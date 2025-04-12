Хабифак (Habifak)
Хабифак инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 г препарата содержит: Acidum formicicum D8 — 0,110 г, Acidum nitricum D6 — 0,140 г, Baptisia tinctoria (Baptisia) D5 — 0,120 г, Graphites D8 — 0,120 г, Hepar sulfuris D8 — 0,110 г, Thuja occidentalis D10 — 0,120 г, Vincetoxicum hirundinaria D8 — 0,130 г, Glechoma hederacea spag. Peka D4 — 0,150 г;
вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная. Препарат содержит 17% об. этанола 96%. 1 г равен 1,02 мл раствора и содержит 35 капель.
Лекарственная форма
Капли оральные.
Основные физико-химические свойства: бесцветный, прозрачный раствор со слабым запахом и привкусом этилового спирта.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамические и фармакокинетические свойства гомеопатических препаратов не определяются.
Показания
Хронические заболевания кожи; склонность к аллергическим реакциям и зуд.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к любым компонентам лекарственного средства.
Особенности применения
В начале лечения препаратом могут обостряться симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно временная. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном увеличении выраженности симптомов применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу. Если симптомы нарастают или не наблюдается улучшение состояния (в течение 7 дней), необходимо проконсультироваться с врачом по поводу дальнейшего применения лекарственного средства.
Способ применения и дозы
Взрослые: по 20 капель 3–4 раза в день. Капли разводят в небольшом количестве жидкости и принимают до еды. Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально. Пациент должен находиться под наблюдением врача, имеющего опыт применения гомеопатии.
Дети
Не рекомендуется применять «ХАБИФАК спаг. Пека» детям, поскольку нет достаточных данных.
Побочные реакции
Не установлен.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 30 мл или 50 мл во флаконе из коричневого стекла с капельным дозатором, завинчивающейся белой крышкой в картонной упаковке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМИТЕЛЬ ГмбХ.