Долгит горная сосна (Dolgit latschenkiefer) (326654) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Долгит горная сосна инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 100 г раствора содержат масла горной сосны (Dwarf pine oil) 1,4 г камфоры рацемической 0,87 г левоментола 0,7 г;
100 мл (91 г) раствора содержат масла горной сосны (Dwarf pine oil) 1,274 г камфоры рацемической 0,7917 г левоментола 0,637 г;
вспомогательные вещества: этанол 96% (об/об), вода очищенная, полиэтиленгликоля (макрогол) -60-глицерилгидроксистеарат, изоборнилацетат, масло шалфейное, масло розмариновое, масло семитравное, пищевой краситель зеленый (хинолиновый желтый (Е 104)), оранжево-желтый S (Е 110), патентованный синий V (Е 131), понсо 4R (Е124)).
Лекарственная форма
Раствор накожный.
Основные физико-химические свойства: прозрачная зеленая жидкость с характерным ароматическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.
Код АТХ М02A Х10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комбинированное лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав. Масло горной карликовой сосны оказывает антиоксидантное действие и обладает противомикробными свойствами. Камфора при местном применении оказывает противомикробное, противовоспалительное, отвлекающее, обезболивающее действие. Левоментол оказывает местное анестезирующее и противовоспалительное действие. Препарат оказывает местное раздражающее действие.
Фармакокинетика.
Фармакокинетические исследования не проводили.
Показания
Профилактика пролежней. Ушибы, вывихи, растяжения сухожилий, боль в мышцах.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав препарата. Коклюш, бронхиальная астма и другие респираторные заболевания, связанные с повышенной чувствительностью дыхательных путей; болезни кожи и детские заболевания с экзантемой, открытые раны, воспаления или кожные инфекции, экзема; диабетическая микроангиопатия, периферическая венозная или артериальная недостаточность; склонность к судорогам.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучали, но не следует применять препарат вместе с другими средствами для местного применения.
Особенности применения
Препарат не должен контактировать с кожными ранами, глазами или слизистыми оболочками. После каждого применения следует тщательно мыть руки.
При наружном применении в виде компресса не следует использовать воздухонепроницаемые перевязочные материалы. Препарат не следует применять для влажных компрессов.
Способ применения и дозы
Наносить на больные неповрежденные участки кожи тонким слоем 1–3 раза в сутки и массажными движениями легко втирать до высыхания жидкости.
В случае наложения повязки жидкость перед этим должна просохнуть на коже в течение нескольких минут.
Не рекомендуется применять одновременно с криотерапией (холодотерапия) из-за возможного дополнительного раздражения кожи.
Не рекомендуется нанесение препарата на обширные участки кожи.
Продолжительность лечения устанавливается индивидуально в зависимости от течения заболевания и состояния больного. Обычно составляет около 7 дней.
Указание: при остром состоянии, например, с покраснениями, отеками или при ощущением жжения в суставах, связанным с постоянной болью в суставах или при сильных болях в спине, отдающих в ноги и/или, например, с онемением или покалыванием, или в случае наступления улучшения через 3 дня применения следует обратиться к врачу.
Дети
Не применять.
Побочные реакции
Возможны проявления реакции гиперчувствительности на коже и слизистых оболочках, могут усиливаться бронхоспазм, в редких случаях вдыхание эфирных масел может привести к приступам кашля, очень редко наблюдается аллергическая контактная экзема.
Со стороны иммунной системы: могут возникать такие побочные реакции как покраснение кожи, зуд, жжение, высыпания на коже, также с возникновением папул и пустул, крапивница, контактный дерматит.
Со стороны дыхательной системы: у предрасположенных пациентов встречаются единичные случаи сужения дыхательных путей и/или бронхоспазм.
Со стороны нервной системы: головная боль; головокружение; возбуждение; возникновение судорог, вызванное камфорой; повышенная светочувствительность.
При возникновении покраснения, жжения и раздражения кожи необходимо тщательно промыть пораженные участки водой.
При появлении признаков реакции гиперчувствительности необходимо прекратить лечение и не применять препарат повторно.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл или 250 мл, или 500 мл, или 1000 мл в полиэтиленовой бутылке. По 1 бутылке в картонной коробке.
Категория отпуска
100 мл — без рецепта;
250 мл, 500 мл, 1000 мл — по рецепту.
Производитель
Др. Тайсс Натурварен ГмбХ/Dr. Theiss Naturwaren GmbH.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Михелинштрассе 10 66424 Хомбург, Германия/Michelinstrasse 10 66424 Homburg, Germany.