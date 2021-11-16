Дроспифем 30 (Drospifem® 30) (326476) - инструкция по применению ATC-классификация
Дроспифем 30 инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: этинилэстрадиол, дроспиренон;
1 таблетка содержит: 0,03 мг этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, мальтодекстрин, магния стеарат, Opadry 10A32290 желтый (гипромеллоза, тальк, титана диоксид (E 171), полисорбат 80, железа оксид желтый (Е 172).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: круглые таблетки, покрытые пленочной оболочкой желтого цвета без дефектов покрытия.
Фармакотерапевтическая группа
Гормоны половых желез и препараты, применяемые при патологии половой сферы. Гормональные контрацептивы для системного применения. Прогестагены и эстрогены, фиксированные композиции. Дроспиренон и этинилэстрадиол.
Код ATС G03A А12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Индекс Перля контрацептивных неудач для препарата: 0,09 (верхний двусторонний 95% доверительный интервал (ДИ): 0,32).
Общий индекс Перля (контрацептивные неудачи + ошибки со стороны пациенток) для препарата: 0,57 (верхний двусторонний 95% доверительный интервал (ДИ): 0,90).
Дроспифем® 30 — комбинированный оральный контрацептив, содержащий этинилэстрадиол и дроспиренон. В терапевтических дозах дроспиренон проявляет антиандрогенные и умеренные антиминералокортикоидные свойства. Он не обладает эстрогенной, глюкокортикоидной и антиглюкокортикоидной активностью. Следовательно, дроспиренон имеет схожий фармакологический профиль с естественным прогестероном.
Противозачаточное действие препарата базируется на взаимодействии различных факторов, важнейшими из которых являются угнетение овуляции и изменения цервикальной секреции.
Согласно данным клинических исследований, умеренные антиминералокортикоидные свойства препарата Дроспифем® 30 приводят к умеренному антиминералокортикоидному воздействию.
Фармакокинетика.
Дроспиренон
Всасывание
При пероральном приеме дроспиренон быстро и почти полностью всасывается. Максимальная концентрация в плазме крови — 38 нг/мл — достигается примерно через 1–2 часа после однократного приема. Биодоступность составляет 76–85%. Одновременное употребление пищи не влияет на биодоступность дроспиренона.
Распределение
После приема внутрь плазменная концентрация дроспиренона снижается со средним конечным периодом полувыведения около 31 часа. Дроспиренон связывается с альбумином плазмы крови, при этом не соединяясь с глобулином, связывающим половые стероиды (ГСПС), и кортико-связывающим глобулином (КСГ). Только 3–5% его общего количества в плазме крови находятся в свободном состоянии. Вызванное этинилэстрадиолом повышение ГСПС не влияет на связывание дроспиренона с протеинами плазмы крови. Средний объем распределения дроспиренона составляет 3,7±1,2 л/кг.
Метаболизм
Дроспиренон в значительной степени метаболизируется после перорального применения. Главными метаболитами в плазме крови являются кислотная форма дроспиренона, образующаяся в результате раскрытия лактонового кольца, и 4,5-дигидро-дроспиренон-3-сульфат, который образуется путем гидратации с последующим сульфатированием. Дроспиренон также является объектом окислительного метаболизма катализируемого CYP3А4. In vitro дроспиренон может слабо или умеренно ингибировать ферменты цитохрома Р450: CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 и CYP3A4.
Выведение
Скорость метаболического клиренса дроспиренона из плазмы крови составляет около 1,5±0,2 мл/мин/кг. Лишь незначительное количество дроспиренона экскретируется в неизмененном виде. Метаболиты выделяются с мочой и калом в соотношении 1,2:1,4; период полувыведения метаболитов составляет около 40 часов.
Состояние равновесия
В течение цикла применения максимальная равновесная концентрация дроспиренона в плазме крови (приблизительно 70 нг/мл) достигается после 8 дней приема. Уровни дроспиренона в плазме крови увеличивались примерно в 3 раза вследствие соотношения терминального периода полувыведения и интервала дозирования.
Отдельные категории пациенток:
- с нарушением функции почек: равновесная концентрация дроспиренона в плазме крови у женщин с почечной недостаточностью легкой степени тяжести (клиренс креатинина 50–80 мл/мин) была сравнима с этим показателем у женщин с нормальной функцией почек. Уровень дроспиренона в плазме крови был в среднем на 37% выше у женщин с почечной недостаточностью средней степени тяжести (клиренс креатинина 30–50 мл/мин) по сравнению с этим показателем у женщин с нормальной функцией почек. Терапия дроспиреноном хорошо переносилась женщинами с почечной недостаточностью легкой и средней степени. Показано, что применение дроспиренона не оказывает клинически значимого влияния на концентрацию калия в плазме крови;
- с нарушением функции печени: в исследовании приема разовой дозы клиренс дроспиренона при пероральном применении снижался примерно на 50% у лиц с умеренной печеночной недостаточностью по сравнению с добровольцами с нормальной функцией печени. Выявленное отклонение клиренса не привело к разнице в концентрациях калия в плазме крови между двумя группами добровольцев. Даже при наличии сахарного диабета и сопутствующей терапии спиронолактоном (два фактора, которые могут провоцировать гиперкалиемию) не наблюдалось увеличение концентрации калия в плазме крови выше верхней границы нормы. Можно заключить, что дроспиренон хорошо переносится лицами с печеночной недостаточностью легкой или средней степени (класс В по классификации Чайлд-Пью).
Этинилэстрадиол
Всасывание
При пероральном применении этинилэстрадиол быстро и полностью всасывается. После применения 30 мкг пиковая концентрация в плазме крови 100 пкг/мл достигается в течение 1–2 часов. Этинилэстрадиол подвергается экстенсивному эффекту первого прохождения, что зависит от индивидуальных отличий. Абсолютная биодоступность составляет около 45%.
Распределение
Ожидаемый объем распределения этинилэстрадиола составляет примерно 5 л/кг, а связывание с белками плазмы крови — около 98%. Этинилэстрадиол индуцирует синтез в печени ГСПС, а также глобулинов, связывающих кортикоидные гормоны. При применении 30 мкг этинилэстрадиола плазменная концентрация ГСПС увеличивается от 70 до приблизительно 350 нмоль/л.
Этинилэстрадиол в небольшом количестве выделяется с грудным молоком (0,02% дозы).
Метаболизм
Этинилэстрадиол в значительной степени метаболизируется в желудочно-кишечном тракте и при первом прохождении через печень. Главным образом, это происходит путем гидроксилирования ароматического кольца с образованием широкого спектра гидроксилированных и метилированных метаболитов, которые присутствуют в свободном состоянии и как конъюгаты с глюкуронидами и сульфатами. Метаболический клиренс этинилэстрадиола составляет около 5 мл/мин/кг.
In vitro этинилэстрадиол является обратимым ингибитором CYP2C19, CYP1A1 и CYP1A2, а также ингибитором CYP3A4/5, CYP2C8 и CYP2J2.
Выведение
Этинилэстрадиол практически не выводится в неизмененной форме. Метаболиты этинилэстрадиола выводятся с мочой и желчью в соотношении 4:6. Период полувыведения метаболитов составляет около 1 суток.
Период полувыведения составляет 20 часов.
Состояние равновесия
Состояние равновесия достигается во второй половине цикла приема, когда плазменный уровень этинилэстрадиола увеличивается в 1,4–2,1 раза.
Показания
Оральная контрацепция.
Решение о назначении Дроспифем® 30 следует принимать с учетом индивидуальных факторов риска пациентки, в частности, факторов риска венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Также следует сравнивать риск ВТЭ при лечении Дроспифем® 30 с таким риском при лечении другими комбинированными гормональными контрацептивами (КГК) (подробнее см. в разделах «Противопоказания» и «Особенности применения»).
Противопоказания
КГК не следует применять при наличии хотя бы одного из нижеперечисленных состояний. В случае если любое из этих состояний возникает впервые при применении КГК, прием препарата следует немедленно прекратить.
- Наличие или риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ):
- венозная тромбоэмболия в настоящее время, в частности вследствие терапии антикоагулянтами, или в анамнезе (например тромбоз глубоких вен (ТГВ) или тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА));
- наследственная или приобретенная склонность к венозной тромбоэмболии, в частности резистентность к активированному протеину С (в том числе мутация фактора V Лейдена), дефицит антитромбина-III, дефицит протеина С, дефицит протеина S;
- большие оперативные вмешательства с длительной иммобилизацией (см. раздел «Особенности применения»);
- высокий риск венозной тромбоэмболии из-за наличия многочисленных факторов риска (см. раздел «Особенности применения»).
- Наличие или риск развития артериальной тромбоэмболии (АТЭ):
- наличие артериальной тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (например инфаркт миокарда) или наличие продромальных симптомов (например стенокардия);
- нарушение мозгового кровообращения в настоящее время или в анамнезе, наличие продромальных симптомов (например транзиторная ишемическая атака (TИA));
- наследственная или приобретенная склонность к артериальной тромбоэмболии, в частности гипергомоцистеинемия и антитела к фосфолипидам (антитела к кардиолипинам, волчаночный антикоагулянт);
- мигрень с очаговыми неврологическими симптомами в анамнезе;
- высокий риск артериальной тромбоэмболии из-за наличия многочисленных факторов риска (см. раздел «Особенности применения») или из-за наличия одного серьезного фактора риска, такого как:
– сахарный диабет с сосудистыми осложнениями;
– тяжелая артериальная гипертензия;
– тяжелая дислипопротеинемия.
- Наличие тяжелого заболевания печени в настоящее время или в анамнезе, пока показатели функции печени не вернутся в пределы нормы.
- Почечная недостаточность тяжелой степени или острая почечная недостаточность.
- Наличие опухолей печени в настоящее время или в анамнезе (доброкачественных или злокачественных).
- Известные или подозреваемые злокачественные опухоли (например, половых органов или молочных желез), зависимые от половых гормонов.
- Вагинальное кровотечение невыясненной этиологии.
- Одновременное применение с лекарственными средствами, содержащими омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дазабувир, или с лекарственными средствами, содержащими глекапревир/пибрентасвир (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» и «Особенности применения»).
- Повышенная чувствительность к действующим веществам или к компонентам препарата.
Особенности применения
При наличии любого из указанных ниже состояний/факторов риска следует тщательно взвешивать потенциальный риск и ожидаемую пользу от применения КОК в каждом отдельном случае. При обострении, усилении или возникновении любого из указанных ниже состояний или факторов риска рекомендуется обратиться к врачу, который может принять решение о прекращении приема препарата.
В случае подозреваемого или подтвержденного ВТЭ или ATЭ следует прекратить применение препарата. Если начата антикоагулянтная терапия, следует обеспечить альтернативную адекватную контрацепцию через тератогенное воздействие антикоагулянтов (кумарины).
- Циркуляторные расстройства
Частота венозных и артериальных тромботических и тромбоэмболических заболеваний у женщин без факторов риска, принимавших КОК с низкой дозой эстрогенов (менее 50 мкг этинилэстрадиола), такие как Дроспифем® 30, составляет 20 — 40 случаев на 100 в зависимости от уровня прогестогена. Для сравнения: у женщин, не применяющих контрацептивы, частота указанных заболеваний составляет 5 — 10 случаев на 100 000.
Риск венозной тромбоэмболии (ВТЭ)
Применение любых КГК повышает риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) у применяющих их женщин по сравнению с теми, которые их не получают, однако ее частота меньше, чем частота, связанная с беременностью (60 случаев на 100000 беременностей). Лекарственные средства, содержащие левоноргестрел, норгестимат или норетистерон, ассоциируются с более низким риском ВТЭ. Применение других лекарственных средств, таких как Дроспифем® 30, может приводить к повышению риска вдвое. Решение о применении лекарственных средств, кроме имеющих самый низкий риск развития ВТЭ, следует принимать только после обсуждения с женщиной. Необходимо убедиться, что она осознает риск развития ВТЭ, ассоциированный с применением лекарственного средства Дроспифем® 30, степень влияния имеющихся у нее факторов риска и тот факт, что риск ВТЭ является самым высоким в течение первого года применения. По некоторым данным риск ВТЭ может возрастать при восстановлении КГК после перерыва в 4 недели или дольше.
Риск развития венозных тромбоэмболических осложнений у женщин, применяющих КГК, может быть значительно выше при наличии дополнительных факторов риска, особенно множественных (см. таблицу).
Дроспифем® 30 противопоказан женщинам с сочетанием факторов риска, создающих очень высокий риск венозного тромбоза (см. раздел «Противопоказания»). Если женщина имеет более одного фактора риска, рост риска может быть больше суммы рисков, ассоциированных с каждым отдельным фактором, поэтому следует принимать во внимание общий риск развития ВТЭ. Если соотношение польза/риск считается отрицательным, то КГК не следует назначать (см. раздел «Противопоказания»).
Приблизительно у 2 из 10000 женщин, не применяющих КГК и не беременных, развивается ВТЭ в течение периода наблюдения 1 год. Однако для любой отдельной женщины риск может быть гораздо выше, в зависимости от факторов риска (см. ниже).
Установлено, что из 10000 женщин, применяющих КГК, содержащих дроспиренон, у 9–12 женщин разовьется ВТЭ в течение одного года. Эти показатели получены на основе всех данных эпидемиологических исследований с учетом относительных рисков, связанных с приемом различных КГК по сравнению с применением КГК, содержащих левоноргестрел.
Это сравнивается с показателем 6 у женщин, применяющих КГК, содержащих левоноргестрел. В среднем 5–7 случаев на 10000 женщин-лет на основе расчета относительного риска применения КГК, содержащих левоноргестрел, по сравнению с таковым у женщин, не получающих КГК (около 2,3–3,6 случаев).
В обоих случаях количество возникновений ВТЭ за год было меньше, чем обычно ожидается в течение периода беременности или в послеродовом периоде.
ВТЭ приводит к летальному исходу в 1–2% случаев. Дополнительный риск возникновения ВТЭ максимальный в течение первого года применения комбинированного противозачаточного средства.
Факторы риска развития ВТЭ
|Фактор риска
|Примечание
|Ожирение (индекс массы тела превышает 30 кг/м2).
|Риск значительно повышается при увеличении индекса массы тела. Особенно требует внимания при наличии других факторов риска.
|Длительная иммобилизация, большое оперативное вмешательство, операция на нижних конечностях или органах таза, нейрохирургические вмешательства или большая травма. Примечание: длительная иммобилизация, в том числе перелеты > 4 часов, также могут быть фактором риска развития ВТЭ, особенно у женщин с другими факторами риска.
|Рекомендуется прекратить применение препарата (в случае планового оперативного вмешательства как минимум за 4 недели) и не восстанавливать применение ранее, чем через 2 недели после полного восстановления двигательной активности. С целью избегания нежелательной беременности следует применять другие методы контрацепции. Следует рассмотреть целесообразность антитромботической терапии, если применение Дроспифем® 30 не было предварительно прекращено.
|Семейный анамнез (венозная тромбоэмболия у кого-либо из родных братьев/сестер или родителей, особенно в относительно молодом возрасте, например в возрасте младше 50 лет).
|В случае наличия наследственной склонности перед применением любых КГК женщинам рекомендуется посоветоваться со специалистом.
|Другие состояния, связанные с ВТЭ.
|Рак, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хроническое воспалительное заболевание кишечника (болезнь Крона или язвенный колит) и серповидно-клеточная анемия.
|Возраст
|Особенно в возрасте старше 35 лет.
Нет единого мнения по поводу возможного влияния варикозного расширения вен и поверхностного тромбофлебита на развитие и прогрессирование венозного тромбоза.
Необходимо обратить внимание на повышенный риск развития тромбоэмболии в период беременности, особенно в течение 6 недель после родов (информацию о периоде беременности или кормлении грудью см. в разделе «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Симптомы ВТЭ (тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии)
Женщинам рекомендуется в случае появления симптомов немедленно обратиться к врачу и сообщить о том, что они применяют КГК.
Симптомами тромбоза глубоких вен (ТГВ) могут быть:
- односторонний отек ноги и/или ступни или участки вдоль вены на ноге;
- боль или повышенная чувствительность в ноге, которая может ощущаться только при стоянии или ходьбе;
- ощущение жара в пораженной ноге; покраснение или изменение цвета кожи на ноге.
Симптомами тромбоэмболии легочной артерии могут быть:
- внезапная одышка невыясненной этиологии или учащенное дыхание;
- внезапный кашель, который может сопровождаться кровохарканием;
- резкая боль в груди;
- тяжелое головокружение или вертиго;
- учащенное или нерегулярное сердцебиение.
Некоторые из вышеприведенных симптомов (например, одышка, кашель) неспецифичны и могут быть интерпретированы неверно как проявления более распространенных и менее тяжелых состояний (например, как проявления респираторной инфекции).
Другими признаками окклюзии сосуда могут быть: внезапная боль в конечности, отек, острый живот и незначительный цианоз кожи конечностей.
Если окклюзия развивается в венах сетчатки, то симптомы могут варьироваться от безболезненного размывания зрения, которое может прогрессировать до потери зрения. Иногда потеря зрения развивается почти мгновенно.
Риск артериальной тромбоэмболии (АТЭ)
В эпидемиологических исследованиях установлена связь между применением КГК и увеличением риска артериальных тромбоэмболических осложнений (инфаркт миокарда) или риска нарушений мозгового кровообращения (например, ишемических транзиторных атак, инсульта). Случаи артериальной тромбоэмболии могут быть летальными.
Факторы риска АТЭ
Риск артериальных тромбоэмболических осложнений или нарушений мозгового кровообращения при применении КГК возрастает у женщин с имеющимися факторами риска (см. таблицу). Дроспифем® 30 противопоказан женщинам с одним серьезным или сочетанием нескольких факторов риска АТЭ, создающих очень высокий риск артериального тромбоза (см. раздел «Противопоказания»). Если женщина имеет более одного фактора риска, возрастание риска может быть больше суммы рисков, ассоциированных с каждым отдельным фактором, поэтому следует принимать во внимание общий риск. Если соотношение польза/риск неблагоприятно, не следует назначать КГК (см. раздел «Противопоказания»).
Факторы риска развития АТЭ
|Фактор риска
|Примечание
|Возраст
|Особенно в возрасте старше 35 лет.
|Курение.
|Женщинам, применяющим КГК, рекомендуется воздерживаться от курения. Женщинам в возрасте старше 35 лет, которые продолжают курить, настоятельно рекомендуется применять другой метод контрацепции.
|Артериальная гипертензия
|Ожирение (индекс массы тела превышает 30 кг/м2).
|Риск значительно повышается при увеличении индекса массы тела. Особенно требует внимания при наличии у женщин других факторов риска.
|Семейный анамнез (венозная тромбоэмболия у кого-либо из родных братьев/сестер или родителей, особенно в относительно молодом возрасте, например в возрасте младше 50 лет).
|В случае наличия наследственной склонности перед применением любых КГК женщинам рекомендуется посоветоваться со специалистом.
|Мигрень.
|Увеличение частоты возникновения или тяжести течения мигрени во время применения КГК (возможны продромальные состояния перед развитием цереброваскулярных событий) может требовать немедленного прекращения приема КГК.
|Другие состояния, связанные с нежелательными реакциями со стороны сосудов.
|Сахарный диабет, гипергомоцистеинемия, пороки клапанов сердца, фибрилляция предсердий, дислипопротеинемия и системная красная волчанка.
Известны редкие случаи тромбоза других кровеносных сосудов, например артерий и вен печени, почек, мезентериальных сосудов, сосудов головного мозга или сетчатки у женщин, применяющих комбинированные противозачаточные средства, но их связь с применением КОК не доказана.
Симптомы АТЭ
Женщинам рекомендуется в случае появления нижеперечисленных симптомов немедленно обратиться к врачу и сообщить о том, что они применяют КГК.
Симптомами нарушения мозгового кровообращения могут быть:
- внезапное онемение лица, слабость или онемение конечностей, особенно одностороннее;
- внезапное нарушение ходьбы, головокружение, потеря равновесия или координации;
- внезапная спутанность сознания, нарушение речи или понимания;
- внезапное ухудшение зрения на один или оба глаза;
- внезапная, сильная или длительная головная боль без определенной причины;
- потеря сознания или обморок с судорогами или без них.
Временный характер симптомов может свидетельствовать о транзиторной ишемической атаке (ТИА).
Симптомами инфаркта миокарда (ИМ) могут быть:
- боль, дискомфорт, ощущение сжатия, тяжести, ощущение переполнения в груди, в руке или за грудиной;
- чувство дискомфорта, отдающего в спину, челюсть, горло, руку, желудок;
- ощущение переполнения желудка, нарушение пищеварения или удушья;
- усиленное потоотделение, тошнота, рвота или головокружение;
- выраженная слабость, тревожное состояние или одышка;
- учащенное или нерегулярное сердцебиение.
Опухоли
Результаты некоторых эпидемиологических исследований указывают на дополнительное повышение риска развития рака шейки матки при длительном (более 5 лет) применении КОК, однако это утверждение все еще противоречиво, поскольку окончательно не выяснено, насколько результаты исследований учитывают сопутствующие факторы риска, например взятие мазка из шейки матки, половое поведение и другие факторы, например, вирус папилломы человека.
Метаанализ 54 эпидемиологических исследований выявил умеренное увеличение относительного риска (ОР = 1,24) рака молочной железы у женщин, применяющих КОК. Этот повышенный риск постепенно исчезает в течение 10 лет после применения КОК.
Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте до 40 лет встречается редко, увеличение количества случаев диагностики рака молочной железы у женщин, применяющих или недавно применявших КОК, незначительно относительно общего риска рака молочной железы. Результаты исследований не подтверждают причинно-следственную связь. Повышение риска может быть обусловлено более ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, применяющих КОК, так и биологическим действием КОК или сочетанием обоих факторов. Отмечена тенденция, что рак молочной железы, выявленный у женщин, когда-либо принимавших КОК, клинически менее выражен, чем у тех, кто никогда не принимал КОК.
В редких случаях у женщин, применяющих КОК, наблюдались доброкачественные, а еще реже злокачественные опухоли печени. В отдельных случаях эти опухоли вызывали опасное для жизни внутрибрюшное кровотечение. В случае возникновения жалоб на сильную боль в эпигастральной области, увеличение печени или появления признаков внутрибрюшного кровотечения при дифференциальной диагностике следует учитывать возможность опухоли печени у женщин, принимающих КОК.
При применении КОК в более высоких дозах (50 мкг этинилэстрадиола) риск рака эндометрия и яичников снижается. Гипотеза, что аналогичные тенденции могут касаться и низкодозовых КОК, еще не требует подтверждения.
Другие состояния
Компонент прогестина в Дроспифем® 30 является антагонистом альдостерона с калийсберегающими свойствами. В большинстве случаев не следует ожидать повышения уровня калия. В клиническом исследовании, однако, у некоторых пациентов с легкой или умеренной почечной недостаточностью и одновременным применением калийсберегающих лекарственных средств уровень калия в плазме крови незначительно, но не существенно повышался при приеме дроспиренона. Поэтому рекомендуется проверять содержание калия в плазме крови во время первого цикла лечения у пациентов с почечной недостаточностью и предварительно обработанным калием в плазме крови в верхнем диапазоне, особенно при одновременном применении калийсберегающих лекарственных средств (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Женщины с гипертриглицеридемией или имеющие это нарушение в семейном анамнезе относятся к группе риска развития панкреатита при применении КОК.
Хотя незначительное повышение артериального давления наблюдалось у многих женщин, принимавших КОК, клинически значимое повышение артериального давления отмечалось редко. Только в редких случаях необходимо немедленное прекращение приема КОК. Если при применении КОК у женщины с имеющейся ранее артериальной гипертензией значения артериального давления постоянно повышены или значительное повышение артериального давления адекватно не отвечает на гипотензивную терапию, прием КОК следует прекратить. При необходимости применение КОК может быть продолжено, если с помощью гипотензивной терапии достигнуты нормальные значения артериального давления.
Сообщали о возникновении или обострении указанных ниже заболеваний во время беременности и при применении КОК, но их связь с применением КОК не окончательно выяснена: желтуха и/или зуд, связанный с холестазом; образование камней в желчном пузыре; порфирия; системная красная волчанка; гемолитико-уремический синдром; хорея Сиденгама; герпес беременных; потеря слуха, связанная с отосклерозом.
У женщин с наследственным ангионевротическим отеком экзогенные эстрогены могут вызвать или усугубить симптомы ангионевротического отека.
При острых или хронических нарушениях функции печени может возникнуть необходимость прекратить применение КОК, пока показатели функции печени не вернутся в норму. При рецидиве холестатической желтухи, впервые возникшей во время беременности или предварительного применения половых гормонов, применение КОК следует прекратить.
Хотя КОК могут влиять на периферическую инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе, нет данных о необходимости изменять терапевтический режим для женщин с диабетом, принимающих низкодозовые КОК (содержащие 0,05 мг этинилэстрадиола). Однако женщины, страдающие сахарным диабетом, должны находиться под постоянным наблюдением в течение всего периода применения КОК.
Также сообщалось об ухудшении состояния при эндогенной депрессии, эпилепсии, болезни Крона и язвенном колите на фоне применения КОК.
Ухудшение настроения и депрессия — хорошо известные побочные реакции при применении гормональных контрацептивов (см. раздел «Побочные реакции»). Депрессия может быть серьезной, и это известный фактор риска суицидального поведения и суицида. Женщины должны обратиться к врачу в случае изменения настроения и появления депрессивных симптомов, в том числе вскоре после начала лечения.
Иногда может возникать хлоазма, особенно у женщин с хлоазмой беременных в анамнезе. Женщины, склонные к возникновению хлоазмы, должны избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей или ультрафиолетового излучения во время приема КОК.
Дроспифем® 30 содержит лактозу. Поэтому его нельзя назначать пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, наследственным дефицитом лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы.
Повышение АлАТ
Во время клинических исследований у пациентов, лечившихся от инфекций гепатита С (ВГС) с помощью лекарственных средств, содержащих омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дазабувир с или без рибавирина, значительно повысился уровень трансаминаз (АлАТ), который превышал верхнюю границу нормы (ВГН) в 5 раз чаще у женщин, которые применяли препараты, содержащие этинилэстрадиол, такие как комбинированные гормональные контрацептивы (КГК). Кроме того, также у пациентов, получавших глекапревир/пибрентасвир, наблюдалось повышение уровня АлАТ у женщин, применявших лекарственные средства, содержащие этинилэстрадиол, такие как КГК (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Медицинское обследование/консультации
Перед началом или восстановлением приема лекарственного средства Дроспифем® 30 рекомендуется собрать полный медицинский анамнез (включая семейный анамнез) и исключить беременность. Необходимо измерить артериальное давление и провести медицинское обследование, принимая во внимание противопоказания (см. раздел «Противопоказания») и оговорки (см. раздел «Особенности применения»). Следует обратить внимание женщины на информацию о венозном и артериальном тромбозах, в том числе на риск, связанный с применением лекарственного средства Дроспифем® 30, по сравнению с таким при применении других КГК, относительно симптомов ВТЭ и АТЭ, известных факторов риска и действий, которые необходимо выполнить при подозрении на тромбоз.
Женщине необходимо внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению и соблюдать предоставленные рекомендации. Частота и содержание обследований должны базироваться на установленных практических рекомендациях и быть приспособлены к потребностям конкретной пациентки.
Женщине следует сообщить, что гормональные контрацептивы не защищают от ВИЧ-инфекции (СПИД) и других инфекций, передающихся половым путем.
Снижение эффективности
Эффективность КОК может снижаться при пропуске приема таблеток (см. раздел «Способ применения и дозы»), расстройствах желудочно-кишечного тракта (см. раздел «Способ применения и дозы») или при одновременном применении других лекарственных средств (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другими видами взаимодействий»).
Нарушение цикла
При приеме всех КОК могут наблюдаться нерегулярные кровотечения (кровомазание или прорывные кровотечения), особенно в течение первых нескольких месяцев. Поэтому такие кровотечения могут расцениваться как значимые только после трех менструальных циклов адаптационного периода.
Если нерегулярность кровотечений сохраняется или появляется после периода регулярных циклов, следует рассмотреть негормональные причины кровотечений и принять соответствующие диагностические меры, включая обследование с целью исключения опухолей и беременности. К диагностическим мерам можно отнести кюретаж.
У некоторых женщин может не наступить кровотечение отмены во время перерыва в приеме лекарственного средства.
В случае приема КОК в соответствии с указаниями раздела «Способ применения и дозы» наступление беременности маловероятно. Однако если прием КОК происходил не с соблюдением инструкций до первого ненаступления кровотечения отмены или если кровотечения отмены отсутствуют в течение двух циклов, перед продолжением применения КОК необходимо исключить беременность.
Способ применения и дозы
Способ применения
Пероральное применение
Дозировка
Таблетки следует принимать ежедневно примерно в одно и то же время, при необходимости запивая небольшим количеством жидкости в последовательности, указанной на блистерной упаковке. Принимать по 1 таблетке в сутки в течение 21 дня. Каждую последующую упаковку следует начинать после 7-дневного перерыва в приеме таблеток, в течение которого обычно наступает кровотечение отмены. Оно обычно начинается через 2–3 дня после приема последней таблетки и может не истечь до начала приема таблеток из следующей упаковки.
Как начать прием препарата Дроспифем® 30
Если гормональные контрацептивы в предыдущий период (прошлый месяц) не применяли. Прием таблеток следует начинать в первый день менструального цикла (т.е. в первый день менструального кровотечения).
Переход с другого комбинированного гормонального контрацептива (комбинированный оральный контрацептив (КОК), вагинальное кольцо или трансдермальный пластырь). Желательно принять первую таблетку на следующий день после приема последней активной таблетки (таблетки, содержащей действующее вещество) предыдущего КОК, но не позднее следующего дня после перерыва в приеме таблеток или периода приема плацебо предыдущего КОК. В случае применения вагинального кольца или трансдермального пластыря желательно начать прием препарата в день удаления средства, но не позднее дня, когда необходимо последующее применение этих препаратов.
Переход из метода, основанного на применении только прогестагена (мини-пили, инъекции, имплантаты) или внутриматочной системы с прогестагеном. Начать прием препарата можно в любой день после прекращения приема «мини-пили» (при применении имплантата или внутриматочной системы — в день их удаления, в случае применения инъекции — вместо последующей инъекции). Однако во всех случаях рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение первых 7 дней приема.
После аборта в I триместре беременности. Применение препарата следует начать сразу в день операции. В таком случае нет необходимости использовать дополнительные средства контрацепции.
После родов или аборта во ІІ триместре беременности. Необходимо начинать прием препарата с 21–28 дня после родов или аборта во втором триместре беременности. Если прием начат позже, следует дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение первых 7 дней приема таблеток. Однако если половой акт уже состоялся, перед началом применения необходимо исключить возможную беременность или дождаться первой менструации.
Если женщина кормит грудью — см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью».
Пропуск приёма таблеток
Если опоздание в приеме таблетки не превышает 12 часов, противозачаточное действие препарата не снижается. Пропущенную таблетку следует принять сразу, как только вспомнили об этом. Следующую таблетку из этой упаковки следует принимать в обычное время.
Если опоздание с приемом пропущенной таблетки превышает 12 часов, контрацептивная защита может снизиться. В таком случае необходимо руководствоваться двумя основными правилами:
1. Перерыв в приеме таблеток не может превышать 7 дней.
2. Адекватное угнетение системы гипоталамус–гипофиз–яичники достигается непрерывным приемом таблеток в течение 7 дней.
В соответствии с этим следует придерживаться следующих рекомендаций
Неделя 1-я
Принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, даже если придется принять две таблетки одновременно. После этого продолжать принимать таблетки в обычное время. Кроме того, в течение следующих 7 дней следует использовать барьерный метод контрацепции, например, презерватив. Если в предыдущие 7 дней состоялся половой акт, следует учитывать возможность наступления беременности. Чем больше таблеток пропущено и чем ближе перерыв в приеме таблеток, тем выше риск беременности.
Неделя 2-я
Следует принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, даже если придется принять две таблетки одновременно. После этого продолжать принимать таблетки в обычное время. Если женщина правильно принимала таблетки в течение 7 дней перед пропущенной первой таблеткой, нет необходимости применять дополнительные противозачаточные средства. Однако в случае пропуска более одной таблетки рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение следующих 7 дней.
Неделя 3-я
Вероятность снижения контрацептивного эффекта значительна из-за приближающегося 7-дневного перерыва в приеме таблеток.
Однако при соблюдении схемы приема таблеток можно избежать снижения контрацептивной защиты. Если следовать одному из следующих указаний, то не возникнет необходимости применять дополнительные контрацептивные средства при правильном приеме таблеток в течение 7 дней до первой пропущенной таблетки. Если это не так, следует соблюдать первое из следующих указаний и использовать дополнительные методы контрацепции в течение следующих 7 дней.
1. Следует принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, даже если придется принять две таблетки одновременно. После этого продолжать принимать таблетки в обычное время. Таблетки из следующей блистерной упаковки следует начать принимать сразу же после окончания предыдущей, то есть не делать перерывы между приемом таблеток из двух упаковок. Маловероятно, что у женщины начнется кровотечение отмены до окончания приема таблеток из второй упаковки, хотя могут наблюдаться кровянистые выделения или прорывное кровотечение.
2. Можно прекратить прием таблеток из текущей блистерной упаковки. Перерыв в приеме препарата должен составлять не более 7 дней, включая дни пропуска таблеток, затем начать прием таблеток из следующей блистерной упаковки.
Если после пропуска в приеме таблеток отсутствует кровотечение отмены во время первого обычного перерыва в приеме таблеток, следует учитывать вероятную беременность.
Рекомендации на случай нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта
При тяжелых расстройствах со стороны желудочно-кишечного тракта (например рвота, диарея) возможно неполное всасывание препарата. В этом случае следует применять дополнительные средства контрацепции. Если рвота началась в течение 3–4 часов после приема таблетки, необходимо как можно скорее принять новую (заместительную) таблетку. Новую таблетку необходимо принять в течение 12 часов от обычного времени приема, если это возможно. Если прошло более 12 часов, следует соблюдать правила, указанные в разделе «Пропуск приема таблетки» выше. Если женщина не хочет изменять свою привычную схему приема препарата, ей необходимо принять дополнительную (-ые) таблетку (-и) из другой блистерной упаковки.
Как сместить наступление кровотечения «отмены»
Чтобы задержать день начала менструации, женщине следует продолжать принимать таблетки из новой блистерной упаковки без перерыва в приеме таблеток. При желании срок приема можно продлить до окончания второй упаковки. При этом могут наблюдаться прорывное кровотечение или кровомазание. Обычный прием препарата возобновляется после 7-дневного перерыва в приеме таблеток.
Чтобы сместить время наступления менструации на другой день недели, рекомендуется сократить перерыв в приеме таблеток на желаемое количество дней. Следует отметить, что чем короче будет перерыв, тем чаще наблюдается отсутствие кровотечения отмены и выше риск возникновения прорывного кровотечения или кровомазания в течение приема таблеток из последующей упаковки (как в случае задержки наступления менструации).
Пациенты пожилого возраста
Препарат не назначать после наступления менопаузы.
Дети
Препарат Дроспифем® 30 показан для применения только после наступления первой менструации. На основе эпидемиологических данных, собранных более чем у 2000 подростков в возрасте младше 18 лет, нет данных, указывающих на разницу в безопасности и эффективности применения в этой группе пациенток по сравнению с женщинами в возрасте старше 18 лет.
Побочные реакции
Серьезные побочные реакции, связанные с применением КОК, описаны в разделе «Особенности применения».
При применении Дроспифем® 30 наблюдались следующие побочные реакции:
|Классы систем органов
|Часто (≥ 1/100 до < 1/10)
|Нечасто (≥ 1/1000 до < 1/100)
|Редко (≥ 1/10000 до < 1/1000)
|Со стороны иммунной системы
|Гиперчувствительность, астма
|Психические нарушения
|Угнетение настроения
|Повышение либидо, снижение либидо
|Со стороны нервной системы
|Головная боль
|Со стороны органов зрения
|Гипоакузия
|Со стороны сосудистой системы
|Мигрень
|Артериальная гипертензия, артериальная гипотензия
|Венозная тромбоэмболия, артериальная тромбоэмболия
|Со стороны пищеварительной системы
|Тошнота
|Рвота, диарея
|Акне, экзема, зуд, алопеция
|Акне, экзема, зуд, алопеция
|Узелковая эритема, мультиформная эритема
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Менструальные расстройства, межменструальные кровотечения, болезненность молочных желез, нагрубание молочных желез, вагинальные выделения, вульвовагинальный кандидоз
|Увеличение молочных желез, вагинальные инфекции
|Выделения из молочных желез
|Общие нарушения
|Задержка жидкости, увеличение массы тела, уменьшение массы тела
Описание отдельных побочных реакций
У женщин, принимавших КГК, наблюдался повышенный риск развития венозных или артериальных тромботических и тромбоэмболических явлений, в том числе инфаркта миокарда, инсульта, транзиторных ишемических атак, венозного тромбоза и ТЭЛА, подробнее описанных в разделе «Особенности применения».
Указанные ниже серьезные побочные реакции наблюдались у женщин, применявших КОК (см. также раздел «Особенности применения»):
- венозные тромбоэмболические расстройства;
- артериальные тромбоэмболические расстройства;
- артериальная гипертензия;
- опухоли печени;
- развитие или обострение заболеваний, связь которых с приемом КОК не выяснена окончательно: болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, эпилепсия, миома матки, порфирия, системная красная волчанка, герпес беременных, хорея Сиденгама, гемолитико-уремический синдром, холестатическая желтуха;
- хлоазма;
- острые или хронические нарушения функции печени, которые могут потребовать прекращения применения КОК, пока показатели функции печени не вернутся в норму;
- у женщин с наследственной предрасположенностью к ангионевротическому отеку экзогенные эстрогены могут вызывать или усугублять симптомы ангионевротического отека.
Частота диагностирования рака молочной железы несколько повышается среди женщин, применяющих КОК. Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте младше 40 лет встречается редко, увеличение количества случаев диагностирования рака молочной железы у женщин, применяющих или недавно применявших КОК, незначительно относительно общего риска рака молочной железы. Связь с применением КОК неизвестна. См. также разделы «Противопоказания» и «Особенности применения».
Взаимодействия
Прорывные кровотечения и/или снижение контрацептивного действия могут возникнуть вследствие взаимодействия других лекарственных средств (индукторов ферментов) с КОК (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях в период постмаркетингового наблюдения очень важны. Это дает возможность осуществлять контроль за соотношением польза/риск для лекарственных средств. Специалистам области здравоохранения рекомендуется сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях, используя национальную систему отчетности.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С.
Упаковка
По 21 таблетке в блистере; по 1 или по 3 или по 6 блистеров в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
мибе ГмбХ Арцнаймиттель.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Мюнхенерштрассе 15, Брена, Саксония-Анхальт, 06796, Германия.