Наносить на больные неповрежденные участки кожи тонким слоем 1–3 раза в сутки и массажными движениями легко втирать до высыхания жидкости.

В случае наложения повязки жидкость перед этим должна просохнуть на коже в течение нескольких минут.

Не рекомендуется применять одновременно с криотерапией (холодотерапия) из-за возможного дополнительного раздражения кожи.

Не рекомендуется нанесение препарата на обширные участки кожи.

Продолжительность лечения устанавливается индивидуально в зависимости от течения заболевания и состояния больного. Обычно составляет около 7 дней.

Указание: при остром состоянии, например, с покраснениями, отеками или при ощущением жжения в суставах, связанным с постоянной болью в суставах или при сильных болях в спине, отдающих в ноги и/или, например, с онемением или покалыванием, или в случае наступления улучшения через 3 дня применения следует обратиться к врачу.