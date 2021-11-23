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Витамин A+E (Vitamin A+E) (326459) - инструкция по применению ATC-классификация

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Витамин A+E (Vitamin A+E)
Цена в городе Киев
от 101,30 грн
Без рецепта
50 шт от 101,30 грн
В наличии в 1 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы мягкие
Количество штук в упаковке
50 шт.
ATC-група
A11J A Комбинации витаминов
Регистрационное удостоверение
UA/16043/01/01 от 23.11.2021

Витамин A+E инструкция по применению

Состав

действующие вещества: ретинол; токоферол;

1 капсула мягкая содержит витамина А 100000 МЕ, витамина Е 100 мг;

вспомогательные вещества: масло подсолнечное;

оболочка капсулы, содержащая: желатин, глицерин, метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216).

Лекарственная форма

Капсулы мягкие.

Основные физико-химические свойства: мягкие желатиновые капсулы шаровидной или сферической формы, со швом, от желтого до светло-коричневого цвета, заполненные маслянистой жидкостью от светло-желтого до темно-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Комбинированные витаминные препараты.

Код АТС A11 JA.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Свойства препарата определяются фармакологическими эффектами жирорастворимых витаминов А и Е, входящие в его состав. Препарат влияет на ядра клеток органов-мишеней и инициирует синтез белков-ферментов и структурных элементов тканей, стимулирует процессы регенерации, повышает специфическую и неспецифическую резистентность организма. Препарат нормализует обмен веществ, оказывает активное антиоксидантное действие, восстанавливает капиллярное кровообращение, тканевую и сосудистую проницаемость, повышает устойчивость тканей к гипоксии.

Фармакокинетика.

Препарат хорошо всасывается из пищеварительного тракта.

Далее витамины А и Е транспортируются в лимфу, затем в плазму крови, где они связываются со специфическими белками и транспортируются к органам и тканям. Избыток витамина А депонируется в печени, преимущественно в виде эфиров пальмитиновой кислоты. Витамин А выводится с желчью в кишечник и участвует в энтерогепатической циркуляции. В печени подвергается биотрансформации, превращаясь сначала в активные метаболиты, а затем — в неактивные продукты обмена, выделяемые почками, кишечником и легкими. Выведение витамина А происходит медленно — за 3 недели из организма выводится 34% дозы препарата. Избыток витамина Е откладывается в тканях, образуя в них депо (особенно в печени), что поддерживает нормальный уровень витамина Е в плазме крови. В организме витамин Е подвергается биотрансформации, превращаясь в ряд метаболитов, имеющих хиноновую структуру. Витамин Е в неизмененном виде выводится с желчью в виде метаболитов — с мочой.

Показания

Лечение заболеваний и состояний, требующих длительного введения высоких доз витамина А в сочетании с витамином Е, таких как: атеросклеротические изменения сосудов, нарушения трофики тканей, облитерирующий эндартериит, псориаз, системная красная волчанка, атрофия зрительного нерва, пигментный ретинит.

Комплексная терапия сердечно-сосудистых заболеваний (гипертоническая болезнь с признаками перегрузки левого желудочка, стабильная стенокардия напряжения I и II функциональных классов).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипервитаминоз А и Е, тиреотоксикоз, хронический гломерулонефрит, желчнокаменная болезнь, декомпенсированная сердечная недостаточность, саркоидоз в анамнезе, хронический панкреатит, выраженный кардиосклероз, инфаркт миокарда.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат нельзя назначать одновременно с эстрогенами, которые повышают риск гипервитаминоза А; нитритами и холестирамином, нарушающими всасывание витамина А.

Витамин А снижает противовоспалительное действие глюкокортикоидов.

Препарат нельзя применять вместе с другими производными витамина А из-за риска передозировки и развития гипервитаминоза А.

Витамин Е усиливает действие стероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов (натрия диклофенак, ибупрофен, преднизолон) снижает токсическое действие сердечных гликозидов (дигитоксин, дигоксин), витаминов А и D.

Особенности применения

Наличие в составе метилпарабена (Е 218) и пропилпарабена (Е 216) может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).

Способ применения и дозы

Применять внутрь после еды ежедневно по 1 капсуле в сутки в течение 30–40 дней. Повторный курс проводить при необходимости через 3–6 месяцев.

Дети

Препарат не применяют детям.

Побочные реакции

Со стороны нервной системы: быстрая утомляемость, сонливость, вялость, раздражительность, головная боль, потеря сна.

Со стороны пищеварительного тракта: потеря аппетита, тошнота, диспепсические расстройства (боль в эпигастральной области, диарея) очень редко — рвота.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергические реакции, включая зуд, сыпь; сухая, шелушащаяся кожа.

Общие нарушения: повышение температуры; гиперемия лица.

Другие: при длительном применении — выпадение волос, боли в костях нижних конечностей; возможно обострение желчнокаменной болезни и хронического панкреатита.

Длительный прием больших доз витамина А может вызвать развитие гипервитаминоза А.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Капсулы мягкие № 10 (10 х 1), № 30 (10 х 3), № 50 (10 х 5), № 60 (10 х 6) в блистерах в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 08301, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, д. 100, лит. Б-II (корпус 4).

Витамин A+E Здоровье
Витамин A+E Здоровье капсулы мягкие блистер, №50
от 101,30 грн
В наличии в 1 аптеке
Цены в аптеках
Витамин A+E Здоровье
Витамин A+E Здоровье капсулы мягкие блистер, №50
от 101,30 грн
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