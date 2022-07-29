Амлосартан (Amlosartan) (326503) - инструкция по применению ATC-классификация
Амлосартан инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Амлосартан содержит два антигипертензивных компонента с дополнительными механизмами контроля АД у пациентов с эссенциальной гипертензией: амлодипин относится к классу антагонистов кальция, а валсартан — классу антагонистов ангиотензина II. Комбинация этих ингредиентов имеет аддитивный антигипертензивный эффект, снижая АД в большей степени, чем каждый из компонентов в отдельности.
Амлодипин. Амлодипин ингибирует трансмембранное проникновение ионов кальция в гладкие мышцы сердца и сосудов. Механизм антигипертензивного действия амлодипина обусловлен прямым релаксирующим влиянием на гладкие мышцы сосудов, что приводит к уменьшению периферического сосудистого сопротивления и приводит к снижению АД. Экспериментальные данные подтверждают, что амлодипин связывается по дигидропиридиновым и негидропиридиновым местам связи. Сократительные процессы сердечной мышцы и гладких мышц сосудов зависят от прохождения внеклеточного кальция в эти клетки через специфические ионные каналы.
После введения терапевтических доз пациентам с АГ амлодипин вызывает вазодилатацию, что приводит к снижению АД в положении пациента лежа и стоя. Такое снижение АД не сопровождается существенным изменением ЧСС или уровней катехоламинов в плазме крови при длительном применении.
Эффект коррелирует с концентрациями в плазме крови у пациентов молодого и пожилого возраста.
У пациентов с АГ и нормальной функцией почек терапевтические дозы амлодипина приводят к снижению ренального сосудистого сопротивления и повышению уровня гломерулярной фильтрации, а также эффективного почечного потока плазмы без изменений фракции, которая фильтруется, или протеинурии.
Как и в случае с другими блокаторами кальциевых каналов, измерения гемодинамики сердечной функции в покое и при нагрузке (или при ходьбе) у пациентов с нормальной функцией желудочков, пролеченных амлодипином, в целом показали небольшое повышение сердечного индекса без существенного влияния на скорость изменения давления в левом желудочке или на конечное диастолическое давление либо объем левого желудочка. В гемодинамических исследованиях амлодипин не проявлял отрицательного инотропного эффекта при применении терапевтических доз у интактных животных и людей, даже при сочетанном введении с блокаторами бета-адренорецепторов людям.
Амлодипин не меняет функцию синусно-предсердного узла или предсердно-желудочковой проводимости у здоровых животных или человека. В клинических исследованиях, в которых амлодипин применяли в комбинации с блокаторами бета-адренорецепторов у пациентов с АГ или стенокардией, изменений показателей ЭКГ не отмечено.
Наблюдались положительные клинические эффекты амлодипина у пациентов с хронической стабильной стенокардией, вазоспастической стенокардией и ИБС, подтвержденной ангиографически.
Применение у пациентов с АГ. При исследовании антигипертензивной и гиполипидемической терапии предупреждения сердечного приступа при легкой и умеренной АГ у пациентов с наличием хотя бы одного дополнительного фактора риска развития ИБС с применением амлодипина (в дозе 2,5–10 мг/сут) или лизиноприла (в дозе 10–40 мг/сут) в качестве первой линии терапии по сравнению с применением тиазидного диуретика хлорталидона (в дозе 12,5–25 мг/сут) выявлено, что значимых различий в количестве случаев ИБС с летальным исходом или инфаркта миокарда без летального исхода не отмечалось. Количество случаев развития сердечной недостаточности было значимо больше в группе применения амлодипина по сравнению с группой приема хлорталидона. Однако не отмечено значимых различий по показателю летальности по всем причинам между группами применения амлодипина и хлорталидона.
Валсартан. Валсартан является активным, мощным и специфическим антагонистом рецепторов ангиотензина (АРА) II, который предназначен для внутреннего применения. Он действует избирательно на рецепторы подтипа АТ1, которые редко распространены и ответственны за эффекты ангиотензина II. Повышенные уровни ангиотензина II вследствие блокады АТ1-рецепторов валсартаном могут стимулировать свободные АТ2-рецепторы, что уравновешивает эффект АТ1-рецепторов. Валсартан не проявляет какой-либо частичной активности агониста относительно АТ1-рецепторов и имеет намного большее (примерно в 20 000 раз) сродство к АТ1-рецепторам, чем к АТ2-рецепторам.
Валсартан не ингибирует АПФ, известный также под названием кининазы II, который превращает ангиотензин I в ангиотензин II и разрушает брадикинин. С учетом отсутствия влияния на АПФ и потенцирования активности брадикинина или субстанции Р применение АРА II, как правило, не сопровождается кашлем. В клинических исследованиях, в которых валсартан сравнивали с ингибитором АПФ, частота случаев сухого кашля была значительно ниже у пациентов, лечившихся валсартаном, чем у пациентов, принимавших ингибитор АПФ. У пациентов, ранее лечившихся ингибиторами АПФ, развивался сухой кашель, при терапии валсартаном это осложнение было отмечено в 19,5% случаев, а тиазидным диуретиком — в 19% случаев, тогда как в группе больных, получавших лечение ингибитором АПФ, кашель наблюдался в 68,5% случаев. Валсартан не вступает во взаимодействие и не блокирует рецепторы других гормонов или ионные каналы, которые, как известно, играют важную роль в регуляции функций сердечно-сосудистой системы.
Назначение препарата пациентам с АГ приводит к снижению АД, не влияя при этом на частоту пульса.
У большинства пациентов после назначения внутрь разовой дозы препарата начало антигипертензивной активности отмечается в пределах 2 ч, а максимальное снижение АД достигается в диапазоне 4–6 ч.
Антигипертензивный эффект сохраняется более 24 ч после приема разовой дозы. При условии регулярного применения препарата максимальный терапевтический эффект обычно достигается в течение 2–4 нед и удерживается на достигнутом уровне в ходе длительной терапии. Внезапная отмена валсартана не приводит к восстановлению АГ или другим побочным клиническим явлениям.
Установлено, что валсартан значительно снижает уровень госпитализации пациентов с хронической сердечной недостаточностью (NYHA класса II–IV). Более значимый эффект достигался у пациентов, не получавших ингибиторы АПФ или блокаторы бета-адренорецепторов. Также установлено, что валсартан снижал сердечно-сосудистую летальность у клинически стабильных пациентов с патологией левого желудочка или левожелудочковой дисфункцией после инфаркта миокарда.
Согласно данным исследований не следует сочетанно применять ингибиторы АПФ и АРА пациентам с диабетической нефропатией, поскольку установлен повышенный риск возникновения гиперкалиемии, острого поражения почек и/или гипотензии. При изучении целесообразности дополнительной терапии алискиреном к терапии ингибиторами АПФ/АРА у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и хронической болезнью почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями или сочетаниями обоих установлен повышенный риск возникновения осложнения терапии, развития нежелательных явлений и серьезных побочных реакций особенного значения (гиперкалиемия, гипотензия и нарушения функции почек) при применении алискирена.
Валсартан/амлодипин. Комбинация амлодипина и валсартана обеспечивает дозозависимое аддитивное снижение АД во всем интервале терапевтических доз. Гипотензивное действие после приема разовой дозы комбинации сохраняется в течение 24 ч.
Комбинацию валсартана/амлодипина изучали в исследованиях с участием пациентов с неосложненной эссенциальной гипертензией легкой или умеренной степени, кроме пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых нарушений. Установлена нормализация АД у пациентов, АД которых не контролировали должным образом с помощью монотерапии валсартаном в дозе 160 мг. АД нормализовалось у 75% пациентов, получавших 10 мг/160 мг амлодипина/валсартана, у 62% пациентов, получавших 5 мг/160 мг амлодипина/валсартана по сравнению с 53% пациентов, получавших 160 мг валсартана. Добавление 10 мг и 5 мг амлодипина обусловливало дополнительное снижение систолического/диастолического давления по сравнению с пациентами, которые применяли только 160 мг валсартана.
При добавлении валсартана установлена нормализация АД у пациентов, АД которых не контролировали должным образом с помощью монотерапии амлодипином в дозе 10 мг. АД нормализовалось у 78% пациентов, получавших 10 мг/160 мг амлодипина/валсартана по сравнению с 67% пациентов, которые продолжали применять только 10 мг амлодипина. Добавление 160 мг валсартана обусловило дополнительное снижение систолического/диастолического давления по сравнению с пациентами, которые применяли только 10 мг амлодипина.
Комбинация амлодипина/валсартана от 5 мг/160 мг до 10 мг/160 мг у больных эссенциальной гипертензией более выражено снижает стабильное АД по сравнению со схемой дозирования лизиноприла/гидрохлоротиазида от 10 мг/12,5 мг до 20 мг/12,5 мг.
Доказано, что эффект комбинации валсартана/амлодипина сохранялся более 1 года. Внезапная отмена препарата не приводила к быстрому повышению АД.
У пациентов, у которых АД адекватно контролируется амлодипином, при неприемлемых отеках комбинированная терапия может обеспечить аналогичный контроль АД при уменьшении отеков.
Есть данные, что возраст, пол, расовая принадлежность и индекс массы тела (≥30 кг/м2, <30 кг/м2) не влияли на клинический ответ при применении комбинации валсартана/амлодипина.
Исследования комбинации валсартана/амлодипина с участием пациентов других популяций, кроме больных с АГ, не проводили. Существуют исследования валсартана с участием пациентов с сердечной недостаточностью и в постинфарктный период. Проведены исследования амлодипина с участием пациентов с хронической стабильной стенокардией, вазоспастической стенокардией и ангиографически подтвержденной ИБС.
Фармакокинетика. Линейность. Валсартан и амлодипин проявляют линейность фармакокинетики.
Амлодипин
Всасывание. После внутреннего применения терапевтических доз амлодипина отдельно Cmax в плазме крови достигается в течение 6–12 ч. Рассчитанная абсолютная биодоступность составляет 64–80%. Прием пищи не влияет на биодоступность амлодипина.
Распределение. Объем распределения составляет приблизительно 21 л/кг. В исследованиях амлодипина in vitro доказано, что у больных эссенциальной гипертензией примерно 97,5% циркулирующего препарата связывается с белками плазмы крови.
Биотрансформация. Амлодипин интенсивно (около 90%) метаболизируется в печени до неактивных метаболитов.
Выведение. Выведение амлодипина из плазмы крови двухфазное, с T½ около 30–50 ч. Равновесные уровни в плазме крови достигаются после постоянного введения в течение 7–8 дней. 10% первоначального амлодипина и 60% метаболитов амлодипина выводятся с мочой.
Валсартан
Всасывание. После приема препарата внутрь Cmax валсартана в плазме крови достигается в течение 2–4 ч. Средняя абсолютная биодоступность препарата составляет 23%. Пища снижает экспозицию, как показывает AUC валсартана, примерно на 40%, а Cmax — на 50%, хотя через 8 ч после применения концентрация валсартана в плазме крови одинакова для группы, принимавшей препарат натощак, и группы пациентов, применявших препарат после еды. Уменьшение AUC не сопровождается клинически значимым снижением терапевтического эффекта, поэтому валсартан можно принимать независимо от приема пищи.
Распределение. Равновесный объем распределения валсартана после в/в введения составляет около 17 л, что указывает на то, что валсартан распределяется в тканях неинтенсивно. Валсартан прочно связывается с белками плазмы крови (94–97%), главным образом с сывороточным альбумином.
Биотрансформация. Валсартан в значительной степени не трансформируется, поскольку только 20% дозы переходит в метаболиты. В плазме крови в низких концентрациях (менее 10% AUC валсартана) идентифицирован гидроксиметаболит, который фармакологически неактивен.
Выведение. Для валсартана характерна многоэкспоненциальная кинетика выведения (T½ α <1 ч, T½ β ≈9 ч). Валсартан выводится главным образом в неизмененном состоянии с калом (≈83% дозы) и мочой (около 13% дозы). После в/в введения клиренс валсартана в плазме крови составляет примерно 2 л/ч, а его ренальный клиренс — около 0,62 л/ч (≈30% общего клиренса). T½ валсартана — 6 ч.
Валсартан/амлодипин. После перорального применения Амлосартана Cmax валсартана и амлодипина в плазме крови достигается через 3 и 6–8 ч соответственно. Скорость и степень всасывания Амлосартана эквивалентны биодоступности валсартана и амлодипина при назначении в отдельных таблетках.
Особые популяции. Дети. Данные о фармакокинетике препарата у детей отсутствуют.
Пациенты пожилого возраста (старше 65 лет). Время достижения Cmax амлодипина в плазме крови примерно одинаково у пациентов более молодого возраста и пациентов пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста клиренс амлодипина имеет тенденцию к снижению, что приводит к увеличению AUC и удлинению T½. Средняя системная AUC валсартана у лиц пожилого возраста на 70% выше, чем у пациентов более молодого возраста, поэтому необходимо соблюдать осторожность при повышении дозы.
Почечная недостаточность. Нарушение функции почек существенно не влияет на фармакокинетику амлодипина. Как и ожидалось применительно к соединению, почечный клиренс которого составляет лишь 30% общего плазменного клиренса, корреляции между состоянием функции почек и системной экспозицией валсартана не отмечалось.
Нарушение функции печени. У пациентов с печеночной недостаточностью снижается клиренс амлодипина, что приводит к повышению AUC приблизительно на 40–60%. В среднем у пациентов с легкими и умеренными хроническими заболеваниями печени экспозиция (определенная по значениям AUC) валсартана в среднем вдвое превышает таковую у здоровых добровольцев (отобранных по возрасту, полу и массе тела). Пациенты с заболеваниями печени должны быть осторожными при применении препарата.
Показания Амлосартан
эссенциальная гипертензия у взрослых пациентов, АД которых не контролируется с помощью монотерапии амлодипином или валсартаном.
Применение Амлосартан
пациенты, у которых АД неадекватно контролируется монопрепаратами амлодипина или валсартана, могут быть переведены на комбинированную терапию препаратом Амлосартан. Рекомендуемая доза — 1 таблетка в сутки. Таблетки Амлосартан можно принимать независимо от приема пищи. Рекомендуется принимать Амлосартан, запивая его небольшим количеством воды. Таблетки не подлежат делению.
Пациентов, принимающих валсартан и амлодипин отдельно, можно перевести на Амлосартан, содержащий те же дозы компонентов.
Перед переходом на комбинацию фиксированных доз рекомендуется индивидуальный подбор дозы с компонентами (то есть амплодипина и валсартана). В случае клинической необходимости допустимо рассмотреть возможность непосредственной замены монотерапии на комбинацию фиксированными дозами.
Максимальная суточная доза — 1 таблетка Амлосартана 5 мг/80 мг или 1 таблетка Амлосартана 5 мг/160 мг, или 1 таблетка Амлосартана 10 мг/160 мг (максимально допустимые дозы компонентов препарата — 10 мг по содержанию амлодипина, 320 мг — по содержанию валсартана).
Дозировка для отдельных групп пациентов. Нарушение функции почек. Нет доступных клинических данных по применению у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек.
Пациентам с нарушениями функции почек легкой или умеренной степени тяжести коррекции дозы не требуется. У пациентов с нарушениями функции почек умеренной степени рекомендуется контролировать уровни калия и креатинина в крови.
Сопутствующее применение Амлосартана с алискиреном противопоказано пациентам с нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) <60 мг/мин/1,73 м2).
Сахарный диабет. Сопутствующее применение Амлосартана с алискиреном противопоказано пациентам с сахарным диабетом.
Нарушение функции печени. Препарат Амлосартан противопоказан пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени.
С осторожностью следует применять Амлосартан пациентам с нарушениями функции печени или обструктивными заболеваниями желчных путей. Для пациентов с нарушениями функции печени легкой или умеренной степени без холестаза максимальная рекомендуемая доза составляет 80 мг валсартана.
Рекомендации по дозированию амлодипина у пациентов с легким или умеренным нарушением функции печени не разработаны. При переводе таких пациентов с АГ (см. ПОКАЗАНИЯ) и нарушением функции печени на амлодипин или Амлосартан необходимо назначать наименьшую рекомендуемую дозу амлодипина в монотерапии либо в составе комбинированной терапии.
Пациенты пожилого возраста (старше 65 лет). Для пациентов пожилого возраста рекомендованы обычные дозовые схемы.
Следует соблюдать осторожность при повышении дозы препарата для пациентов пожилого возраста.
При переводе таких пациентов с АГ (см. ПОКАЗАНИЯ) и нарушением функции печени на амлодипин или Амлосартан необходимо назначать минимальную рекомендуемую дозу амлодипина в монотерапии либо в составе комбинированной терапии.
Педиатрические популяции. Безопасность и эффективность применения комбинации валсартана/амлодипина у детей (младше 18 лет) не исследована. Данные отсутствуют.
Противопоказания
— повышенная чувствительность к активной субстанции, производным дигидропиридина или любому из вспомогательных веществ препарата;
- тяжелые нарушения функции печени, билиарный цирроз печени или холестаз;
- сопутствующее применение АРА, включая валсартан, или ингибиторов АПФ с алискиреном пациентам с сахарным диабетом либо с нарушениями функции почек (СКФ <60 мг/мин/1,73 м2);
- беременные и женщины, планирующие беременность (см. Применение в период беременности и кормления грудью);
- тяжелая гипотензия;
- шок (включая кардиогенный шок);
- обструкция выводного тракта левого желудочка (например гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия и стеноз аорты тяжелой степени);
- гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда.
Побочные эффекты
безопасность комбинации валсартана/амлодипина была оценена в ходе клинических исследований. Побочные реакции, которые наблюдались наиболее часто или были значительными либо тяжелыми: назофарингиты, грипп, гиперчувствительность, головная боль, обморок, ортостатическая гипотензия, отеки, отеки мягких тканей, отеки лица, периферические отеки, повышенная утомляемость, покраснение лица, астения и приливы.
При оценивании частоты возникновения побочных реакций использованы такие критерии: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (частоту нельзя оценить по имеющимся данным).
|Класс систем органов по MedDRA
|Побочная реакция
|Частота
|Амлосартан
|Амлодипин
|Валсартан
|Инфекции и инвазии
|Назофарингит
|Часто
|—
|—
|Грипп
|Часто
|—
|—
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Снижение уровня гемоглобина и гематокрита
|—
|—
|Неизвестно
|Лейкопения
|—
|Очень редко
|—
|Нейтропения
|—
|—
|Неизвестно
|Тромбоцитопения, иногда с пурпурой
|—
|Очень редко
|Неизвестно
|Со стороны иммунной системы
|Гиперчувствительность
|Редко
|Очень редко
|Неизвестно
|Нарушения питания и метаболизма
|Анорексия
|Нечасто
|—
|—
|Гиперкальциемия
|Нечасто
|—
|—
|Гипергликемия
|—
|Очень редко
|—
|Гиперлипидемия
|Нечасто
|—
|—
|Гиперурикемия
|Нечасто
|—
|—
|Гипокалиемия
|Часто
|—
|—
|Гипонатриемия
|Нечасто
|—
|—
|Со стороны психики
|Депрессия
|—
|Нечасто
|—
|Тревога
|Редко
|—
|—
|Бессонница/расстройства сна
|—
|Нечасто
|—
|Перепады настроения
|—
|Нечасто
|—
|Спутанность
|—
|Редко
|—
|Со стороны нервной системы
|Нарушение координации
|Нечасто
|—
|—
|Головокружение
|Нечасто
|Часто
|—
|Постуральное головокружение
|Нечасто
|—
|—
|Дисгевзия
|—
|Нечасто
|—
|Экстрапирамидный синдром
|—
|Неизвестно
|—
|Головная боль
|Часто
|Часто
|—
|Гипертензия
|—
|Очень редко
|—
|Парестезия
|Нечасто
|Нечасто
|—
|Периферическая нейропатия, нейропатия
|—
|Очень редко
|—
|Сонливость
|Нечасто
|Часто
|—
|Потеря сознания
|—
|Нечасто
|—
|Тремор
|—
|Нечасто
|—
|Гипестезия
|—
|Нечасто
|—
|Со стороны органа зрения
|Нарушение зрения
|Редко
|Нечасто
|—
|Ослабление зрения
|Нечасто
|Нечасто
|—
|Со стороны органа слуха и лабиринта
|Шум в ушах
|Редко
|Нечасто
|—
|Головокружение
|Нечасто
|—
|Нечасто
|Со стороны сердца
|Ощущение сердцебиения
|Нечасто
|Часто
|—
|Потеря сознания
|Редко
|—
|—
|Тахикардия
|Нечасто
|—
|—
|Аритмии (в том числе брадикардия, желудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий)
|—
|Очень редко
|—
|Инфаркт миокарда
|—
|Очень редко
|—
|Со стороны сосудов
|Гиперемия
|—
|Часто
|—
|Гипотензия
|Редко
|Нечасто
|—
|Ортостатическая гипотензия
|Нечасто
|—
|—
|Васкулит
|—
|Очень редко
|Неизвестно
|Со стороны дыхательной системы
|Кашель
|Нечасто
|Очень редко
|Очень редко
|Одышка
|—
|Нечасто
|—
|Фаринголарингеальная боль
|Нечасто
|—
|—
|Ринит
|—
|Нечасто
|—
|Гастроинтестинальные нарушения
|Абдоминальный дискомфорт и боль в верхних участках живота
|Нечасто
|Часто
|Нечасто
|Изменение ритма дефекации
|—
|Нечасто
|—
|Запор
|Нечасто
|—
|—
|Диарея
|Нечасто
|Нечасто
|—
|Сухость во рту
|Нечасто
|Нечасто
|—
|Диспепсия
|—
|Нечасто
|—
|Гастрит
|—
|Очень редко
|—
|Гиперплазия десен
|Нечасто
|Очень редко
|—
|Тошнота
|Нечасто
|Часто
|—
|Панкреатит
|—
|Нечасто
|—
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Атипичные пробы функции печени, включая повышение уровня билирубина в крови
|—
|Очень редко*
|Неизвестно
|Гепатит
|—
|Очень редко
|—
|Внутрипеченочный холестаз, желтуха
|—
|Очень редко
|—
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Алопеция
|—
|Нечасто
|—
|Ангионевротический отек
|—
|Очень редко
|Неизвестно
|Буллезный дерматит
|—
|—
|Неизвестно
|Эритема
|Нечасто
|—
|—
|Мультиформная эритема
|—
|Очень редко
|—
|Экзантема
|Редко
|Нечасто
|—
|Гипергидроз
|Редко
|Нечасто
|—
|Светочувствительность реакции
|—
|Нечасто
|—
|Зуд
|Редко
|Нечасто
|Неизвестно
|Пурпура
|—
|Нечасто
|—
|Сыпь
|Нечасто
|Нечасто
|Неизвестно
|Обесцвечивание кожи
|—
|Нечасто
|—
|Крапивница и другие формы сыпи
|—
|Очень редко
|—
|Эксфолиативный дерматит
|—
|Очень редко
|—
|Синдром Стивенса —Джонсона
|—
|Очень редко
|—
|Отек Квинке
|—
|Очень редко
|—
|Со стороны костно-мышечной системы
|Артралгия
|Нечасто
|Нечасто
|—
|Боль в спине
|Нечасто
|Нечасто
|—
|Припухлость сустава
|Нечасто
|—
|—
|Мышечные судороги
|Редко
|Нечасто
|—
|Боль в мышцах
|—
|Нечасто
|Неизвестно
|Припухлость голеностопного сустава
|—
|Часто
|—
|Ощущение тяжести
|Редко
|—
|—
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|Повышение уровня креатинина в крови
|—
|—
|Неизвестно
|Расстройства мочеиспускания
|—
|Нечасто
|—
|Никтурия
|—
|Нечасто
|—
|Поллакиурия
|Редко
|Нечасто
|—
|Полиурия
|Редко
|—
|—
|Почечная недостаточность и нарушение функции почек
|—
|—
|Неизвестно
|Нарушение со стороны репродуктивной системы
|Импотенция
|—
|Нечасто
|—
|Эректильная дисфукция
|Редко
|—
|—
|Гинекомастия
|—
|Нечасто
|—
|Общие нарушения
|Астения
|Часто
|Нечасто
|—
|Дискомфорт, недомогание
|—
|Нечасто
|—
|Повышенная утомляемость
|Часто
|Часто
|Нечасто
|Отек лица
|Часто
|—
|—
|Гиперемия, приливы
|Часто
|—
|—
|Боль в груди, не связанная с сердцем
|—
|Нечасто
|—
|Отеки
|Часто
|Часто
|—
|Периферические отеки
|Часто
|—
|—
|Боль
|—
|Нечасто
|—
|Отек мягких тканей
|Часто
|—
|—
|Исследования
|Повышение уровня калия в крови
|—
|—
|Неизвестно
|Увеличение массы тела
|—
|Нечасто
|—
|Уменьшение массы тела
|—
|Нечасто
|—
*В основном связано с холестазом.
Дополнительная информация по комбинации. Периферический отек, известный побочный эффект амлодипина у пациентов, применявших комбинацию амплодипина/валсартана, в целом отмечался с меньшей частотой, чем на фоне применения амлодипина отдельно. Средняя частота периферического отека, равномерно распределенная во всем интервале доз, составляла 5,1% для комбинации амлодипина/валсартана.
Дополнительная информация по компонентам препарата. Нежелательные реакции, ранее отмечавшиеся при применении одного из компонентов препарата (амлодипина или валсартана), могут также возникать и при применении препарата Амлосартан, даже если они не были отмечены в ходе проведения клинических исследований или в постмаркетинговый период.
Амлодипин:
часто: сонливость, головокружение, ощущение сердцебиения, абдоминальная боль, тошнота, припухлость лодыжки;
нечасто: бессонница, изменение настроения (включая беспокойство), депрессия, тремор, дисгевзия, обморок, гипестезия, нарушение зрения (включая диплопию), шум в ушах, гипотензия, диспноэ, ринит, рвота, диспепсия, алопеция, пурпура, изменение окраски кожи, гипергидроз, зуд, экзантема, миалгия, мышечные судороги, боль, нарушения мочеиспускания, повышение частоты мочеиспускания, импотенция, гинекомастия, боль в грудной клетке, общее недомогание, увеличение или уменьшение массы тела;
редко: спутанность сознания;
очень редко: лейкопения, тромбоцитопения, аллергические реакции, гипергликемия, гипертензия, периферическая нейропатия, инфаркт миокарда, аритмия (включая брадикардию, вентрикулярную тахикардию и фибрилляцию предсердий), васкулит, панкреатит, гастрит, гиперплазия десен, гепатит, желтуха, повышение уровней ферментов печени, обычно связанное с холестазом, ангионевротический отек, мультиформная эритема, крапивница, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, отек Квинке, фоточувствительность.
Отмечались отдельные случаи экстрапирамидного синдрома.
Валсартан. Нижеприведенные дополнительные побочные явления отмечали в ходе клинических испытаний при монотерапии валсартаном независимо от причинно-следственной связи с изучаемым препаратом.
Частота неизвестна: снижение уровня гемоглобина, снижение уровня гематокрита, нейтропения, тромбоцитопения, повышение уровня калия в сыворотке крови, повышение значения печеночных проб, в том числе концентрации билирубина в сыворотке крови, почечная недостаточность и нарушение функции почек, повышение уровня креатинина в сыворотке крови, ангионевротический отек, миалгия, васкулит, реакции гиперчувствительности, в том числе сывороточная болезнь.
Особые указания
безопасность и эффективность амлодипина при лечении гипертонического криза не установлены.
Пациенты с дефицитом в организме натрия и/или ОЦК. У пациентов с неосложненной АГ отмечалась чрезмерная гипотензия при лечении комбинацией валсартана/амлодипина в рамках плацебо-контролируемых исследований. У пациентов с активированной ренин-ангиотензиновой системой (с пониженным содержанием натрия и/или объемом и в случае получения высоких доз диуретиков), принимающих АРА, может возникать симптоматическая гипотензия. Рекомендуется коррекция этого состояния перед применением Амлосартана или тщательное медицинское наблюдение в начале терапии.
При возникновении артериальной гипотензии при применении Амлосартана пациента следует положить на спину и, при необходимости, провести в/в инфузию физиологического р-ра. После стабилизации АД можно продолжить лечение.
Гиперкалиемия. Следует с осторожностью проводить одновременное лечение калиевыми добавками, калийсберегающими диуретиками, солевыми заменителями, содержащими калий, или другими препаратами, которые могут повышать уровень калия (гепарин и др.), а также предусмотреть частый контроль содержания калия.
Стеноз почечной артерии. Амлосартан следует применять с осторожностью для лечения гипертензии у пациентов с односторонним или двусторонним стенозом почечной артерии либо стенозом единственной почки, поскольку уровни мочевины и креатинина в сыворотке крови могут повышаться.
Трансплантация почки. Опыт безопасного применения Амлосартана у пациентов с недавно перенесенной трансплантацией почки отсутствует.
Нарушение функции печени. Валсартан выводится главным образом в неизмененном виде с желчью. T½ амлодипина удлиняется, и показатель AUC выше у пациентов с нарушениями функции печени; рекомендации по дозировкам не установлены. Особая осторожность необходима при применении Амлосартана пациентам с нарушением функции печени легкой или умеренной степени либо обструктивными заболеваниями желчного пузыря.
Максимальная рекомендованная доза для пациентов с легкими или умеренными нарушениями функции печени без холестаза составляет 80 мг валсартана.
Нарушение функции почек. Пациентам с нарушениями функции почек легкой или умеренной степени (СКФ >30 мл/мин/1,73 м2) коррекции дозы не требуется. При умеренных нарушениях функции почек рекомендуется контролировать уровень калия и креатинина в крови.
Одновременное применение АРА, включая валсартан, или ингибиторов АПФ с алискиреном противопоказано пациентам с нарушениями функции почек (СКФ <60 мг/мин/1,73 м2).
Первичный гиперальдостеронизм. Пациентам с первичным гиперальдостеронизмом не следует принимать валсартан, поскольку у них отмечается нарушение работы ренин-ангиотензиновой системы в связи с основным заболеванием.
Ангионевротический отек. Отек Квинке, в том числе отек гортани и голосовой щели, которые могут привести к обструкции дыхательных путей, и/или отек лица, губ, глотки и/или языка, отмечались у пациентов, применявших валсартан. Некоторые из этих пациентов имели в анамнезе отек Квинке при приеме других препаратов, в том числе ингибиторов АПФ. Применение Амлосартана следует немедленно прекратить при возникновении отека Квинке; повторное применение не рекомендуется.
Сердечная недостаточность/после перенесенного инфаркта миокарда. Вследствие угнетения ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) у чувствительных пациентов возможны нарушения функции почек. У пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, у которых функции почек могут зависеть от активности РААС, применение ингибиторов АПФ и АРА вызывало развитие олигурии и/или прогрессирующей азотемии, а также (в редких случаях) ОПН и/или летального исхода. Подобные результаты отмечались при применении валсартана. Пациентам с сердечной недостаточностью или после перенесенного инфаркта миокарда следует оценивать функцию почек.
В исследовании амлодипина у пациентов с сердечной недостаточностью неишемического происхождения класса III и IV по классификации NYHA при применении амлодипина частота случаев развития отека легких была выше по сравнению с таковой при применении плацебо, однако не было значительной разницы в появлении или ухудшении сердечной недостаточности. Пациентам с застойной сердечной недостаточностью блокаторы кальциевых каналов, включая амлодипин, следует применять с осторожностью, поскольку они могут повышать риск сердечно-сосудистых событий и летальных исходов.
Стеноз аорты и митрального клапана. Как и при лечении другими вазодилататорами, особенно осторожными должны быть пациенты, у которых констатирован стеноз митрального клапана или выраженный стеноз аорты невысокой степени.
Двойная блокада РААС. Существуют данные, что сочетанное применение ингибиторов АПФ, АРА или алискирена повышает риск развития гипотензии, гиперкалиемии и снижения функции почек (включая ОПН). Поэтому не рекомендуется проводить двойную блокаду РААС путем комбинированного применения ингибиторов АПФ, АРА или алискирена.
Если двойная блокада является абсолютно необходимой, ее следует проводить исключительно под наблюдением специалиста с осуществлением частого тщательного мониторинга функции почек, концентраций электролитов и АД. Не следует сочетанно применять ингибиторы АПФ и АРА пациентам с диабетической нефропатией.
Применение комбинации валсартана/амлодипина не изучали у пациентов с другими заболеваниями, кроме АГ.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Лекарственный препарат противопоказано применять беременным или женщинам, планирующим беременность. Если во время лечения этим препаратом подтверждается беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и заменить другим лекарственным препаратом, разрешенным к применению у беременных.
Данные эпидемиологических исследований риска тератогенности после экспозиции ингибиторов АПФ в I триместр беременности не были убедительными; однако небольшое повышение риска исключать нельзя. Хотя данные контролируемых эпидемиологических исследований АРА отсутствуют, подобный риск может возникать при применении препаратов этого класса.
Экспозиция АРА во II и III триместр, как известно, оказывает токсическое действие на плод (снижение функции почек, олигогидрамнион, задержка оссификации костей черепа) и новорожденного (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гиперкалиемия).
В случае если АРА применяли начиная со II триместра беременности, рекомендуется УЗИ почечной функции и костей черепа плода.
Младенцы, матери которых принимали АРА, должны находиться под тщательным наблюдением на случай развития артериальной гипотензии.
Период кормления грудью. Поскольку информация о применении комбинации валсартана/амлодипина в период кормления грудью отсутствует, препарат не рекомендуется применять в период кормления грудью; желательно применять альтернативные препараты с изученным профилем безопасности, особенно в случае кормления грудью новорожденных или недоношенных детей.
Фертильность. Клинические исследования влияния на фертильность не проводили.
Валсартан. Валсартан не вызывал нежелательных реакций со стороны репродуктивной системы у самцов и самок крыс при пероральном применении в дозах до 200 мг/кг/сут. Данная доза в 6 раз превышает максимальную рекомендованную дозу для человека в пересчете на мг/м2 (в расчетах использовали дозу 320 мг/сут для перорального приема пациентом массой 60 кг).
Амлодипин. У некоторых пациентов, которые проходили лечение блокаторами кальциевых каналов, сообщалось о случаях обратимых биохимических изменений в головках сперматозоидов. Клинических данных по поводу влияния амлодипина на фертильность недостаточно. В одном из исследований на крысах были выявлены нежелательные реакции со стороны фертильности самцов.
Дети. Исследование лечения этим препаратом детей (младше 18 лет) не проводили. Поэтому до получения более полной информации Амлосартан не рекомендуется применять для лечения детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. У пациентов, применяющих Амлосартан, может возникать головокружение или ощущение слабости после приема препарата, поэтому они должны учитывать это при управлении транспортным средством и работе с потенциально опасными механизмами.
Амлодипин может слабо или умеренно влиять на способность управлять транспортным средством или работать с другими механизмами. Если пациенты при применении амлодипина испытывают головокружение, головную боль, усталость или тошноту, их реакция может нарушаться.
Взаимодействия
взаимодействия, общие для комбинации. Исследования взаимодействия препарата Амлосартан с другими лекарственными средствами не проводились.
Лекарственные средства, при одновременном применении которых следует быть внимательными
Другие гипотензивные препараты. Часто применяемые гипотензивные препараты (например блокаторы α-адренорецепторов, диуретики) и другие лекарственные средства, которые могут вызвать появление гипотензивных нежелательных явлений (например трициклические антидепрессанты, блокаторы α-адренорецепторов, применяемые для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы), могут усиливать гипотензивное действие комбинации.
Взаимодействия, связанные с амлодипином
Сопутствующее применение не рекомендуется
Грейпфрут или грейпфрутовый сок. Не рекомендуется применение амлодипина с грейпфрутовым соком или грейпфрутом, поскольку у некоторых пациентов биодоступность может быть повышена, что приведет к усилению гипотензивного эффекта препарата.
Лекарственные средства, при сочетанном применении которых следует быть внимательными
Ингибиторы CYP 3A4. Сочетанное применение амлодипина с более или менее мощными ингибиторами CYP 3A4 (ингибиторами протеазы, азоловыми противогрибковыми, макролидами, такими как эритромицин или кларитромицин, верапамил или дилтиазем) может привести к значительному усилению системного влияния амлодипина. Клинические проявления таких фармакокинетических изменений могут быть усиленными у пациентов пожилого возраста. Могут быть необходимыми клинический мониторинг и коррекция доз.
Индукторы CYP 3A4 (противосудорожные препараты (например карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, фосфенитоин, примидон), рифампицин, зверобой обычный (Hypericum perforatum). Нет исследований эффектов индукторов CYP 3A4 на амлодипин. Сочетанное применение индукторов CYP 3A4 (например рифампицина, Hypericum perforatum) может привести к снижению концентрации амлодипина в плазме крови. Рекомендуется с осторожностью применять амлодипин с индукторами CYP 3A4.
Симвастатин. Многократное применение доз 10 мг амлодипина с 80 мг симвастатина приводит к увеличению экспозиции симвастатина на 77% по сравнению с применением одного симвастатина. Рекомендовано снижать суточную дозу симвастатина до 20 мг для пациентов, принимающих амлодипин.
Дантролен (инфузии). У животных наблюдались летальные случаи вследствие вентрикулярных фибрилляций и кардиоваскулярных коллапсов в связи с гиперкалиемией после применения верапамила и дантролена в/в. Из-за риска гиперкалиемии рекомендуется избегать сочетанного применения блокаторов кальциевых каналов, таких как амлодипин, пациентам, склонным к развитию злокачественной гипертермии и при лечении злокачественных гипертермий.
Лекарственные средства, при сочетанном применении которых следует быть внимательными
Другие. В ходе клинических исследований амлодипин не влиял на фармакокинетику аторвастатина, диоксина, варфарина или циклоспорина.
Взаимодействия, связанные с валсартаном
Одновременное применение не рекомендовано
Литий. При одновременном применении лития с ингибиторами АПФ или АРА, включая валсартан, отмечалось обратимое повышение сывороточных концентраций лития и его токсичности. Сочетанное применение валсартана и лития не рекомендуется. Если же применение такой комбинации необходимо, следует тщательно контролировать уровень лития в сыворотке крови. Риск повышения токсичности лития в дальнейшем может возрастать при сочетанном применении с Амлосартаном и диуретиками.
Калиевые добавки, калийсберегающие диуретики, солевые заменители, содержащие калий, или другие препараты, которые могут повышать уровень калия. Если лекарственные средства, влияющие на калиевые каналы, назначают в комбинации с валсартаном, следует предусмотреть частый контроль содержания калия в плазме крови.
Лекарственные средства, при сопутствующем применении которых следует быть внимательными
НПВП, в том числе селективные ингибиторы ЦОГ-2, ацетилсалициловая кислота (>3 г/сут) и неселективные НПВП. При сочетанном применении АРА и НПВП возможно ослабление гипотензивного действия. Также одновременное применение АРА и НПВП может повышать риск ухудшения почечных функций и повышения уровня калия в сыворотке крови. Поэтому в начале лечения рекомендуется контролировать состояние функции почек, а также обеспечивать надлежащий уровень жидкости в организме пациента.
Ингибиторы переносчика накопления (рифампицин, циклоспорин) или эффлюксного переносчика (ритонавир). Результаты исследований in vitro с тканью печени человека показали, что валсартан является субстратом печеночного переносчика накопления OATP1B1 и печеночного эффлюксного переносчика MRP2. Сочетанное применение ингибиторов переносчика накопления (рифампицин, циклоспорин) или эффлюксного переносчика (ритонавир) может увеличивать системную экспозицию валсартана.
Двойная блокада РААС с АРА, ингибиторами АПФ или алискиреном. Результаты клинических исследований показали, что двойная блокада РААС при комбинированном применении ингибиторов АПФ, АРА или алискирена приводит к повышению частоты возникновения таких нежелательных явлений, как гипотензия, гиперкалиемия и снижение функции почек (включая ОПН), по сравнению с лечением одним лекарственным средством, влияющим на РААС. Поэтому одновременное применение АРА, включая валсартан, или ингибиторов АПФ с алискиреном противопоказано пациентам с сахарным диабетом или нарушением функции почек (СКФ <60 мг/мин/1,73 м2).
Другие. При монотерапии валсартаном не установлены клинически значимые лекарственные взаимодействия с такими препаратами: циметидин, варфарин, фуросемид, дигоксин, атенолол, индометацин, гидрохлоротиазид, амлодипин, глибенкламид.
Передозировка
симптомы. До сих пор отсутствует опыт передозировки комбинации валсартана/амлодипина. Основным симптомом передозировки валсартана, вероятно, является выраженная артериальная гипотензия с головокружением. Передозировка амлодипина может привести к нарастающей периферической вазодилатации и, вероятно, к рефлекторной тахикардии. Сообщали о значительной и потенциально пролонгированной системной гипотензии, вплоть до шока и летального исхода.
Лечение. Если препарат принят недавно, следует вызвать рвоту или промыть желудок. Всасывание амлодипина значительно снижается при применении активированного угля сразу же или в течение 2 ч после приема амлодипина.
Клинически значимая артериальная гипотензия, вызванная передозировкой Амлосартана, требует активной поддержки состояния сердечно-сосудистой системы, включая частый контроль сердечной и дыхательной функций, подъем конечностей, мониторинг ОЦК и мочеиспускания. Для восстановления сосудистого тонуса и АД можно применить сосудосуживающий препарат при отсутствии противопоказаний к его применению. При стойком снижении АД, являющегося следствием блокады кальциевых каналов, может быть целесообразным в/в введение кальция глюконата.
Выведение валсартана и амлодипина с помощью гемодиализа маловероятно.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.