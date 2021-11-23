Фармакодинамика.

Свойства препарата определяются фармакологическими эффектами жирорастворимых витаминов А и Е, входящие в его состав. Препарат влияет на ядра клеток органов-мишеней и инициирует синтез белков-ферментов и структурных элементов тканей, стимулирует процессы регенерации, повышает специфическую и неспецифическую резистентность организма. Препарат нормализует обмен веществ, оказывает активное антиоксидантное действие, восстанавливает капиллярное кровообращение, тканевую и сосудистую проницаемость, повышает устойчивость тканей к гипоксии.

Фармакокинетика.

Препарат хорошо всасывается из пищеварительного тракта.

Далее витамины А и Е транспортируются в лимфу, затем в плазму крови, где они связываются со специфическими белками и транспортируются к органам и тканям. Избыток витамина А депонируется в печени, преимущественно в виде эфиров пальмитиновой кислоты. Витамин А выводится с желчью в кишечник и участвует в энтерогепатической циркуляции. В печени подвергается биотрансформации, превращаясь сначала в активные метаболиты, а затем — в неактивные продукты обмена, выделяемые почками, кишечником и легкими. Выведение витамина А происходит медленно — за 3 недели из организма выводится 34% дозы препарата. Избыток витамина Е откладывается в тканях, образуя в них депо (особенно в печени), что поддерживает нормальный уровень витамина Е в плазме крови. В организме витамин Е подвергается биотрансформации, превращаясь в ряд метаболитов, имеющих хиноновую структуру. Витамин Е в неизмененном виде выводится с желчью в виде метаболитов — с мочой.