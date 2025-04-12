Барбитураты в комбинации с препаратами других групп

Корвалазид (Corvalazid)

Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
Цены в Киев
от 20,50 грн
в 187 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Форма выпуска
Капли оральные
Условия продажи
Без рецепта
Объем
25 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/16296/01/01 от 02.07.2022

Корвалазид инструкция по применению

Состав

действующие вещества: этиловый эфир α-бромизовалериановой кислоты, фенобарбитал, масло мяты; 1 мл препарата содержит: этилового эфира α-бромизовалериановой кислоты (в пересчете на 100% содержание) 20,0 мг; фенобарбитала (в пересчете на 100% содержание) 18,26 мг; масла мяты (Mentha oil) 1,42 мг;

вспомогательные вещества: этанол 96%; натрия цитрат; лимонная кислота моногидрат; вода очищена.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная жидкость со специфическим ароматным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Снотворные и седативные препараты. Барбитураты в сочетании с другими компонентами. Код ATС N05C B02.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Корвалазид ― успокаивающее и спазмолитическое средство, действие которого определяется компонентами, входящими в его состав.

Этиловый эфир α-бромизовалериановой кислоты оказывает рефлекторное успокаивающее и спазмолитическое действие, обусловленное раздражением преимущественно рецепторов полости рта и носоглотки, снижением рефлекторной возбудимости в центральных отделах нервной системы, снижением явлений торможения в нейронах. и прямым местным спазмолитическим действием на гладкие мышцы сосудов.

Фенобарбитал подавляет активирующее влияние центров ретикулярной формации среднего и продолговатого мозга на кору больших полушарий, тем самым уменьшая потоки возбуждающих воздействий на кору головного мозга и подкорковые структуры. Уменьшение активирующих воздействий в зависимости от дозы вызывает успокаивающий, транквилизирующий или снотворный эффекты. Корвалазид уменьшает возбуждающее влияние на сосудодвигательные центры, коронарные и периферические сосуды, снижая общее артериальное давление, снимая и предупреждая спазмы сосудов, особенно сердечных.

Мяты масло содержит большое количество эфирных масел, в том числе около 50% ментола и 4–9% эфиров ментола. Они способны раздражать холодовые рецепторы полости рта и рефлекторно расширять преимущественно сосуды сердца и мозга, снимая спазмы гладкой мускулатуры, оказывать успокаивающий и легкий желчегонный эффект. Мяты масло оказывает антисептическое и спазмолитическое действия, может устранять метеоризм. Раздражая рецепторы слизистой желудка и кишечника, усиливает перистальтику кишечника.

Фармакокинетика.

При пероральном приеме всасывание начинается уже в подъязычном участке, биодоступность составляющих высока (около 60–80%). Особенно быстро (через 5–10 минут) эффект развивается при держании во рту (сублингвальное всасывание) или приеме на комочке сахара. Действие развивается через 15–45 минут и длится 3–6 часов.

Фенобарбитал всасывается быстро (непосредственно в желудке). Около 35% его связывается с белками плазмы крови, часть, которая не связанная с белками, фильтруется в почках. Реабсорбция происходит при низком уровне рН. Обратная диффузия не происходит благодаря щелочности мочи. Около 30% фенобарбитала выделяется в неизмененном виде с мочой, и только небольшая его часть окисляется в печени.

При продолжительном применении активное вещество накапливается в плазме крови, а также происходит индукция ферментов печени. Как результат этой индукции ускоряется процесс окисления фенобарбитала и других лекарственных средств.

Бром выделяется из организма очень медленно. Если препарат применяется длительно, возникает его накопление в центральной нервной системе, что приводит к хронической интоксикации бромом.

У пациентов, ранее принимавших препараты барбитуровой кислоты, продолжительность действия сокращается за счет ускоренного метаболизма фенобарбитала в печени, где барбитураты вызывают индукцию ферментов. У больных пожилого возраста и пациентов с циррозом печени метаболизм Корвалазида снижен, поэтому период полувыведения у них удлиняется, что требует уменьшения дозы и удлинения интервалов между приемами лекарственного средства.

Показания

Функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы; нарушение засыпания, бессонница; в комплексной терапии гипертонической болезни и вегетососудистой дистонии; выраженные спазмы коронарных сосудов; тахикардия; неврозы, сопровождающиеся повышенной раздражительностью и чувством страха, психосоматическая тревожность, состояния возбуждения с отчетливыми вегетативными проявлениями; спазмы кишечника, обусловленные нейровегетативными расстройствами (как спазмолитическим препаратом).

Противопоказания

  • Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства и брома.
  • Выражены нарушения функции печени и/или почек.
  • Острая печеночная порфирия.
  • Тяжелая сердечная недостаточность.
  • Лекарственные средства, содержащие фенобарбитал, противопоказаны при выраженной артериальной гипотензии, остром инфаркте миокарда, сахарном диабете, депрессии и депрессивных расстройствах со склонностью больного к суицидальному поведению, при миастении, алкоголизме, наркотической и медикаментной заболеваниях с одышкой, обструктивном синдроме.
  • Период беременности и кормления грудью.
  • Детский возраст (младше 18 лет).

Особенности применения

Во время лечения Корвалазидом не рекомендуется заниматься деятельностью, требующей повышенного внимания, быстрых психических и двигательных реакций.

Следует избегать одновременного употребления алкоголя.

Из-за наличия в составе лекарственного средства фенобарбитала существует риск развития токсического эпидермального некролиза и синдрома Стивенса — Джонсона, наиболее вероятным в первые недели лечения. Во время приема следует внимательно следить за кожными реакциями (например прогрессивная кожная сыпь, часто с волдырями, повреждение слизистой оболочки). При появлении вышеуказанных симптомов лечение следует прекратить.

Лучшие результаты в лечении синдрома Стивенса — Джонсона или токсического эпидермального некролиза наблюдались при ранней диагностике и немедленном прекращении применения любого подозреваемого в возникновении данных симптомов препарата. Лучшие прогнозы в лечении связаны с долгосрочным прекращением применения подозреваемого препарата.

Если после приема лекарственного средства развился синдром Стивенса — Джонсона или токсический эпидермальный некролиз, ни в коем случае не следует применять это лекарственное средство в дальнейшем.

Не рекомендуется длительное применение Корвалазида из-за опасности развития медикаментозной зависимости, возможного накопления брома в организме и развития отравления бромом.

Если боль в области сердца не проходит после приема Корвалазида, необходимо обратиться к врачу для исключения острого коронарного синдрома.

С осторожностью применять при артериальной гипотензии, постоянной головной боли, гиперкинезах, гипертиреозе, гипофункции надпочечников, некомпенсированной сердечной недостаточности, остром и хроническом болевом синдроме, острой интоксикации лекарственными средствами.

Вреден для больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Способ применения и дозы

Корвалазид принимают внутрь независимо от еды 2–3 раза в день по 15–30 капель, разводя водой или капая на сахар. При необходимости (выраженная тахикардия, спазм коронарных сосудов) разовую дозу можно увеличить до 40–50 капель. При бессоннице и нарушении засыпания можно увеличить разовую дозу до 30 капель на ночь за 30 минут до сна.

Дети

Опыт лечения детей отсутствует, поэтому лекарство не следует применять в педиатрической практике.

Побочные реакции

Частота побочных реакций подана по такой классификации: очень частые (≥1/10), частые (≥1/100, <1/10), нечастые (≥1/1000, <1/100), жидкие (≥1/10000, <1/1000) ), очень редкие (<1/10000), частота неизвестна (невозможно определить на основе имеющихся данных).

Системы органовЧастотаПобочные реакции
Со стороны крови и лимфатической системыЧастота неизвестнаАнемия, мегалобластная анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз
Со стороны иммунной системыЧастота неизвестнаРеакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, отек лица, ринит
Со стороны нервной системыЧастота неизвестнаСлабость, атаксия, астения, нарушение координации движений, нистагм, галлюцинации, депрессия, парадоксальное возбуждение, бессонница (у пациентов пожилого возраста), утомляемость, замедленность реакций, головные боли, когнитивные нарушения, снижение концентрации внимания; в редких случаях возможны сонливость и легкое головокружение, спутанность сознания
Со стороны органов зренияЧастота неизвестнаКонъюнктивит, слезотечение
Со стороны сердечно-сосудистой системыЧастота неизвестнаБрадикардия, артериальная гипотензия
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостенияЧастота неизвестнаЗатрудненное дыхание
Со стороны желудочно-кишечного трактаЧастота неизвестнаТошнота, рвота, запор, тяжесть в эпигастральной области, при длительном применении — нарушение функции печени
Со стороны кожи и подкожной клетчаткиЧастота неизвестнаАллергические реакции, в том числе кожная сыпь, зуд, крапивница, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), акне, пурпура
Со стороны опорно-двигательного аппаратаЧастота неизвестнаПри длительном применении средств, содержащих фенобарбитал, существует риск нарушения остеогенеза и развития рахита. Были сообщения о сокращении минеральной плотности костной ткани, остеопении, остеопорозе и переломах у пациентов, получавших длительную терапию фенобарбиталом. Механизм, посредством которого фенобарбитал влияет на метаболизм костной ткани, не обнаружен

При длительном применении возможно отравление бромом, характеризующееся следующими симптомами: угнетение центральной нервной системы, депрессивное настроение, спутанность сознания, атаксия, апатия, конъюнктивит, ринит, слезотечение, акне или пурпура.

Указанные явления проходят при понижении дозы или прекращении приема лекарственного средства.

Срок годности

2 года и 6 месяцев.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 мл во флаконе в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.