей
Кортикостероиды могут привести к задержке роста у детей. Рекомендуется регулярно следить за динамикой роста детей, которые проходят терапию интраназальными кортикостероидами в течение длительного времени.
Гленспрей Актив содержит бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение слизистой оболочки носа и бронхоспазм.
Следует помнить, что кортикостероиды имеют особенно мощный диабетогенный эффект и могут привести к увеличению печеночного глюконеогенеза и снижению поглощения глюкозы периферическими тканями и к гипергликемии.
Применение у пациентов пожилого возраста.
Клинические данные о безопасности применения лекарственного средства пациентам пожилого возраста отсутствуют.
Способ применения и дозы
Препарат предназначен только для интраназального применения.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет. Рекомендуемая доза составляет 1 впрыскивание в каждую ноздрю 2 раза в сутки.
Пациенты с нарушением функции почек. Коррекция дозы не требуется пациентам с почечной недостаточностью легкой степени (клиренс креатинина > 79 мл/мин). Пациентам с умеренной и тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина < 79 мл/мин - > 10 мл/мин) препарат следует применять с осторожностью и под строгим наблюдением врача.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Коррекция дозы не требуется.
Применение назального спрея
Перед каждым применением флакон необходимо осторожно встряхнуть в течение 5 секунд. После этого снять защитный колпачок. Перед первым использованием флакона следует нажать на дозирующее устройство 6 раз подряд. Если назальный спрей не применялся более 7 дней, то перед его применением следует повторно нажать на дозирующий насос-распылитель 6 раз подряд.
Перед каждым применением тщательно очистить нос от слизи. После очистки носа суспензию впрыскивают в каждую ноздрю, при этом голову следует держать немного наклоненной вниз. После применения наконечник распылителя нужно протереть и накрыть защитным колпачком.
Дети
Нет достаточного клинического опыта применения препарата у детей в возрасте младше 12 лет, поэтому его не следует применять пациентам этой возрастной категории.
Побочные реакции
В ходе клинического исследования побочные реакции, связанные с применением назального спрея с содержанием азеластина гидрохлорида и мометазона фуроата, были зарегистрированы у 11 пациентов из 282, участвовавших в исследовании. Всего было зарегистрировано 18 случаев нежелательных реакций, связанных с лечением комбинацией азеластина и мометазона. Наиболее распространенными побочными реакциями были головная боль и дисгевзия. Другими побочными реакциями были сонливость, вялость, тошнота, диспепсия и чихание. Большинство побочных эффектов были легкой степени тяжести, и в ходе исследования не было сообщений о серьезных побочных реакциях.
Ниже приведены побочные реакции, которые наблюдались при применении отдельных компонентов препарата.
Назальный спрей азеластина гидрохлорид
Часто (1 — 10%): специфический горький вкус может появиться после применения спрея (чаще всего из-за неправильного способ применения, а именно когда голова слишком отклонена назад во время впрыскивания препарата), что в отдельных случаях может вызвать тошноту.
Нечасто (0,1 — 1%): временное раздражение воспаленной слизистой оболочки носа может возникнуть вместе с такими симптомами, как жжение, зуд, чихание и носовые кровотечения.
В очень редких случаях (<0,01%) сообщалось о реакции гиперчувствительности (сыпь, зуд, крапивница).
Опыт послерегистрационного применения
Побочные реакции, выявленные в ходе постмаркетингового применения назального спрея азеластина: боль в животе, жжение в носу, тошнота, сладкий привкус, раздражение горла, анафилактоидные реакции, раздражение в месте применения, фибрилляция предсердий, нарушение зрения (нечеткость зрения, катаракта, глаукома, центральная серозная хориоретинопатия (см. раздел «Особенности применения»)), боль в груди, спутанность сознания, головокружение, одышка, отек лица, гипертензия, непроизвольные сокращения мышц, нервозность, учащенное сердцебиение, парестезии, паросмия, пароксизмальное чихание, зуд, сыпь, нарушение или потеря обоняния и/или вкуса, тахикардия, иммунологическая толерантность, задержка мочи, ксерофтальмия. Поскольку указанные реакции касаются популяции неопределенной численности, не всегда можно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь с применением препарата.
Назальный спрей мометазона фуроат
Респираторные, торакальные и медиастинальные расстройства: носовые кровотечения, фарингит, жжение или раздражение в носу, носовые язвы — часто (1 — 10%).
Общие нарушения и местные реакции: головная боль — часто (1 — 10%).
Носовые кровотечения были в основном легкой степени выраженности и не требовали вмешательства врача.
У детей чаще всего наблюдались носовые кровотечения, головная боль, раздражение слизистой оболочки носа, чихание.
Системные побочные эффекты при лечении назальными кортикостероидами могут возникать при применении высоких доз в течение длительного времени.
Опыт послерегистрационного применения
Побочные реакции, выявленные в ходе постмаркетингового применения назального спрея мометазона фуроата: жжение и раздражение в носу, анафилаксия и ангионевротический отек, нарушение вкуса и обоняния и перфорация носовой перегородки.
Применение назального спрея с содержанием азеластина гидрохлорида и мометазона фуроата у пациентов может привести к повышению уровня АЛТ, АСТ.
Применение препарата Гленспрей Актив может привести к развитию нарушения со стороны почек и мочевыделительной системы (гематурия).
Кортикостероиды стимулируют секрецию кислоты и пепсина, что может привести к развитию гастрита и гиперхлоргидрии.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 75 или 150 доз в полиэтиленовом флаконе. По 1 флакону с дозирующим насосом-распылителем, закрытым колпачком, в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Гленмарк Фармасьютикалз Лтд./Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Блок III, село Кишанпура, Бадди-Налагарх Роуд, техсил Бадди, р-н Солан, Х.П. 173205, Индия /Unit III, Village Kishanpura, Baddi-Nalagarh Road, Tehsil Baddi, Distt. Solan (H.P.) 173205, India.