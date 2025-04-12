действующие вещества: 1 г препарата содержит: Acidum formicicum D8 — 0,110 г, Acidum nitricum D6 — 0,140 г, Baptisia tinctoria (Baptisia) D5 — 0,120 г, Graphites D8 — 0,120 г, Hepar sulfuris D8 — 0,110 г, Thuja occidentalis D10 — 0,120 г, Vincetoxicum hirundinaria D8 — 0,130 г, Glechoma hederacea spag. Peka D4 — 0,150 г;

вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная. Препарат содержит 17% об. этанола 96%. 1 г равен 1,02 мл раствора и содержит 35 капель.