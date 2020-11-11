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Долгит горная сосна (Dolgit latschenkiefer) (326654) - инструкция по применению ATC-классификация

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Долгит горная сосна (Dolgit latschenkiefer)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии
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Форма выпуска
Раствор накожный
Объем
100 мл
ATC-група
M02A X10 Различные препараты
Регистрационное удостоверение
UA/10820/01/01 от 11.11.2020

Долгит горная сосна инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 100 г раствора содержат масла горной сосны (Dwarf pine oil) 1,4 г камфоры рацемической 0,87 г левоментола 0,7 г;

100 мл (91 г) раствора содержат масла горной сосны (Dwarf pine oil) 1,274 г камфоры рацемической 0,7917 г левоментола 0,637 г;

вспомогательные вещества: этанол 96% (об/об), вода очищенная, полиэтиленгликоля (макрогол) -60-глицерилгидроксистеарат, изоборнилацетат, масло шалфейное, масло розмариновое, масло семитравное, пищевой краситель зеленый (хинолиновый желтый (Е 104)), оранжево-желтый S (Е 110), патентованный синий V (Е 131), понсо 4R (Е124)).

Лекарственная форма

Раствор накожный.

Основные физико-химические свойства: прозрачная зеленая жидкость с характерным ароматическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Код АТХ М02A Х10.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Комбинированное лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав. Масло горной карликовой сосны оказывает антиоксидантное действие и обладает противомикробными свойствами. Камфора при местном применении оказывает противомикробное, противовоспалительное, отвлекающее, обезболивающее действие. Левоментол оказывает местное анестезирующее и противовоспалительное действие. Препарат оказывает местное раздражающее действие.

Фармакокинетика.

Фармакокинетические исследования не проводили.

Показания

Профилактика пролежней. Ушибы, вывихи, растяжения сухожилий, боль в мышцах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав препарата. Коклюш, бронхиальная астма и другие респираторные заболевания, связанные с повышенной чувствительностью дыхательных путей; болезни кожи и детские заболевания с экзантемой, открытые раны, воспаления или кожные инфекции, экзема; диабетическая микроангиопатия, периферическая венозная или артериальная недостаточность; склонность к судорогам.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучали, но не следует применять препарат вместе с другими средствами для местного применения.

Особенности применения

Препарат не должен контактировать с кожными ранами, глазами или слизистыми оболочками. После каждого применения следует тщательно мыть руки.

При наружном применении в виде компресса не следует использовать воздухонепроницаемые перевязочные материалы. Препарат не следует применять для влажных компрессов.

Способ применения и дозы

Наносить на больные неповрежденные участки кожи тонким слоем 1–3 раза в сутки и массажными движениями легко втирать до высыхания жидкости.

В случае наложения повязки жидкость перед этим должна просохнуть на коже в течение нескольких минут.

Не рекомендуется применять одновременно с криотерапией (холодотерапия) из-за возможного дополнительного раздражения кожи.

Не рекомендуется нанесение препарата на обширные участки кожи.

Продолжительность лечения устанавливается индивидуально в зависимости от течения заболевания и состояния больного. Обычно составляет около 7 дней.

Указание: при остром состоянии, например, с покраснениями, отеками или при ощущением жжения в суставах, связанным с постоянной болью в суставах или при сильных болях в спине, отдающих в ноги и/или, например, с онемением или покалыванием, или в случае наступления улучшения через 3 дня применения следует обратиться к врачу.

Дети

Не применять.

Побочные реакции

Возможны проявления реакции гиперчувствительности на коже и слизистых оболочках, могут усиливаться бронхоспазм, в редких случаях вдыхание эфирных масел может привести к приступам кашля, очень редко наблюдается аллергическая контактная экзема.

Со стороны иммунной системы: могут возникать такие побочные реакции как покраснение кожи, зуд, жжение, высыпания на коже, также с возникновением папул и пустул, крапивница, контактный дерматит.

Со стороны дыхательной системы: у предрасположенных пациентов встречаются единичные случаи сужения дыхательных путей и/или бронхоспазм.

Со стороны нервной системы: головная боль; головокружение; возбуждение; возникновение судорог, вызванное камфорой; повышенная светочувствительность.

При возникновении покраснения, жжения и раздражения кожи необходимо тщательно промыть пораженные участки водой.

При появлении признаков реакции гиперчувствительности необходимо прекратить лечение и не применять препарат повторно.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл или 250 мл, или 500 мл, или 1000 мл в полиэтиленовой бутылке. По 1 бутылке в картонной коробке.

Категория отпуска

100 мл — без рецепта;

250 мл, 500 мл, 1000 мл — по рецепту.

Производитель

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ/Dr. Theiss Naturwaren GmbH.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Михелинштрассе 10 66424 Хомбург, Германия/Michelinstrasse 10 66424 Homburg, Germany.