Витамин A+E (Vitamin A+E) (326459) - инструкция по применению ATC-классификация
Витамин A+E инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: ретинол; токоферол;
1 капсула мягкая содержит витамина А 100000 МЕ, витамина Е 100 мг;
вспомогательные вещества: масло подсолнечное;
оболочка капсулы, содержащая: желатин, глицерин, метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216).
Лекарственная форма
Капсулы мягкие.
Основные физико-химические свойства: мягкие желатиновые капсулы шаровидной или сферической формы, со швом, от желтого до светло-коричневого цвета, заполненные маслянистой жидкостью от светло-желтого до темно-желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Комбинированные витаминные препараты.
Код АТС A11 JA.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Свойства препарата определяются фармакологическими эффектами жирорастворимых витаминов А и Е, входящие в его состав. Препарат влияет на ядра клеток органов-мишеней и инициирует синтез белков-ферментов и структурных элементов тканей, стимулирует процессы регенерации, повышает специфическую и неспецифическую резистентность организма. Препарат нормализует обмен веществ, оказывает активное антиоксидантное действие, восстанавливает капиллярное кровообращение, тканевую и сосудистую проницаемость, повышает устойчивость тканей к гипоксии.
Фармакокинетика.
Препарат хорошо всасывается из пищеварительного тракта.
Далее витамины А и Е транспортируются в лимфу, затем в плазму крови, где они связываются со специфическими белками и транспортируются к органам и тканям. Избыток витамина А депонируется в печени, преимущественно в виде эфиров пальмитиновой кислоты. Витамин А выводится с желчью в кишечник и участвует в энтерогепатической циркуляции. В печени подвергается биотрансформации, превращаясь сначала в активные метаболиты, а затем — в неактивные продукты обмена, выделяемые почками, кишечником и легкими. Выведение витамина А происходит медленно — за 3 недели из организма выводится 34% дозы препарата. Избыток витамина Е откладывается в тканях, образуя в них депо (особенно в печени), что поддерживает нормальный уровень витамина Е в плазме крови. В организме витамин Е подвергается биотрансформации, превращаясь в ряд метаболитов, имеющих хиноновую структуру. Витамин Е в неизмененном виде выводится с желчью в виде метаболитов — с мочой.
Показания
Лечение заболеваний и состояний, требующих длительного введения высоких доз витамина А в сочетании с витамином Е, таких как: атеросклеротические изменения сосудов, нарушения трофики тканей, облитерирующий эндартериит, псориаз, системная красная волчанка, атрофия зрительного нерва, пигментный ретинит.
Комплексная терапия сердечно-сосудистых заболеваний (гипертоническая болезнь с признаками перегрузки левого желудочка, стабильная стенокардия напряжения I и II функциональных классов).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипервитаминоз А и Е, тиреотоксикоз, хронический гломерулонефрит, желчнокаменная болезнь, декомпенсированная сердечная недостаточность, саркоидоз в анамнезе, хронический панкреатит, выраженный кардиосклероз, инфаркт миокарда.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат нельзя назначать одновременно с эстрогенами, которые повышают риск гипервитаминоза А; нитритами и холестирамином, нарушающими всасывание витамина А.
Витамин А снижает противовоспалительное действие глюкокортикоидов.
Препарат нельзя применять вместе с другими производными витамина А из-за риска передозировки и развития гипервитаминоза А.
Витамин Е усиливает действие стероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов (натрия диклофенак, ибупрофен, преднизолон) снижает токсическое действие сердечных гликозидов (дигитоксин, дигоксин), витаминов А и D.
Особенности применения
Наличие в составе метилпарабена (Е 218) и пропилпарабена (Е 216) может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Способ применения и дозы
Применять внутрь после еды ежедневно по 1 капсуле в сутки в течение 30–40 дней. Повторный курс проводить при необходимости через 3–6 месяцев.
Дети
Препарат не применяют детям.
Побочные реакции
Со стороны нервной системы: быстрая утомляемость, сонливость, вялость, раздражительность, головная боль, потеря сна.
Со стороны пищеварительного тракта: потеря аппетита, тошнота, диспепсические расстройства (боль в эпигастральной области, диарея) очень редко — рвота.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергические реакции, включая зуд, сыпь; сухая, шелушащаяся кожа.
Общие нарушения: повышение температуры; гиперемия лица.
Другие: при длительном применении — выпадение волос, боли в костях нижних конечностей; возможно обострение желчнокаменной болезни и хронического панкреатита.
Длительный прием больших доз витамина А может вызвать развитие гипервитаминоза А.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Капсулы мягкие № 10 (10 х 1), № 30 (10 х 3), № 50 (10 х 5), № 60 (10 х 6) в блистерах в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 08301, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, д. 100, лит. Б-II (корпус 4).